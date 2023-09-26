русский
Лайфхаки

Шкідливі поради старших, які можуть зруйнувати молоду сім'ю

Владислав Москаленко

Шкідливі поради старших, які можуть зруйнувати молоду сім'ю

UAportal підготував цю статтю, щоб пролити світло на потенційні наслідки дотримання хибних порад і надати рекомендації щодо того, як подолати ці виклики. Усвідомивши та врахувавши ці шкідливі рекомендації, молоді сім'ї можуть побудувати міцний фундамент для щасливого та успішного майбутнього.

Спілкування – це запорука успішного шлюбу

Одна зі шкідливих порад – це переконання, що спілкування не є важливим. Старші люди могли вирости в часи, коли відкрите спілкування не заохочувалося і не цінувалося, що призвело до переконання, що воно не потрібне в сімейному колі. Однак така порада може бути шкідливою для майбутнього щастя молодої сім'ї.

Фінансова незалежність

Ще одна хибна порада – це думка, що фінансова незалежність не є необхідною. Можливо, вони народилися в часи, коли традиційні гендерні ролі були більш поширеними, і один з партнерів відповідав за фінансове забезпечення сім'ї в першу чергу. Однак у сучасному суспільстві матеріальна незалежність має вирішальне значення для стабільності та добробуту молодої сім'ї.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

Жертвування індивідуальними потребами

Одна з найнебезпечніших порад старших – це переконання, що особистими потребами завжди потрібно жертвувати заради сім'ї. Вони жили тоді, коли самовідданість і жертовність високо цінувалися, але ця настанова може призвести до нещастя і образи в молодій сім'ї.

Ігнорування психічного здоров'я

Ще одна шкідлива рекомендація – це впевненість у тому, що психічне здоров'я не є важливим або його слід ігнорувати. Старші люди виросли в ті часи, коли психічне здоров'я було недостатньо зрозуміле, що призвело до того, що вони відкидають або применшують його значення.

Відсутність кордонів

Одна зі згубних переконань – це думка, що кордони в стосунках непотрібні або заважають. Старші люди жили в той час, коли на кордонах не наголошували і не розуміли їх, що призвело до переконання, що вони не потрібні в сімейному житті. Однак відсутність меж може призвести до погіршення стосунків і загального благополуччя молодої сім'ї.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки