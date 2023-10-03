Для чого сидіти на дорогу: особливості прикмети

Ще з дитинства ви не одноразово чули, що, перед вирушенням у далеко мандрівку, потрібно обов’язково сісти на дорогу. Однак для чого це необхідно робити? UaPortal розповів про особливості цього забобону.

Заспокоєння домовика

Один з аспектів цієї традиції пов'язаний з вірою в домовиків – надприродних істот, які начебто оберігають дім від лиха та підтримують мир і злагоду в родині. За цією прикметою, відлучаючись з дому на тривалий час, ви можете його образити. Тому, сідаючи перед від’їздом, люди виявляють повагу до домовиків, заспокоюють їх і промовляють, що залишають дім під їхнім захистом. До того ж вважається, що таким чином загадкова істота ще може делікатно нагадати про ваші, ймовірно, забуті речі.

Захист від темних сил

Інше пояснення цієї традиції сягає язичницьких часів, коли наші предки шукали захисту від темних сил. Сідаючи перед вирушенням у подорож, люди хотіли обхитрити домовиків, аби ті не заважали їхній подорожі. Відтак спокійна та обдумана поведінка власників створювала ілюзію, що вони насправді нікуди не збираються.

Прохання про благословення

Перед тим, як вирушати в дорогу, люди молилися, а також просили захисту та благословення у вищих сил.

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