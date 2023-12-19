Навіщо вішати підкову в оселі: Її символізм

Підкова здавна вважалася потужним талісманом, що притягує позитивну енергію та відлякує негатив. Однак важливо розуміти, як правильно вішати підкову, щоб використати весь її потенціал. UAportal розповість, що про підкову говорять народні прикмети.

Предки передавали історії про різні талісмани, які, за повір'ями, оберігали домівки від нещасть і приносили добробут та радість. Серед цих талісманів підкова посідає важливе місце. Вже нікого не здивуєш, побачивши підкову над входом до будинку друзів чи рідних, але багато хто не знає про її символізм і чому вона займає звичне місце над дверима.

Підкова шанувалася нашими предками як потужний оберіг, її значення глибоко вкоренилося в українських традиціях, які збереглися з плином часу.

Але навіщо вішати підкову вдома? Це повір'я походить від уявлення про те, що знайти підкову, загублену конем на дорозі, слід вважати щасливою випадковістю. Наші предки підбирали її, приносили додому і дбайливо прикріплювали над вхідними дверима, в ідеалі – прибивали цвяхами. Навіть коли підкову дарують, вона слугує потужним оберегом.

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Підкова символізує вигнання негативу. Вона має здатність очищати і оберігати домівку від злого умислу, а також притягувати щастя і достаток.

Спосіб, у який вішають підкову – догори чи донизу – залежить від бажаної мети. Вішати підкову кінцями донизу рекомендується тим, хто шукає захисту від злоби, недоброзичливців і пристріту. Ви можете розмістити оберіг як всередині, так і зовні, над вхідними дверима. При такому розташуванні будь-яка негативна енергія, спрямована на ваш будинок, буде проходити через один кінець підкови і виходити з іншого, не даючи їй затримуватися всередині.

Якщо ваша головна мета – привернути в дім спокій, щастя, достаток і багатство, прикріпіть підкову кінцями догори над вхідними дверима, як зсередини, так і ззовні.

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