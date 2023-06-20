Знаменитості, які не залишать дітям жодної копійки: чому вони так вирішили

У знаменитих сім'ях фінансова безпека не завжди є зрозумілою, попри славу і багатство. У той час, як деякі зірки старанно накопичують багатство, щоб створити запас фінансової стабільності для своїх дітей та майбутніх поколінь, з'явилася нова хвиля знаменитостей з іншим підходом. Ці знамениті батьки відкрито заявляють про намір залишити своїх дітей без спадщини.

Джекі Чан

Джекі Чан, відомий кіноактор, режисер, продюсер, каскадер, сценарист та співак, у своїх численних інтерв'ю заявляв, що не планує залишати спадщину своїм синові та дочці. За його словами, їхнє майбутнє перебуває у їхніх власних руках.

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Джекі твердо переконаний, що його діти повинні самі заробляти гроші та розвивати у собі сильну трудову етику. Якщо вони виявляться здібними, то самі прокладуть шлях до успіху. Однак, якщо їм не вистачить прагнення, вони можуть безрозсудно розтратити успадковане багатство. У світлі цього Джекі має намір пожертвувати свої прибутки на благодійні цілі.

Ештон Катчер та Міла Куніс

Відомий актор і продюсер Ештон Катчер та його дружина, актриса Міла Куніс, дотримуються схожої точки зору. Ця пара не має наміру передавати своє багатство дітям, щоб забезпечити їхнє щастя. Ештон відкрито заявив, що не має наміру створювати для них трастовий фонд.

Натомість вони мають намір направити свої фінансові ресурси на благодійні цілі. Однак Ештон не соромиться згадати, що якщо їхня дочка і син представлять добре продуманий бізнес-план, він не відмовиться підтримати їхні підприємницькі устремління.

Елтон Джон

Британський рок-музикант Елтон Джон та кінорежисер Девід Ферніш, горді батьки двох синів, ухвалили усвідомлене рішення не залишати спадщину своїм дітям. В основі їх вирішення лежить переконання, що їхні сини мають засвоїти цінність важкої роботи та впевненості у собі.

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Елтон висловив побоювання, що спадок може перешкодити їхньому особистісному зростанню, заявивши, що наявність срібної ложки в роті може згубно позначитися на їхньому житті. Натомість Елтон та Девід планують направити своє багатство на благодійні цілі, подаючи приклад філантропії та прищеплюючи своїм дітям важливі життєві уроки.

Деніел Крейг

Деніел Крейг, знаменитий британський актор, який прославився виконанням ролі Джеймса Бонда, вибрав унікальну позицію щодо спадщини. Маючи двох дочок, Деніел твердо переконаний, що заповідати багатство небажано.

Він виступає за інший підхід, прагнучи або витратити всі свої доходи, або роздати їх іншим до того, як він покине цей світ. Деніел не вважає, що відхід із життя багатої людини означає невдачу, тому його філософія відповідає перспективі, яка підкреслює самореалізацію та безкорисливість.

Стінг

Стінг, шановний англійський рок-музикант та актор, займає рішучу позицію щодо фінансового майбутнього своїх дітей. Маючи шістьох дітей (трьох синів та трьох дочок), Стінг вважає, що його діти повинні самі прокладати собі шлях до успіху завдяки завзятій праці та цілеспрямованості. Він ясно дав зрозуміти своїм дітям, що ніякої значної спадщини їм не дістанеться.

Стінг та його дружина приділяють першорядну увагу витрачанню своїх доходів, не залишаючи жодних надлишків. Трастові фонди та значну спадщину не входять до їхніх планів, оскільки вони вважають, що їхні діти досягнуть успіху завдяки власним зусиллям. Такий підхід спрямований на виховання незалежності, стійкості та працьовитості.

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