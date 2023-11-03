Зіркова дружба в Голлівуді: знаменитості, які підтримують міцні зв'язки

Успішним, заможним і відомим людям важко знайти справжнього друга. Їхнє фінансове процвітання та популярність часто викликають заздрість у оточуючих, що ускладнює пошук того, хто щиро радіє їхнім досягненням. UAportal відкриє імена тих щасливчиків, які зуміли знайти справжніх друзів серед блиску і гламуру.

Дженніфер Еністон і Кортні Кокс

Ці дві актриси вперше зустрілися в 1994 році під час зйомок відомого серіалу "Друзі". Відтоді Еністон і Кокс стали нерозлучними найкращими подругами. Еністон навіть виконує почесну роль хрещеної матері доньки Кокс – Коко. Їхня дружба стала розрадою для Еністон під час її розлучення з Бредом Піттом.

Меттью Мак-Конагей та Вуді Гаррельсон

Хоча багато хто знає їх як провідних акторів серіалу "Справжній детектив", МакКонахі та Гаррельсона пов'язує давня дружба. Вони не лише грали разом у серіалі, але й співпрацювали в трьох інших фільмах, таких як: "Ласкаво просимо до Голлівуду", "Ед з телевізора" та "Серфер".

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Сильвестр Сталлоне і Брюс Вілліс

Коли говорять про культових американських зірок бойовиків, ці імена миттєво спадають на думку. Підтримуючи дружбу, що триває вже понад три десятиліття, ця поважна двійка має особливий зв'язок. Хоча під час зйомок фільму "Нестримні" між Сталлоне та Віллісом виникали суперечки на знімальному майданчику, їхня дружба залишається непорушною поза кадром.

Джонні Депп і Тім Бертон

Цей видатний голлівудський актор і талановитий режисер будували міцну дружбу протягом багатьох років. Фанати часто жартували про те, що Тім Бертон постійно бере у фільми свою дружину, Гелену Бонем Картер, і свого найкращого друга, Джонні Деппа. З дружиною Бертон розлучився, але Депп залишається йому вірним другом.

Селена Гомес і Тейлор Свіфт

Розвіюючи уявлення про те, що справжня жіноча дружба майже неможлива, Селену Гомес і Тейлор Свіфт пов'язує міцний зв'язок. Їхня дружба триває вже багато років і обидві зірки постійно знаходять час для зустрічей, незважаючи на щільний гастрольний графік. Вони святкують досягнення одна одної, обмінюються привітаннями під час особливих подій і з радістю діляться чудовими спільними знімками.

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