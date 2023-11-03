Звездная дружба в Голливуде: знаменитости, поддерживающие крепкие связи

Успешным, богатым и известным людям трудно найти настоящего друга. Их финансовое процветание и популярность часто вызывают зависть у окружающих, что затрудняет поиск того, кто искренне радуется их достижениям. UAportal откроет имена тех счастливчиков, которые смогли найти настоящих друзей среди блеска и гламура.

Видео дня

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Эти две актрисы впервые встретились в 1994 году во время съемок известного сериала "Друзья". С тех пор Энистон и Кокс стали неразлучными лучшими подругами. Энистон даже играет почетную роль крестной матери дочери Кокс – Коко. Их дружба стала утешением для Энистон во время ее развода с Брэдом Питтом.

Мэттью МакКонахи и Вуди Гаррельсон

Хотя многие знают их как ведущих актеров сериала "Настоящий детектив", МакКонахи и Харрельсон связывает давняя дружба. Они не только играли вместе в сериале, но и сотрудничали в трех других фильмах, таких как: "Добро пожаловать в Голливуд", "Эд из телевизора" и "Серфер".

Читайте также: Как Анджелина Джоли покорила мир и стала киноиконой

Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис

Когда говорят о культовых американских звездах боевиков, эти имена мгновенно приходят в голову. Поддерживая дружбу, которая длится уже более трех десятилетий, эта почтенная двойка имеет особую связь. Хотя во время съемок фильма "Неудержимые" между Сталлоне и Уиллисом возникали споры на съемочной площадке, их дружба остается незыблемой вне кадра.

Джонни Депп и Тим Бертон

Этот величайший голливудский актер и талантливый режиссер строили крепкую дружбу на протяжении многих лет. Фанаты часто шутили о том, что Тим Бертон постоянно берет в фильмы свою жену, Хелену Бонем Картер, и своего лучшего друга, Джонни Деппа. С женой Бертон развелся, но Депп остается ему верным другом.

Селена Гомес и Тейлор Свифт

Развеивая представление о том, что настоящая женская дружба почти невозможна, Селену Гомес и Тейлор Свифт связывает крепкая связь. Их дружба длится уже много лет и обе звезды постоянно находят время для встреч, несмотря на плотный гастрольный график. Они празднуют достижения друг друга, обмениваются поздравлениями во время особых событий и с радостью делятся отличными общими снимками.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !