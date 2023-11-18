Підтримка та віра в майбутнє України. Найпопулярніший сервіс бронювання житла підписав меморандум про співпрацю після перемоги

Кроки до перемоги різні та один з них – це вклад в майбутнє нашої країни сьогодні. Сервіс бронювання житла, що співпрацює з усім світом, Airbnb просуватиме на своїй платформі українські локації та пропозиції проживання.

25 вересня 2023 року було підписано відповідний меморандум, як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на прес–службу Державного агентства розвитку туризму.

Підписували важливий документ голова ДАРТ Мар’яна Олеськів та співзасновник Airbnb Натан Блечарчик. Подія відбулася у Мюнхені, у генеральному консульстві України.

На підписанні було наголошено, що сервіс буде просувати та популяризувати український напрямок туризму серед закордонних мандрівників.

На підписанні були тако висловлені подяки засновникам сервісу за продовження підтримки України у боротьбі з ворогом.

"Ініціатива Airbnb щодо надання безкоштовного тимчасового житла понад 100 тисячам біженців з України на початку повномасштабного вторгнення стала для нас значною підтримкою. Після перемоги ми хочемо висловити вдячність і продемонструвати свою гостинність, запросивши до нас увесь світ, який весь цей час стояв поруч з Україною. Підписаний сьогодні документ тепер офіційно засвідчить наші наміри спільно відновлювати туристичну галузь нашої держави", – сказала Мар’яна Олеськів за словами українських ЗМІ.

Документ закріплює проведення спільних заходів та оговорює розповсюдження фото та відео контенту про найпривабливіші локації України, включаючи Автономну Республіку Крим (після деокупації).

"Цим меморандумом ми погоджуємося підтримувати туризм в Україні після закінчення війни. Ця співпраця є вагомим знаком для нашої спільноти у всьому світі", – підкреслив Натан Блечарчик.

Обидві сторони погодилися, що хоча зараз повноцінний туризм в країні навряд можливий та визначення курсу є дуже важливим кроком для відновлення туристичної галузі після війни.

Зі свого боку ДАРТ опублікувала новий розширений список туристичних місць України, їх кількість виросла до 170, до списку увійшли всі окуповані території.

За статистикою лишень 21 % українців утримуються від подорожей під час війни. Та 79 % продовжують підтримувати туристичну галузь і економіку країни в цілому, подорожуючи, відпочиваючи та вкладаючи гроші в Україну та її воїнів.