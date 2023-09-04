14000 гривен на отдых для ребенка. Получили ли вы такую помощь от государства?

Отдых детей – необходимое и обязательное восстановление в тяжелое время, которое переживает Украина. Как сообщило Министерство социальной политики в Facebook, с июня месяца доступна государственная помощь на оздоровление детей.

Проект "деньги ходят за ребенком" был реализован, чтобы помочь семьям с ограниченными возможностями организовать детский отдых. Какие категории подпадают под помощь и как оформить рассказываем дальше.

Кто может оформить деньги на детский отдых

Помощь от государства на детский отдых сможет оформить один из родителей (или официальный опекун), если семья многодетная или малообеспеченная или в семье есть дети с инвалидностью (документальное подтверждение) и ребенок или дети зарегистрированы на оккупированной территории, территории с активными боевыми действиями, также территории граничащей с российской федерацией.

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Уточним по областям

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Луганская

Николаевская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Черниговская

Киевская

Что нужно сделать для оформления помощи

Первое – подтвердить свой статус документально. Для этого обратитесь в социальную службу или самостоятельно проверьте свой статус ЗДЕСЬ. С помощью идентификационного кода система покажет подлежит ли вы под получение средств на отдых ребенка.

Второе – после подтверждения статуса, обратите в удобное для вас отделение Приват Банка для открытия счета со специальным режимом использования.

Третье – оформить помощь имея счет и подтверждение статуса можно в приложении "Действие" или обратиться за помощью в службу социальной защиты.

Какие дети могут получить помощь

дети из малообеспеченной семьи, зарегистрированные на территории вышеперечисленных областей;

дети с инвалидностью, зарегистрированные на территории вышеперечисленных областей;

дети, имеющие возраст от 7 до 18 лет на момент оформления;

Детали расчета

После поступления средств родители или опекуны могут приобрести путевки на оздоровление – на 21 день, или для отдыха – на 14 дней.

Родители получают пособие на каждого ребенка в семье, подлежащей под вышеперечисленные категории.

Путевки можно приобрести в одном из объектов, перечисленных в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей. Список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

С заведением нужно связаться по телефону или по почте, и подтвердить возможность предоставления услуги и расчета.

В социальной службе можно уточнить на счет проезда детей в лагерь – это возможно. как самостоятельно, так и организованно.

Расчет за отдых производится оформленной картой Приват Банка непосредственно в лагере.

Денежные средства можно использовать на покупку путевки в течение 3 месяцев от их зачисления. покупка должна быть произведена до конца 2023 года.