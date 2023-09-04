14 000 гривень на відпочинок для дитини. Чи отримали ви таку допомогу від держави?

Відпочинок дітей є потрібним та обов’язковим відновленням у важкі часи, які переживає країна. Як повідомило Міністерство соціальної політики у Facebook, з червня місяця доступна державна допомога на оздоровлення дітей.

Проєкт "гроші ходять за дитиною" було реалізовано, щоб допомогти сім’ям з обмеженими можливостями організувати дітям відпочинок. Які категорії підпадають під допомогу та як оформити розповідаємо нижче.

Хто може оформити кошти на дитячий відпочинок

Допомогу від держави на дитячий відпочинок зможе оформити один з батьків (або офіційний опікун), якщо сім’я є багатодітною або малозабезпеченою або в сім’ї є діти з інвалідністю (документальне підтвердження) та дитина чи діти зареєстровані на окупованій території, території з активними бойовими діями, також території яка межує з російською федерацією.

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Уточнимо по областях

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Луганська

Миколаївська

Сумська

Харківська

Херсонська

Чернігівська

Київська

Що потрібно зробити для оформлення допомоги

Перше – підтвердити свій статус документально. Для цього зверніться в соціальну службу або самостійно перевірте свій статус ТУТ. За допомогою ідентифікаційного коду, система покаже чи підлягаєте ви під отримання коштів на відпочинок дитини.

Друге – після підтвердження статусу, зверніть в, зручне для вас, відділення ПриватБанку для відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання.

Третє – оформити допомогу маючи рахунок та підтвердження статусу можна в додатку "Дія" або звернутися за допомогою в службу соціального захисту.

Які діти можуть отримати допомогу

діти з малозабезпеченої сім’ї, які зареєстровані на території вище перелічених областей;

діти з інвалідністю, які зареєстровані на території вище перелічених областей;

діти, які мають вік від 7 до 18 років на момент оформлення;

Деталі розрахунку

Після надходження коштів, батьки або опікуни можуть придбати путівки на оздоровлення – на 21 день, або для відпочинку – на 14 днів.

Батьки отримують допомогу на кожну дитину в сім’ї, яка підлягає під вищеперераховані категорії.

Путівки можна придбати в одному з об’єктів перелічених у Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Перелік можна подивитися ТУТ.

З закладом потрібно зв’язатися телефоном або поштою, та підтвердити можливість надання послуги та розрахунку.

В соціальній службі можна уточнити на рахунок проїзду дітей до табору – це може бути. як самостійно, так і організовано.

Розрахунок за відпочинок відбувається оформленою карткою ПриватБанку безпосередньо у таборі.

Кошти можна використати на купівлю путівки впродовж 3 місяців від їх зарахування. купівля має бути здійснена до кінця 2023 року.