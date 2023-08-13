Аквапарки Украины во время войны: где безопасно купаться детям

Полноценный отпуск всегда ассоциируется с купанием и развлечениями на воде. Когда море не доступно – аквапарки просто отличный вариант, чтобы порадовать маленьких украинцев и отвлечь немного от новостей и тревог каждый день. Какие аквапарки открыты на лето 2023, и какие меры безопасности имеют – смотрите в нашем обзоре.

Аквапарк во Львове – крытый комплекс.

Огромный крытый водный комплекс во Львове – аквапарк "Пляж", имеет зону релакса, фитнеса, сауны и огромную зону с горками и развлечениями для детей.

Здесь легко провести целый день и не все попробовать. Пять бассейнов обслуживают желающих спокойно поплавать, а множество горок, разной высоты и уровня сложности, готовы удовлетворять обожающих адреналин. Зона Релакс включает в себя 5 бань и саун, джакузи и удобные шезлонги. Гостей аквапарка обслуживают кафе и бары, разного статуса - от фуд-кортов до изысканных заведений.

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Наличие летней террасы удовлетворяет желающих получить натуральный загар и позволяет находиться на открытом воздухе. А студия загара спасает, когда погода не позволяет находиться на улице, и тех, кто любит ровный загар без полосок.

Зона фитнес-центра размещает большое количество спорсменов и желающих заниматься на тренажерах, как с тренером, так и самостоятельно. Массажный кабинет с профессионалами и большим выбором расслабления для вашего тела помогут после тренировок.

Ради безопасности посещающих, химическая лаборатория АКВАлаб проверяет качество воды каждые три часа.

Билет для взрослого 210 грн/час

Билет на ребенка 180 грн/час

Во время воздушной тревоги аквапарк "Пляж" имеет четкий прописанный порядок действий, сообщаемый работниками аквапарка и укрытие, которое открывается, как только объявляется тревога.

Аквапарк в Косино – будь на волне

Закарпатье – очень популярное направление отдыха в течение года. Поэтому наличие аквапарка является еще одним летним украшением и изюминкой. Село Косунь может похвастаться открытым комплексом, который сейчас работает и дарит радость как детям, так и взрослым.

Комплекс имеет термальные бассейны и самое большое в Украине водное развлечение - "Волны". Отель расположен прямо на территории аквапарка, что очень удобно во время водно-развлекательного отпуска, даже на уикенд.

Имея три супер горки, высотой по 12 метров ("Бабочка Монарх", "Камикадзе", "Черная дыра"), аквапарк обеспечивает наличие веселого адреналина в вашем отпуске. Добавьте еще 10 вариантов спусков по 500 метров и зону для малышей, которая тоже снабжена горками и разнообразными водными игрушками. Термальный бассейн прекрасно расслабляет не только физически, но и психологически, особенно после экстремальных спусков ваших детей.

Рестораны и бары обслуживают посетителей целый день, так что можно вкусно поесть и выпить.

Королевские сауны и Wellness с уникальным садом камней подходят для взрослого релакса и восстановления энергии. Эти эксклюзивные услуги доступны только для гостей отеля. Соляная комната и ванны Кнайпа – новые возможности для оздоровления.

Билет для взрослого 500 грн/3 часа и 1000 грн на целый день

Билет на ребенка до 150 см – бесплатный.

Разовый выход 50 грн

Безопасность прежде всего. К сожалению, на сайте аквапарка информация по укрытию не указана.

Аквапарк в Мукачево – "Карпатия"

Закрытый комплекс аквапарка "Карпатия" открыл свои спуски не так давно (2021 год). Интересное и современное пространство вмещает 1200 посетителей одновременно. Диапазон развлечений очень широкий: от традиционных горок, бассейнов, водных аттракционов до амфитеатра с кинолентами и зоной SPA.

Также есть открытые зоны на улице, позволяющие получать природный загар и купаться в теплой воде на открытом воздухе.

Имея 11 бассейнов (3 термальных), 2 детских водных зоны, 4 горки, аттракцион "Волны", реку с течением, соляную комнату, SPA зону с сауной и хамамом – аквапарк легко займет и развлечет в течение дня.

Кулинарную зону аквапарка представляет бистро европейского формата. Попробовать европейскую и традиционную кухню и отведать легкие алкогольные напитки – можно на протяжении всего дня. На территории аквапарка расположены торговые зоны, которые имеют ассортимент вкусностей и детских напитков.

Билет для взрослого – 300 грн 2 часа или 400 грн в день (будние дни)

Билет для ребенка (до 13 лет) – 150 и 200 соответственно

Билеты по выходным и праздникам: взрослые – 350 грн (2 часа) или 500 грн (день); дети – 220 грн и 300 соответственно.

Правила аквапарка Аркадия не озвучивают поведения во время воздушной тревоги, хотя указывают, что посещение аквапарка является риском, который берет на себя исключительно владелец билета.

Аквапарк в Хмельницком – "7 Океан"

Крытый водный комплекс в Хмельницком, аквапарк "7 Океан", может вмещать на своей территории до 1000 посетителей одновременно.

Разнообразие аквапарка состоит из 8 горок разного уровня сложности, бассейнов, детской зоны, джакузи, реки с течением, отдельного бассейна на 25 метров и фуд-кортов.

Спортивный бассейн работает отдельно от аквапарка и имеет групповые и индивидуальные тренировочные занятия по аква-фитнесу и плаванию.

Солнечная летняя терраса помогает загорать желающим, а на ресепшене можно приобрести специальные детские подгузники для самых маленьких посетителей.

В аквапарке действуют индивидуальные и групповые тарифы на весь день.

Билет для взрослого – 680 грн

Билет для ребенка (до 14 лет) – 630 грн

Билет для участников боевых действий – 350 грн

Аквапарк "7 Океанов" отмечает тщательное отношение к качеству воды и воздуха в закрытой зоне. А вот на счет действий во время воздушной тревоги в правилах аквапарка ничего не сказано.

Аквапарк под Ужгородом (30 км)

"Европа Чоп" разместился в селе Соломоново на окраине города. Открытый комплекс имеет отличный выбор спусков разного уровня и водных аттракционов. Наличие гостиницы и хостела, ресторанов и бистро поможет остановиться надолго и провести среди водных горок настоящий отпуск.

Красивые большие зоны для самых маленьких и спортивный бассейн, который делает плавание возможным и зимой. Комплекс располагает всем необходимым для комфортного семейного отдыха и развлечений.

Одной из изюминок аквапарка Европа Чоп стали ночные купания, с особой подсвеченной атмосферой и музыкальным фоном.

Билет для взрослого (будни) – 350 грн, дети (до 10 лет) – 170 грн.

Билеты по выходным и праздничным дням: 400 грн взрослый и 200 грн детский

Правила поведения во время воздушной тревоги не указаны, но вы должны помнить, что только вы принимаете решения по безопасности своей жизни.

Выбирая аквапарк для семейного или индивидуального отдыха, уточняйте правила поведения во время воздушной тревоги и укрытия.