Аквапарки України під час війни: де безпечно купатися дітям

Повноцінна відпустка завжди асоціюється з купанням та розвагами на воді. Коли море не доступне – аквапарки просто чудовий варіант, щоб розрадити маленьких українців та відволікти трохи від новин та тривог кожного дня. Які аквапарки працюють станом на літо 2023, та які заходи безпеки мають – дивіться в нашому огляді.

Аквапарк у Львові – критий комплекс

Величезний критий водний комплекс у Львові – аквапарк "Пляж", має зону релаксу, фітнесу, сауни, та величезну зону з гірками та розвагами для дітей.

Провести час тут легко цілий день і, навіть не все спробувати. П’ять басейнів обслуговують бажаючих спокійно поплавати, а купа гірок різної висоти та рівня складності готові задовольняти тих, хто обожнює адреналін. Зона "Релакс" включає 5 бань та саун, джакузі та зручні шезлонги. Гостей аквапарку обслуговують кафе і бари, різного рівня від фуд-кортів до вишуканих закладів.

Відео дня

Наявність літньої тераси задовільняє гостей натуральною засмагою та дає можливість знаходитися на відкритому повітрі. А студія засмаги чудово рятує, коли погода не дозволяє перебувати на вулиці, та тих хто полюбляє рівнесеньку засмагу без смужок.

Зона фітнес-центру може вмістити багато спортсменів та охочих займатися на тренажерах, як з тренером, так і самостійно. Масажний кабінет з професіоналами та різновидами розслаблення м’язів вашого тіла допоможуть після тренувань.

Заради безпеки відвідуючих хімічна лабораторія АКВАлаб перевіряє якість води кожні три години.

Білет для дорослого 210 грн/година

Білет на дитину 180 грн/година

Під час повітряної тривоги аквапарк "Пляж" має чіткий прописаний порядок дій, який повідомляється працівниками аквапарку та укриття, яке відчиняється як тільки оголошується тривога.

Аквапарк у Косино – будь на хвилі

Закарпаття – дуже популярний напрямок відпочинку упродовж року. Тому наявність аквапарку є ще однією прикрасою та родзинкою. Село Косунь може похизуватися відкритим комплексом, який наразі працює, та дарує радість як дітям, так і дорослим.

Комплекс має термальні басейни та найбільшу в Україні водну розвагу – "Хвилі". Готель розташований прямо на території аквапарку, що дуже зручно під час водно-розважальної відпустки, навіть на вікенд.

Маючи три супергірки, висотою по 12 метрів ("Метелик Монарх", "Камікадзе", "Чорна діра"), аквапарк забезпечує наявність веселого адреналіну у вашій відпустці. Додайте ще 10 варіантів спусків по 500 метрів та зону для малюків, яка теж забезпечена гірками та різноманітними водними іграшками. Термальний басейн чудово розслабляє не тільки фізично, ще й психологічно, особливо після екстремальних спусків ваших дітей.

Ресторани та бари обслуговують відвідувачів цілий день, тож можна смачно поїсти та випити.

Королівські сауни та Wellness з унікальним садом каменів підходять для дорослого релаксу та відновлення енергії. Ці ексклюзивні послуги доступні тільки для гостей готелю. Соляна кімната та ванни Кнайпа – нові можливості для оздоровлення.

Білет для дорослого 500 грн/3 години та 1000 грн на цілий день

Білет на дитину до 150 см – безкоштовний

Разовий вихід 50 грн

Безпека передусім. На жаль, на сайті аквапарку інформація щодо укриття не вказана.

Аквапарк у Мукачево – "Карпатія"

Закритий комплекс аквапарку "Карпатія" відкрив свої спуски не так давно (2021 рік). Цікавий та сучасний простір вміщує в себе 1200 відвідувачів одночасно. Діапазон розваг дуже широкий: від традиційних гірок, басейнів, водних атракціонів до амфітеатру з кінострічками та зоною SPA.

Також є відкриті зони на вулиці, що дозволяють отримувати справжню засмагу та купатися в теплій воді на свіжому повітрі.

Маючи 11 басейнів (3 термальні), 2 дитячі водні зони, 4 гірки, атракціон "Хвилі", річку з течією, соляну кімнату, SPA зону з сауною та хамамом – аквапарк легко займе та розважить протягом дня.

Кулінарну зону аквапарка представляє бістро європейського формату. Посмакувати європейською та традиційною кухнею та скуштувати легкі алкогольні напої можна упродовж усього дня. По території аквапарку розташовані торговельні зони, які мають асортимент смаколиків та дитячих напоїв.

Білет для дорослого – 300 грн 2 години або 400 грн на день (будні дні)

Білет для дитини (до 13 років) – 150 та 200 відповідно

Білети у вихідні та свята: дорослі – 350 грн (2 години) або 500 грн (день); діти – 220 грн і 300 відповідно.

Правила аквапарку Аркадія не озвучують поведінки під час повітряної тривоги, хоча вказують, що: відвідування аквапарку є ризиком, який бере на себе виключно власник квитка.

Аквапарк у Хмельницькому - "7 Океан"

Критий водний комплекс у Хмельницькому, аквапарк "7 Океан", може вміщати на своїй території до 1000 відвідувачів одночасно.

Різноманітність аквапарку складається з 8 гірок різного рівня складності, басейнів, дитячої зони, джакузі, річки з течією, окремого басейну на 25 метрів та фуд-кортів.

Спортивний басейн працює окремо від аквапарку і має групові та індивідуальні тренувальні заняття аквафітнесом та плаванням.

Сонячна літня тераса допомагає засмагати охочим, а на ресепшені можна придбати спеціальні дитячі памперси для найменших відвідувачів.

В аквапарку діють індивідуальні та групові тарифи на цілий день.

Білет для дорослого – 680 грн

Білет для дитини (до 14 років) – 630 грн

Білет для учасників бойових дій – 350 грн

Аквапарк "7 Океанів" наголошує на прискіпливому відношенні до якості води та повітря в закритій зоні. А ось на рахунок дій під час повітряної тривоги в правилах аквапарку нічого не сказано.

Аквапарк під Ужгородом (30 км)

"Європа Чоп" розмістився в селі Соломоново на околиці міста. Відкритий комплекс має чудовий вибір спусків різного рівня та водних атракціонів. Наявність готелю та хостелу, ресторанів та бістро допоможе зупинитися надовго та провести серед водних гірок справжню відпустку.

Гарні великі зони для найменших та спортивний критий басейн, який робить плавання можливим і взимку. Комплекс має все необхідне для комфортного сімейного відпочинку та розваг.

Однією з родзинок аквапарку "Європа Чоп" стали нічні купання, з особливою підсвіченою атмосферою та музичним фоном.

Білет для дорослого (будні) – 350 грн, діти (до 10 років) – 170 грн.

Білети в вихідні та святкові дні: 400 грн дорослий та 200 грн дитячий

Правила поведінки під час повітряної тривоги не вказані, але ви маєте пам’ятати, що лише ви приймаєте рішення щодо безпеки свого життя.

Обираючи аквапарк для сімейного чи індивідуального відпочинку, уточнюйте правила поведінки під час повітряної тривоги та наявність укриття.