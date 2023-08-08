Бесплатные экскурсии по Киеву каждые выходные: что посмотреть и где забронировать билеты

Киев становится более открытым и понятным для своих жителей и гостей. Управлением туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации вместе с КП "Киевский городской туристско-информационный центр" организовали 7 разнообразных бесплатных маршрутов по Киеву каждые выходные. Об этом говорится на официальном портале Киева kyivcity.gov.ua.

Экскурсии охватывают исторические, современно – значимые, гастрономические, религиозные и живописные места в городе. Маршруты проходят с учетом укрытий и безопасности участников. Предварительная запись на прогулки по городу обязательна, поэтому для удобства следите за событиями на странице в Фейсбуке.

Экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида, что гарантирует проверенное представление информации и истинные исторические факты. Хорошо провести время и узнать много нового о родном городе можно теперь совершенно бесплатно.

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Что посмотреть и о чем узнать во время экскурсий?

Каждая экскурсия проходит по индивидуальному маршруту, что помогает охватить много интересных и значимых туристических и исторических мест в Киеве.

"Киев несокрушимый" – этот маршрут раскрывает исторические места столицы, которые помнят Вторую мировую войну и истории несокрушимости во время фашистского нашествия 1939 – 1945 годов. февраля 2022. Эта проведенная параллель четко показывает, что нет разницы между убийцами, палачами и захватчиками, в какое время это бы ни случалось.Крепкие места и мужественные люди пронизывают это путешествие по Киеву.

"Как казаки и магистрат на Подоле жили" – узнать больше об истории Киева, его знаковых местах, таких как: Майдан Незалежности и Подол. Окунуться в самое "сердце" столицы и раскрыть душу – цель живописной экскурсии. Путешествие обогащено местами борьбы за свободу и независимость, а также историческими событиями, которые сформировали крепкую и сильную нацию.

"Киев Крещатый" – истории домов и людей, сформировавших старинный и современный город. Культурное наследие, которое обогащалось и сохранялось веками и должно перейти потомкам. Архитектурные достопримечательности, которые стали знаковыми для города и являются визитной карточкой столицы.

"Киев гастрономический" - вкусная экскурсия, которая рассказывает о возникновении киевских вкусностей, которые вышли на мировой уровень и представляют столицу на зарубежных гастрономических сценах. Узнайте, какие еще вкусности возникли в Киеве и покорили мир. Вкусная прогулка заканчивается угощением фирменным традиционным напитком.

"Киев туристический" - путешествие по столице, которая расскажет о Киеве, как об одном из самых известных туристических городов Украины и Европы. Экскурсия охватывает храмы, парковые зоны и истории известных личностей Киева, представляющих город в разных областях на мировых аренах.

"Киев театральный" - экскурс по театральным традициям Киева и история возникновения киевских театров. Известные личности и интересные истории культурной жизни города.

"Все начинается с Университета" – экскурсия охватывает ботанический сад и раскрывает влияние "красного корпуса" на создание нового квартала Киева.

Экскурсии уже прошли в июне и июле, за регистрацией на новые даты можно следить через страницу в соцсети Фейсбук. График экскурсий на неделю обычно публикуется на странице в понедельник.