Безкоштовні екскурсії Києвом кожні вихідні: що подивитись та де забронювати квитки

Київ стає відкритішим та зрозумілішим для своїх мешканців та гостей. Управлінням туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації разом з КП "Київський міський туристично-інформаційний центр" організували 7 різноманітних безкоштовних маршрутів Києвом кожні вихідні. Про це йдеться на офіційному порталі Києва kyivcity.gov.ua.

Екскурсії охоплюють історичні, сучасно-вагомі, гастрономічні, релігійні та мальовничі місця в місті. Маршрути проходять з урахуванням укриттів та безпеки учасників. Попередній запис на прогулянки містом є обов’язковим, тому для зручності слідкуйте за подіями на сторінці в Фейсбук.

Екскурсії проводяться у супроводі досвідченого гіда, що гарантує перевірене подання інформації та правдиві історичні факти. Гарно провести час та дізнатися багато нового про рідне місто можна тепер абсолютно безкоштовно.

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Що можна побачити та про що дізнатися під час екскурсій?

Кожна екскурсія проходить за індивідуальним маршрутом, що допомагає охопити багато цікавих та вагомих туристичних та історичних місць у Києві.

"Київ незламний" – цей маршрут розкриває історичні місця столиці, які пам’ятають Другу світову війну та історії незламності під час фашистського нашестя 1939 – 1945 років. Водночас екскурсія збагачена сучасними місцями та героями, які вистояли в Києві під час вже російського вторгнення з 24 лютого 2022 року. Ця проведена паралель чітко показує, що не має різниці між вбивцями, катами та загарбниками, у який час це б не траплялося. Міцні місця та мужні люди пронизують цю мандрівку Києвом.

"Як козаки та магістрат на Подолі жили" – дізнатися більше про історію Києва, його знакові місця, такі як: Майдан Незалежності та Поділ. Зануритися у саме "серце" столиці та розкрити душу – ціль мальовничої екскурсії. Мандрівка збагачена місцями боротьби за свободу та незалежність, а також історичними подіями, які сформували міцну та сильну націю.

"Київ Хрещатий" – історії будинків та людей, які сформували старовинне та сучасне місто. Культурна спадщина, яка збагачувалася й зберігалася віками та має перейти нащадкам. Архітектурні пам’ятки, які стали знаковими для міста та є візитною карткою столиці.

"Київ гастрономічний" – смачна екскурсія, яка розповідає про виникнення київських смаколиків, які вийшли на світовий рівень та представляють столицю на закордонних гастрономічних сценах. "Майстер-клас: як стати відомими всьому світові" від Київського торта, котлети по-київськи та київської перепічки. Дізнайтеся, які ще смаколики виникли в Києві та підкорили світ. Смачна прогулянка закінчується частуванням фірмовим традиційним напоєм.

"Київ туристичний" – мандрівка столицею, яка розповість про Київ, як про одне з найвідоміших туристичних міст України та Європи. Екскурсія охоплює храми, паркові зони та історії відомих особистостей Києва, які представляють місто у різних галузях на світових аренах.

"Київ театральний" – екскурс театральними традиціями Києва та історією виникнення київських театрів. Відомі особистості та цікаві історії культурного життя міста.

"Все починається з Університету" – екскурсія охоплює ботанічний сад та розкриває вплив "червоного корпусу" на створення нового кварталу Києва.

Екскурсії вже відбулися в червні та липні, за реєстрацією на нові дати можна слідкувати через сторінку в соцмережі Фейсбук. Графік екскурсій на тиждень зазвичай публікується на сторінці в понеділок.