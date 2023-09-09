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Где отдыхают украинцы? Сколько потерял всемирный туризм из-за нападения россии на Украину

Анна Веселова - Соловонюк

Где отдыхают украинцы? Сколько потерял всемирный туризм из-за нападения россии на Украину

Сначала коронавирус, теперь война. Всемирный туризм не досчитывает десятки миллиардов. Ведь каждый год украинские и российские туристы приносили отрасли 14 миллиардов долларов США. Из–за войны россии против Украины даже 19% китайских и 41% японских путешественников не готовы путешествовать в страны ЕС – это показало исследование, проведенное Европейской туристической комиссией в 2022 году.

Первые недели войны полностью парализовали приток украинских туристов за границу. Не нужно путать, миллионы украинцев, выехавших в первые месяцы в другие страны – не туристы, и их пребывание на чужой территории далеко от отдыха.

Однако летний сезон 2023 немного изменил картину, не то, чтобы демонстрировался большой прирост, но небольшое оживление порадовало.

Где отдыхают украинцы? Сколько потерял всемирный туризм из-за нападения россии на Украину

Куда отправились украинские туристы в первую очередь

Опять же не нужно путать людей, уехавших навестить родственников с туристами, пополняющими бюджет отрасли. Учитываются бронирование туров, авиабилетов, гостиничного проживания, туристических пакетов, баз отдыха и т.д. Чтобы было понятнее, доверимся статистике.

Так, по данным внутренней статистики, одного из крупнейших национальных туроператоров, в июне 2022 года туры из Украины забронировали около 1440 туристов, а в том же месяце 2021 года – более 95 000 путешественников.

Конечно, большой скачок был обусловлен окончанием коронавирусных ограничений, однако разница все же колоссальна.

И если в 2022 году тройкой лидеров стали Турция, Египет и Черногория, то в 2023 году список лидеров расширился до 9 победителей, добавил в список Болгарию, Грецию, остров Крит, Испанию, Италию и Хорватию. Такие данные предоставляет Олег Кулик (генеральный директор сети туристических агентств "Поехали с нами") украинским СМИ по зарубежному направлению.

Кто эти украинские путешественники

Ситуация войны в Украине изменила и тип туристов, ведь невозможность выезда мужчин перевесила весы в сторону женщин и детей. Сократив численность путешествующих еще и до бюджетно состоятельных граждан, которые не потеряли работу, и имели какой-то стабильный доход все полтора года войны. Добавим еще отсутствие раннего бронирования из–за неизвестности ситуации и имеем достаточно низкий процент украинских туристов за рубежом. Хотя, на первый взгляд, отдыхающих на пляжах Хорватии, к примеру, так и не скажешь. Опять же не путаем туризм с вынужденными условиями.

Где отдыхают украинцы? Сколько потерял всемирный туризм из-за нападения россии на Украину

Какую дорогу выбирают туристы

Война повлияла и на сферу авиаперевозок, ведь с закрытием неба над Украиной и остановкой полетов отпал большой процент прибыли авиакомпаний и турагентств.

Пытаясь хоть как–то компенсировать пробел добавлением автобусных туров и перелетом на самолете из других стран, туристическая отрасль удержала некоторый процент позиций. Добраться до Кишинева или Варшавы теперь не проблема, потому что из Киева, Житомира, Винницы, Одессы, Днепра, Кропивницкого и некоторых других городов запущено много комфортабельных автобусных рейсов. А уже оттуда самолетами открыт быстрый путь к популярным туристическим направлениям.

Да и увеличение прямых автобусных рейсов в Болгарию, Турцию, Хорватию и Черногорию (из Киева, Белой Церкви, Умани, Одессы, Измаила, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Коломыи, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Каменец-Подольского) немного улучшило ситуацию.

Где отдыхают украинцы? Сколько потерял всемирный туризм из-за нападения россии на Украину

 

Что с ценами на желанный отпуск и прогнозами

Если с началом полномасштабного вторжения в Украину цены на туры несколько снизились из–за большого спада спроса, то в сезон 2023 года цена значительно подросла. Например, тур в Болгарию, год назад стоивший 16 000 грн (7 ночей на двоих), то в этом году сумма достигла 22 155 грн.

Множество факторов (курс доллара, увеличение цены на топливо и т.п.), которые обуславливают такую картину, и причина одна: продолжение войны и следующий за этим мировой кризис. Поэтому прогнозы относительно цен на путевки неутешительны – они будут увеличиваться.

Однако есть и хорошие новости. Напомним, что в мае 2023 года Украина возглавила Всемирную Туристическую Организацию ООН и будет председательствовать 2 года.

"Украине станет легче восстанавливать истощенную и разрушенную войной туристическую инфраструктуру. Мы активно сотрудничаем с ВТО ООН особенно во время войны. Нашим первым шагом на пути к победе было исключение россии из этой организации в 2022 году. Теперь пора интегрироваться в большую европейскую среду и занять там свою уникальную нишу", – заявила глава украинской делегации, слова которой сообщила прессслужба Государственного агентства развития туризма.

Украина и украинцы верят в ВСУ и в приближающуюся победу, не останавливаясь в развитии. Хороших путешествий вам и спокойных ночей.

Путешествия