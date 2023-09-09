Где отдыхают украинцы? Сколько потерял всемирный туризм из-за нападения россии на Украину

Сначала коронавирус, теперь война. Всемирный туризм не досчитывает десятки миллиардов. Ведь каждый год украинские и российские туристы приносили отрасли 14 миллиардов долларов США. Из–за войны россии против Украины даже 19% китайских и 41% японских путешественников не готовы путешествовать в страны ЕС – это показало исследование, проведенное Европейской туристической комиссией в 2022 году.

Первые недели войны полностью парализовали приток украинских туристов за границу. Не нужно путать, миллионы украинцев, выехавших в первые месяцы в другие страны – не туристы, и их пребывание на чужой территории далеко от отдыха.

Однако летний сезон 2023 немного изменил картину, не то, чтобы демонстрировался большой прирост, но небольшое оживление порадовало.

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Куда отправились украинские туристы в первую очередь

Опять же не нужно путать людей, уехавших навестить родственников с туристами, пополняющими бюджет отрасли. Учитываются бронирование туров, авиабилетов, гостиничного проживания, туристических пакетов, баз отдыха и т.д. Чтобы было понятнее, доверимся статистике.

Так, по данным внутренней статистики, одного из крупнейших национальных туроператоров, в июне 2022 года туры из Украины забронировали около 1440 туристов, а в том же месяце 2021 года – более 95 000 путешественников.

Конечно, большой скачок был обусловлен окончанием коронавирусных ограничений, однако разница все же колоссальна.

И если в 2022 году тройкой лидеров стали Турция, Египет и Черногория, то в 2023 году список лидеров расширился до 9 победителей, добавил в список Болгарию, Грецию, остров Крит, Испанию, Италию и Хорватию. Такие данные предоставляет Олег Кулик (генеральный директор сети туристических агентств "Поехали с нами") украинским СМИ по зарубежному направлению.

Кто эти украинские путешественники

Ситуация войны в Украине изменила и тип туристов, ведь невозможность выезда мужчин перевесила весы в сторону женщин и детей. Сократив численность путешествующих еще и до бюджетно состоятельных граждан, которые не потеряли работу, и имели какой-то стабильный доход все полтора года войны. Добавим еще отсутствие раннего бронирования из–за неизвестности ситуации и имеем достаточно низкий процент украинских туристов за рубежом. Хотя, на первый взгляд, отдыхающих на пляжах Хорватии, к примеру, так и не скажешь. Опять же не путаем туризм с вынужденными условиями.

Какую дорогу выбирают туристы

Война повлияла и на сферу авиаперевозок, ведь с закрытием неба над Украиной и остановкой полетов отпал большой процент прибыли авиакомпаний и турагентств.

Пытаясь хоть как–то компенсировать пробел добавлением автобусных туров и перелетом на самолете из других стран, туристическая отрасль удержала некоторый процент позиций. Добраться до Кишинева или Варшавы теперь не проблема, потому что из Киева, Житомира, Винницы, Одессы, Днепра, Кропивницкого и некоторых других городов запущено много комфортабельных автобусных рейсов. А уже оттуда самолетами открыт быстрый путь к популярным туристическим направлениям.

Да и увеличение прямых автобусных рейсов в Болгарию, Турцию, Хорватию и Черногорию (из Киева, Белой Церкви, Умани, Одессы, Измаила, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Коломыи, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Каменец-Подольского) немного улучшило ситуацию.

Что с ценами на желанный отпуск и прогнозами

Если с началом полномасштабного вторжения в Украину цены на туры несколько снизились из–за большого спада спроса, то в сезон 2023 года цена значительно подросла. Например, тур в Болгарию, год назад стоивший 16 000 грн (7 ночей на двоих), то в этом году сумма достигла 22 155 грн.

Множество факторов (курс доллара, увеличение цены на топливо и т.п.), которые обуславливают такую картину, и причина одна: продолжение войны и следующий за этим мировой кризис. Поэтому прогнозы относительно цен на путевки неутешительны – они будут увеличиваться.

Однако есть и хорошие новости. Напомним, что в мае 2023 года Украина возглавила Всемирную Туристическую Организацию ООН и будет председательствовать 2 года.

"Украине станет легче восстанавливать истощенную и разрушенную войной туристическую инфраструктуру. Мы активно сотрудничаем с ВТО ООН особенно во время войны. Нашим первым шагом на пути к победе было исключение россии из этой организации в 2022 году. Теперь пора интегрироваться в большую европейскую среду и занять там свою уникальную нишу", – заявила глава украинской делегации, слова которой сообщила прессслужба Государственного агентства развития туризма.

Украина и украинцы верят в ВСУ и в приближающуюся победу, не останавливаясь в развитии. Хороших путешествий вам и спокойных ночей.