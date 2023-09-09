Де відпочивають українці? Скільки втратив всесвітній туризм через напад росїї на Україну

Спочатку коронавірус, тепер війна. Всесвітній туризм недораховує десятки мільярдів. Адже кожного року українські та російські туристи приносили галузі 14 мільярдів доларів США. Через війну росії проти України навіть 19% китайських та 41% японських мандрівників не готові подорожувати до країн ЄС – це показало дослідження, яке провела Європейська туристична комісія у 2022 році.

Перші тижні війни повністю паралізували приплив українських туристів за кордон. Не потрібно плутати, мільйони українців, які виїхали в перші місяці в інші країни – не є туристами, та їх перебування на чужій території далеке від відпочинку.

Однак літній сезон 2023 року трохи змінив картину, не те щоб демонструвався великий приріст, але невелике пожвавлення не могло не потішити.

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Куди відправилися українські туристи в першу чергу

Знову ж таки не потрібно плутати людей, які поїхали провідати родичів з туристами, які поповнюють бюджет галузі. До уваги беруться бронювання турів, авіаквитків, готельного проживання, туристичних пакетів, баз відпочинку тощо. Щоб було зрозуміліше довіримося статистиці.

Так, за даними внутрішньої статистики, одного з найбільших національних туроператорів, у червні 2022 року тури з України забронювали близько 1440 туристів, а в тому ж місяці 2021 року – понад 95000 мандрівників.

Звісно що великий стрибок був зумовлений закінченням коронавірусних обмежень, однак різниця все ж колосальна.

І, якщо у 2022 році трійкою лідерів стали Туреччина, Єгипет та Чорногорія, то 2023 рік список лідерів розширився до 9 переможців, додав у список Болгарію, Грецію, острів Кріт, Іспанію, Італію та Хорватію. Такі дані надає Олег Кулик (генеральний директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами") українським СМІ стосовно закордонного напрямку.

Хто ці українські мандрівники

Ситуація війни в Україні змінила і тип туристів, адже неможливість виїзду чоловіків переважила клієнтів у бік жінок та дітей. Скоротивши чисельність тих, хто подорожує ще й до бюджетно спроможних громадян, які не втратили роботу, та мали якійсь стабільний дохід всі півтора року війни. Додамо ще відсутність раннього бронювання, через невідомість розгортання ситуації і маємо досить низький відсоток українських туристів за кордоном. Хоча, на перший погляд, відпочивальників на пляжах Хорватії, наприклад, так і не скажеш. Знову ж таки не плутаємо туризм з вимушеними умовами.

Яку дорогу обирають туристи

Війна вплинула і на сферу авіаперевезень, адже із закриттям неба над Україною, та зупинкою польотів відпав великий процент прибутку авіакомпаній та турагентств.

Намагаючись хоч якось компенсувати прогалину доданням автобусних турів та пересадкою на літак з інших країн, туристична галузь втримала деякий відсоток позицій. Дістатися до Кишинева, або до Варшави тепер не проблема, бо з Києва, Житомира, Вінниці, Одеси, Дніпра, Кропивницького та деяких інших міст запущено багато комфортабельних автобусних рейсів. А вже звідти літаками відкритий швидкий шлях до популярних туристичних напрямків.

Та й збільшення прямих автобусних рейсів до Болгарії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії (з Києва, Білої Церкви, Умані, Одеси, Ізмаїла, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Коломиї, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Кам’янця–Подільського) трохи поліпшило ситуацію.

Що з цінами на омріяну відпустку та прогнозами

Якщо з початком повномасштабного вторгнення в Україну ціни на тури дещо знизилися через великий спад попиту, то у на сезон 2023 року ціна значно підросла. Наприклад, тур у Болгарію, який рік назад коштував 16 000 грн (7 ночей на двох), то в цьому році сума досягла 22 155 грн.

Безліч чинників (курс долара, збільшення ціни на пальне тощо), які зумовлюють таку картину, та причина одна: продовження війни і світова криза, що наступає за цим. Тому прогнози, щодо цін на путівки, невтішні – вони будуть збільшуватися.

Однак є й гарні новини. Нагадуємо, що у травні 2023 року Україна очолила Всесвітню Туристичну Організацію ООН і головуватиме 2 роки.

"Україні стане легше відновлювати виснажену та зруйновану війною туристичну інфраструктуру. Ми активно співпрацюємо з ВТО ООН особливо у час війни. Нашим першим кроком на шляху до перемоги було виключення росії з цієї організації у 2022 році. Тепер час інтегруватись у велике європейське середовище і зайняти там свою унікальну нішу", – заявила голова української делегації, слова якої повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму.

Україна та українці вірять у ЗСУ та в перемогу, що наближається й не зупиняються в розвитку. Гарних мандрівок та спокійних ночей.