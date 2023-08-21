На ВДНХ в Киеве каждый день тонет крейсер ''Москва''. Вы еще не видели?

Если вы пропустили видео с затопления вражеского крейсера, не беда. Отправляйтесь на ВДНХ, зайдите в 10-й павильон и устраивайтесь поудобнее. Настоящее шоу, под названием "Отрицательное всплытие", будет развлекать зрителей до конца лета. Создателями современного перфоманса стали режиссер Андрей Франчук, и творческая группа в состав которой вошли комики Евгений Журавлев, Василий Байдак, музыкальные создатели Екатерина Павленко и Артем Ефимов.

Концепция шоу включает короткометражный фильм, 3D – шоу и музейные артефакты. Изображение показывается на экране диаметром 25 метров и проекцией в 270 градусов.

Отраженные современные события дают ясное осознание причины встречи крейсера с дном и погружают зрителей в последовательность событий.

Видео дня

"Экспозиция является миксом рассекреченной информации, за которую отвечали военные эксперты, музейщики и ученые, и патриотический сарказм, над которым работали известные комики и сценаристы", - объясняют организаторы в интервью украинским СМИ .

Шоу демонстрирует, что не так страшен черт, как его рисуют. Смелость и профессионализм украинских воинов всегда побеждают нарисованных монстров. Саркастический юмор прописаный в сценарии и талантливое исполнение на сцене – прекрасно сочетается с событиями на экране и дает вектор восприятия потопления "Москвы".

Мы создали шоу, чтобы передать победный культурный код украинского народа. А также осовременили его, чтобы нашим детям было интересно узнать, что способна наша нация – отмечают организаторы проекта в анонсе к перфомансу.

Оставить это вдохновляющее событие в памяти можно еще и с помощью тематической фотозоны на локации, и фирменных мерчей.

Событие происходит при поддержке Министерства обороны Украины, Министерства культуры и информационной политики, с участием Национального военно-исторического музея Украины, Центрального военно-морского музея Украины и Общественной организации "ДНА".

Билеты можно приобрести в кассе павильона или онлайн на karabas.com. Взрослый билет стоит – 250 грн, детский (7 – 14 лет) – 150 грн, военнослужащие и ветераны – бесплатно. Камерный зал рассчитан всего на 25 мест, поэтому билеты разлетаются достаточно быстро. Но путем сеансов каждые 20 минут с 13:40 до 21:00, удается охватить большое количество желающих развлечься и получить эмоциональное удовольствие.