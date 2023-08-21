На ВДНГ у Києві кожного дня тоне крейсер ''Москва''. Ви ще не бачили?

Якщо ви пропустили відео з потоплення ворожого крейсеру, не біда. Відправляйтесь на ВДНГ, зайдіть у 10 – й павільйон та влаштовуйтесь зручніше. Справжнє шоу, під назвою "Отріцатєльноє всплитіє" розважатиме глядачів до кінця літа. Творцями сучасного перфомансу стали режисер Андрій Франчук, та творча група до складу якої увійшли: коміки Євген Журавльов, Василь Байдак, музичні творці Катерина Павленко та Артем Єфімов.

В концепцію шоу входить короткометражний фільм, 3D – шоу та музейні артефакти. Зображення демонструється на екрані діаметром 25 метрів та проєкцією у 270 градусів.

Відображені сучасні події дають чітке усвідомлення причини зустрічі крейсера з дном та занурюють глядачів у послідовність подій.

Відео дня

"Експозиція є міксом розсекреченої інформації, за яку відповідали військові експерти, музейники та науковці, та патріотичного сарказму, над яким працювали відомі коміки та сценаристи", – пояснюють організатори в інтерв’ю українським ЗМІ.

Шоу демонструє, що не такий страшний чорт, як його малюють. Сміливість та професійність українських воїнів завжди перемагають намальованих монстрів. Саркастичний гумор прописаний у сценарії та талановите виконання на сцені – чудово поєднується з подіями на екрані, та надає вектор сприйняття потоплення "Москви".

Ми створили це шоу, щоб передати переможний культурний код українського народу. А також осучаснили його, щоб нашим дітям було цікаво дізнатись, на що спроможна наша нація – наголошують організатори проєкту в анонсі до перфомансу.

Залишити цю надихаючу подію в пам’яті можна ще й за допомогою тематичної фотозони на локації, та фірмових мерчів.

Подія відбувається за підтримки Міністерства оборони України, Міністерства культури та інформаційної політики, за участю Національного військово-історичного музею України, Центрального військово-морського музею України та Громадської організації "ДНА".

Квитки можна придбати у касі павільйону або онлайн на karabas.com. Дорослий квиток коштує - 250 грн, дитячий (7 – 14 років) – 150 грн, військовослужбовці та ветерани – безкоштовно. Камерна зала розрахована лишень на 25 місць, тому квитки розлітаються досить швидко. Але шляхом сеансів кожні 20 хвилин з 13.40 до 21.00, вдається охопити велику кількість охочих розважитися та отримати емоційне задоволення.