Нетипичная Винница. Где провести выходные в сопровождении бабьего лета

Сентябрь вдохновляет сбежать на выходных и продолжить немного отдыхать. Центральная часть Украины может стать для вас настоящим открытием на уикенд. Предлагаем выходные в Виннице, которая отмечает 9 сентября 660 лет со дня своего рождения. И, если вам удастся попасть в город именно в праздничные выходные, вы выиграете джекпот, ведь горожане обожают праздновать и радоваться и никакие враги не помешают.

Конечно, Винница, как и другие города Украины, уже имеет свои шрамы и раны, которые штопает с помощью волонтеров и городского правительства. Но на перевес следам войны выходят лучшие сокровища, которые вы сможете увидеть во время путешествия длиной в уикенд. Хватаем билеты на поезд, рюкзак и отправляемся смотреть подсвеченное водяное шоу в городе на Южном Буге.

С чего начать впечатление

Центральная часть города подходит, как нельзя лучше, для начала пути, ведь здесь расположено много достопримечательностей, памятников и интересных мест, которых можно охватить пешей прогулкой.

Главная улица – Соборная, познакомит вас с архитектурным лицом города, памятниками Ивану Бевзу, Тарасу Шевченко и монументом "Песня". Спасо-Преображенский собор и Костел Святой Девы Марии Ангельской особенно хороши под вечер, когда стены подсвечены "фонарной магией".

Гуляя в центре, можно собрать свою фотоколлекцию различных металлических скульптур, которые, как химеры, появляются за тем или иным поворотом. Можно увидеть и сфотографироваться с современными героями и образами: девушкой на шаре, одетой в вышитую сорочку, бронзовыми музыкантом и поэтом, художником и его пуделем и даже со стоматологом.

Винницкие катакомбы

Спуститься на 12 метров под землю можно возле Католического Костела, все та же Соборная. Вы будете удивлены подземным городом, который имеет широкие и просторные ходы, сохраняет много историй и легенд самой Винницы и ее жителей.

Винницкий трамвай

Экспресс тур интересными локациями города можно совершить прямо на трамвае. Маршрут №4 (Железнодорожный вокзал – Барское шоссе) не только покажет местные достопримечательности, но и расскажет интересные подробности по истории. Комфортный трамвай имеет бесплатный WI-FI и проводит экскурсии для желающих быстро и насыщенно осмотреть город.

Центральный городской парк

Душа Винницы, которая хранит в себе множество сокровищ, имеет насыщенную жизнь и является главной прогулочной локацией винничан. Здесь можно познакомиться с уменьшенными знаковыми постройками города. "Винница в миниатюре" сэкономит ваше время, если на архитектурные достопримечательности нет вдохновения. Вход через "Винницкий планетарий" стоит 25 грн. Что еще посмотреть в Центральном парке:

памятник Максиму Горькому, именем которого раньше назывался парк;

памятник воинам-афганцам, сечевым стрелкам и погибшим милиционерам;

"Аллея славных земляков" и аллея и памятник влюбленным;

в парке расположены концертный зал "Радуга", стадион, каток, городской планетарий, многочисленные аттракционы и игровые автоматы;

винницкий планетарий.

По парку можно прокатиться экскурсионным поездом, чтобы оставить время для многих интересных локаций в городе.

Музей-усадьба Пирогова

Эта уникальная локация расположена на территории усадьбы "Вишня", именно там, где последние 20 лет жил, работал выдающийся хирург, анатом, ученый и педагог Николай Иванович Пирогов.

дом гениального хирурга Николая Ивановича Пирогова, здесь есть все о жизни и деятельности всемирно известного врача;

музей-аптека с интерьерами приемной и операционной;

церковь-некрополь, где покоится набальзамированное тело ученого Пирогова;

мемориальный парк, в котором сохранились деревья, посажены М.И. Пироговым.

В музее работают экскурсии, которые помогут, как можно больше и интереснее, узнать о выдающемся украинце.

Идеи для незабываемой вечерней прогулки

Винница становится магически прекрасной под фонарным разноцветным освещением, поэтому вечерняя прогулка – обязательная часть пазла, в общем впечатлении по городу.

Какие локации включить в вечерний маршрут, читайте ниже.

Водонапорная башня

Визитная карточка Винницы, которую вы вероятно видели днем. Если вам повезло, вы могли и услышать башню, ведь три раза в день из ее стен раздается рождественский Щедрик. Кто смело забрался наверх, мог увидеть великолепную панораму на город.

Но ночная пора – это совсем другая, привлекательная, очаровательная атмосфера. Когда фонари башни оживают, она становится как елочное украшение, до которого так хочется дотянуться.

Свято-Преображенский собор

Его сияющая голубая фигура, словно излучает что-то очень чистое, наполняющее тебя надеждой, верой, захватывая в "вертолет" чувств. Если не вдаваться в подробности настоящего, то можно получить эстетическое удовольствие, глядя на архитектурную подсвеченную красоту.

Набережная Рошен и шоу фонтанов

Вы ждали вишенку на торте – вот она. Это невероятный финал вашей короткой, но насыщенной прогулки по Виннице. Это высокотехнологичное представление конкурирует со знаменитыми Европейскими аналогами, стремительно идя к первому месту по своим габаритам и драматургии исполнения. Светомузыкальное шоу плавучего фонтана съезжаются посмотреть со всей Украины с первого его открытия в 2011 году. Высота струй достигает 60 метров, а длина экспозиции 140 метров. Если вы хотите поразить романтикой и восхищением вам 100% на эту локацию города. Зимой фонтан уходит под воду, чтобы лучше храниться и проснуться весной. Первое открытие фонтана, когда теплеет, собирает многочисленную толпу, для которой это и является признаком начала весны и наступления теплой поры.

Что попробовать в Виннице

Гастрономическая сцена Винницы имеет 5 главных "актеров", которые должны войти в ваше кулинарное представление. Некоторые вы даже сможете прихватить с собой, чтобы угостить друзей, и подарить им часть вкусного отпуска.

Записывайте:

Винницкий крендель . С маком, кунжутом, семенами подсолнуха и корицей. Какой бы вы ни выбрали, побегите за второй и третьей порцией. Вы можете начать дегустацию прямо с Железнодорожного вокзала, ведь пекарня расположена рядом по улице Привокзальная 1;

. С маком, кунжутом, семенами подсолнуха и корицей. Какой бы вы ни выбрали, побегите за второй и третьей порцией. Вы можете начать дегустацию прямо с Железнодорожного вокзала, ведь пекарня расположена рядом по улице Привокзальная 1; Винницкий хрен. Да, вы правильно прочитали. Популярность пришла к этому продукту еще в Советские времена. Я видела, как радовалась моя мама, найдя именно "Винницкий" хрен. Натуральные компоненты и срок годности 30 дней сохраняют насыщенный вкус и острые чувства. От такого подарка у ваших друзей "захватит дух";

Подольские манзари . Если вы увидите это блюдо в меню кафе или ресторана, попробуйте обязательно. Исследовательница винницкой кухни Елена Павлова советует провести дегустацию этого невероятного блюда в ресторане "Новая провинция" на проспекте Космонавтов 30 А;

. Если вы увидите это блюдо в меню кафе или ресторана, попробуйте обязательно. Исследовательница винницкой кухни Елена Павлова советует провести дегустацию этого невероятного блюда в ресторане "Новая провинция" на проспекте Космонавтов 30 А; Винницкое вино . Отведать диапазон его вкусов можно в "Винном доме Гигинеишвили". Или поищите бутылки на прилавках магазинов;

. Отведать диапазон его вкусов можно в "Винном доме Гигинеишвили". Или поищите бутылки на прилавках магазинов; "Винницкая конфета". Это не просто название одного продукта, это целая марка, которая выпускает свои вкусности, еще с 1999 года. Коробка "Вечерней Винницы", станет отличным подарком и сравнением качества с известной маркой.

Надеемся, что ваши приятные впечатления о выходных в Виннице заполнят соц. сети, а мы подготовим следующие локации для вашего традиционного отдыха в Виннице.