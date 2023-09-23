Нетипова Вінниця. Де провести вихідні у супроводі бабиного літа

Вересень надихає втекти на вихідні та продовжити трохи відпочивати. Центральна частина України може стати для вас справжнім відкриттям на вікенд. Пропонуємо вихідні у Вінниці, яка святкує 9 вересня 660 років з дня свого народження. І, якщо вам вдасться потрапити до міста саме у святкові вихідні, ви виграєте джекпот, адже містяни обожнюють святкувати та радіти і ніякі вороги не стануть на заваді.

Звісно що Вінниця, як і інші міста України, має вже свої шрами та рани, які штопає за допомогою волонтерів та міського уряду. Та на перевагу слідам війни виходять найкращі скарби, які ви зможете побачити під час мандрівки, довжиною в вікенд. Хапаємо квитки на потяг, рюкзак та відправляємося дивитися підсвічене водяне шоу в місті на Південному Бугу.

З чого почати враження

Центральна частина міста підходить якнайкраще для початку шляху, адже тут розташовано багато цікавинок, пам’яток та принад, яких можна охопити пішою прогулянкою.

Головна вулиця – Соборна познайомить вас з архітектурним обличчям міста, та пам’ятниками Івану Бевзу, Тарасу Шевченку та монументом "Пісня". Спасо-Преображенський собор та Костел Святої Діви Марії Ангельської особливо гарні під вечір, коли стіни підсвічені "ліхтарною магією".

Гуляючи в центрі можна зібрати свою фотоколекцію різних металевих скульптур, які як химери з'являються за тим чи іншим поворотом. Можна побачити і сфотографуватися з сучасними героями й образами: дівчиною на кулі, одягненою в вишиванку, бронзовими музикантом і поетом, художником та його пуделем і навіть зі стоматологом.

Вінницькі катакомби

Спуститися на 12 метрів під землю можна біля Католицького Костелу, все та ті й же Соборній. Ви будете вражені підземним містом, яке має широкі та просторі ходи, зберігає багато історій та легенд самої Вінниці та її мешканців.

Вінницький трамвай

Експрес тур цікавими локаціями міста можна здійснити просто на трамваї. Маршрут №4 (Залізничний вокзал - Барське шосе) не тільки покаже місцеві цікавинки, але й розкаже цікаві подробиці з історії. Комфортний трамвай має безкоштовний WI-FI та проводить екскурсії для охочих швидко та насичено оглянути місто.

Центральний міський парк

Душа Вінниці, яка зберігає в собі багато скарбів, має насичене життя та являється головною прогулянковою локацією вінничан. Тут можна познайомитися зі зменшеними знаковими спорудами міста. "Вінниця в мініатюрі" зекономить ваш час, якщо на архітектурні пам’ятки немає натхнення. Вхід через "Вінницькій планетарій" коштує 25 грн. Що ще подивитися в Центральному парку:

пам'ятникМаксиму Горькому, іменем якого раніше називався парк;

пам'ятник воїнам-афганцям, січовим стрільцям та загиблим міліціонерам;

"Алея славетних земляків" та алея і пам'ятник закоханим;

у парку розташовані концертний зал "Райдуга", стадіон, ковзанка, міський планетарій, численні атракціони й ігрові автомати;

вінницький планетарій.

По парку можна проїхатися екскурсійним потягом, щоб залишити час для багатьох цікавих локацій в місті.

Музей-садиба Пирогова

Ця унікальна локація розташована на території садиби "Вишня", саме там, де останні 20 років жив, працював видатний хірург, анатом, вчений і педагог Микола Іванович Пирогов. Що побачити в музеї:

будинок геніального хірурга Миколи Івановича Пирогова, тут є все про життя і діяльність всесвітньо відомого лікаря;

музей-аптека з інтер'єрами приймальні та операційної;

церква-некрополь, де покоїться набальзамоване тіло ученого Пирогова;

меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені М.І. Пироговим.

В музеї працюють екскурсії, які допоможуть якомога більше та цікавіше дізнатися про видатного українця.

Ідеї для незабутньої вечірньої прогулянки

Вінниця стає магічно прекрасною під ліхтарним різнобарвним освітленням, тому вечірня прогулянка обов’язкова частина пазла у загальному враженні містом.

Які локації включити в вечірній маршрут читайте нижче.

Водонапірна вежа

Візитна картка Вінниці, яку ви ймовірно бачили в день. Якщо вам пощастило ви могли й "почути" вежу, адже три рази на день з її стін лунає різдвяний "Щедрик". Хто сміливо забрався нагору, міг побачити чудову панораму на місто.

Але нічна пора - це зовсім інша, приваблива, чаруюча атмосфера. Коли ліхтарі вежі оживають, вона стає наче ялинкова прикраса, до якої так хочеться дотягнутися.

Свято-Преображенський собор

Його сяючи блакитна постать, наче випромінює щось дуже чисте, що сповнює тебе надією, вірою та хапає у вирій почуттів. Якщо не вдаватися в подробиці сьогодення, то можна отримати естетичне задоволення дивлячись на архітектурну підсвічену красу.

Набережна Roshen та шоу фонтанів

Ви чекали вишеньку на торті – ось вона. Це неймовірний фінал вашої короткої, але насиченої прогулянки Вінницєю. Ця високотехнологічна вистава конкурує зі знаменитими Європейськими аналогами, стрімко йдучи до першого місця по своїх габаритах та драматургії виконання. Світломузичне шоу цього плавучого фонтану з'їжджаються подивитися зі всієї України, з першого його відкриття у 2011 році. Висота струменів сягає 60 метрів, а довжина експозиції 140 метрів. Якщо ви маєте бажання вразити романтикою та захопленням вам 100% на цю локацію міста. Взимку фонтан йде під воду, щоб краще зберігатися та прокинутися весною. Перше відкриття фонтану, коли теплішає, збирає чисельний натовп, для якого це і є ознакою початку весни та настання теплої пори.

Що скуштувати в Вінниці

Гастрономічна сцена Вінниці має аж 5 головних "акторів", які мають увійти в вашу кулінарну виставу. Деякі ви, навіть, зможете прихопити з собою, аби пригостити друзів, та подарувати їм частину смачної відпустки.

Записуйте:

Вінницький крендель . З маком, кунжутом, соняшниковим насінням та корицею. Який би ви не вибрали, побіжите за другою та третьою порцією. Ви можете почати дегустацію прямо з Залізничного вокзалу, адже пекарня розташована поруч, по вулиці Привокзальна 1;

. З маком, кунжутом, соняшниковим насінням та корицею. Який би ви не вибрали, побіжите за другою та третьою порцією. Ви можете почати дегустацію прямо з Залізничного вокзалу, адже пекарня розташована поруч, по вулиці Привокзальна 1; Хрін "Вінницький". Так, ви правильно прочитали. Популярність прийшла до цього продукту ще в Радянські часи. Я бачила, як раділа моя мама, знайшовши саме "Вінницький" хрін. Натуральні компоненти та строк придатності в 30 днів зберігають насичений смак та гострі почуття. Від такого подарунка у ваших друзів "захопить дух";

Подільські манзарі . Якщо побачите цю страву в меню кафе чи ресторану, скуштуйте обов’язково. Дослідниця вінницької кухні Олена Павлова радить провести дегустацію цього неймовірного блюда в ресторані "Нова провінція" на проспекті Космонавтів 30 А;

. Якщо побачите цю страву в меню кафе чи ресторану, скуштуйте обов’язково. Дослідниця вінницької кухні Олена Павлова радить провести дегустацію цього неймовірного блюда в ресторані "Нова провінція" на проспекті Космонавтів 30 А; Вінницьке вино . Скуштувати діапазон його смаків можна в "Винному домі Гігінеішвілі". Або пошукайте пляшки на прилавках магазинів;

. Скуштувати діапазон його смаків можна в "Винному домі Гігінеішвілі". Або пошукайте пляшки на прилавках магазинів; "Вінницька цукерка". Це не просто назва одного продукту, це ціла марка, яка випускає свої смаколики, ще з 1999 року. Коробка "Вечірньої Вінниці", стане чудовим подарунком та порівнянням якості з відомою маркою.

Сподіваємося, що ваші приємні враження про вихідні в місті Вінниця заповнять соц. мережі, а ми підготуємо наступні локації для вашого традиційного відпочинку в Вінниці.