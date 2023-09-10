Парадокс или закономерность военного времени. Где искать места для отдыха в Карпатах

Казалось бы война в Украине и взлетевшие цены почти в два раза должны были уменьшить спрос на известное туристическое направление страны – Закарпатье. И если в первый год полномасштабного вторжения так и было, по ряду веских причин, то второй год войны кардинально изменил ситуацию. Этим летом в Карпатах едва можно найти место, чтобы устроить отпуск.

Какие причины взлета

Во–первых, как ни жаль, но люди приспособились и немного привыкли к ситуации, научившись жить в настоящем, сейчас, в данный момент. И по мнению психологов – это предполагаемый этап, когда неизвестные и страшные вещи стали понятнее и уровень тревоги снизился. Кстати, это подтверждают и исследования, доказавшие, что уровень тревоги больше у людей, в отдаленных от боевых действий регионах.

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Во–вторых, инстинктивно или сознательно, но население осознало, что передышка и восстановление сил нужно для дальнейшей борьбы с врагом.

В–третьих, Карпаты стали почти единственным, относительно безопасным регионом, где можно немного забыть о тревогах, укрытиях и расслабить нервную систему свою и детей.

Четвертое, дети для украинцев самое ценное сокровище и восстановить, и сохранить психологическое, физическое состояние молодого поколения, во время продолжения войны, является одной из приоритетных целей.

Пятое, многие мужчины не могут уехать за границу. Поэтому единственным возможным вариантом относительно безопасного отдыха семьей – стала Западная Украина.

Шестое, украинское туристическое направление - Закарпатье, несмотря на повышение цен, остается более дешевым вариантом, чем зарубежные курорты.

Седьмое, запрет купаться в море из–за опасности (Черное море) и оккупации (Азовское море). Украинцы ищут варианты кристально чистых озер и водоемов, на которые так богат Карпатский регион.

Что говорят турагентства

Как рассказывает украинским СМИ директор туристической компании "Посети" Игорь Губилит:

"Буковель и окрестности заселены, такого я не помню даже зимой. Соответственно и летние цены на это направление выросли на 50% точно, по сравнению с предыдущими годами"

Даже несмотря на то, что местные предприниматели расширили предложения и услуги (открылись новые усадьбы, добавились предложения с чанами, термальными водами и оздоровительными процедурами), подняли цены – Карпаты едва справляются с желающими отдохнуть на своей живописной и комфортабельной территории.

Такие известные курорты как Буковель, Яремче, Косино, Колочава, Берегово – самые заполненные отдыхающими локации. Даже непредсказуемость сегодняшней ситуации не мешает заранее бронировать жилье, в некоторых местах брони расписаны до середины сентября. Вера в ВСУ и победу максимальна.

"Чем популярнее регион и чем удобнее туда добираться, тем меньше шансов забронировать там жилье для отдыха ", - добавляют в Karpaty.info.

Где искать места для отдыха в Карпатах?

Конечно, в разгар сезона можно, надеясь на счастье, найти окошечки на раскрученных курортах или просмотреть частные предложения жилья. Если повезет, при позднем бронировании, можно даже надеяться на чуть меньшую сумму. Частный сектор в Яремче стартует от 100 грн. за место, если найдете свободные даты.

Но немного уступив "известным брендам" можно организовать себе отличный отдых с комфортными условиями и интересными услугами. Такие уголки Карпат, как Космач, Колочава, Нижняя Апша – имеют много предложений, которые сделают ваш отдых не менее приятным и насыщенным.

Поселки Красноилье, Лазещине, Татарове, Верхнем Синевидном предлагают самые бюджетные варианты жилья (до 100 грн в сутки). Конечно, это не отдельный коттедж, но дом на несколько комнат прекрасно подходит на компанию или большую семью. А место для кемпинга на частной территории можно найти и за 50 грн. Всё зависит от вашей потребности в комфорте.

Как добраться до Карпат

Разумеется, с возросшим спросом на отдых, в Карпатском направлении проблемой стало не только найти место, но и добраться до локации. Например, на поезд Киев – Ивано-Франковск на 20 августа 2023 найден только люкс за 2118 грн. На Яремче ситуация не намного лучше. Возникает вопрос, что первым бронировать билеты или жилье. В августе из Киева и Львова дополнительно запустили поезда УЗ в Ясину и Мукачево.

Лучшая ситуация с автобусами. Со спросом было увеличено количество рейсов, но весомо поднялись цены. До Ивано-Франковска в среднем можно добраться за 1000 грн. Следует отметить, что с поднятием цен уровень комфорта тоже поднялся. Некоторые перевозчики предлагают своим клиентам напитки, которые можно взять прямо в автобусе, планшетные экраны с наушниками и туалет в салоне автобуса. Выбрать место можно за дополнительную плату, а билеты хранить и показывать с телефона. Такими перевозчиками стали INFOBUS, ECOLINES (Автолюкс) и FLIXBUS.

Найти предложения на BlaBlacar остается делом случая и умения. Учтите, что уровень безопасности и условий полностью лежит на вас.