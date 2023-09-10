Парадокс або закономірність воєнного часу. Де шукати місця для відпочинку в Карпатах

Здавалося б війна в Україні та ціни, які злетіли майже у два рази мали зменшити попит на відомий туристичний напрямок країни – Закарпаття. І, якщо в перший рік повномасштабного вторгнення так і було з низки вагомих причин, то другий рік війни кардинально змінив ситуацію. Цього літа в Карпатах ледь можна знайти місце, щоб влаштувати відпустку.

Які причини злету попиту

По–перше, як не шкода, але люди пристосувалися і трохи звикли до ситуації, навчившись жити в сьогоденні, зараз, в цій миті. І на думку психологів – це передбачуваний етап, коли невідомі та страшні речі, стали зрозумілішими й рівень тривоги знизився. До речі, це підтверджують і дослідження, які довели, що рівень тривоги більший у людей у віддалених від бойових дій регіонах.

По–друге, інстинктивно чи свідомо, але населення збагнуло, що перепочинок та відновлення сил потрібне, для подальшої боротьби з ворогом.

Відео дня

По–третє, Карпати стали майже єдиним, відносно безпечним, регіоном, де можна трохи забути про тривоги, укриття та розслабити нервову систему свою та дітей.

Четверте, діти для українців найцінніший скарб і відновити й зберегти психологічний, та фізичний стан молодого покоління, під час продовження війни, є однією з пріоритетних цілей.

П’яте, багато чоловіків не можуть виїхати за кордон. Тому єдиним можливим варіантом, відносно безпечного, відпочинку сім’єю стала Західна Україна.

Шосте, український туристичний напрямок – Закарпаття, попри підняття цін, залишається дешевшим варіантом, ніж закордонні курорти.

Сьоме, заборона купатись в морі через небезпеку (Чорне море) та окупацію (Азовське море). Українці шукають варіанти кристально чистих озер та водойм на які такий багатий Карпатський регіон.

Що говорять турагентства

Як розповідає українським ЗМІ директор туристичної компанії "Відвідай" Ігор Губіліт:

"Буковель і околиці вщент заселені, такого я не пам'ятаю навіть взимку. Відповідно і літні ціни на цей напрямок виросли на 50% точно, в порівнянні з попередніми роками"

Навіть, не дивлячись на те, що місцеві підприємці розширили пропозиції та послуги (відкрилися нові садиби, додалися пропозиції з чанами, термальними водами та оздоровчими процедурами), підняли ціни – Карпати ледь справляються з охочими відпочити на своїй мальовничій та комфортабельній території.

Такі відомі курорти як Буковель, Яремче, Косино, Колочава, Берегове – найзаповненіші відпочивальниками локації. Навіть непередбачуваність сьогоднішньої ситуації не заважає бронювати наперед житло, в деяких місцях броні розписані до середини вересня. Віра в ЗСУ та перемогу максимальна.

"Чим популярніший регіон та, чим зручніше туди добиратися, тим менше шансів забронювати там житло для відпочинку", – додають у Karpaty.info.

Де шукати місця для відпочинку в Карпатах

Звісно, в розпал сезону можна, сподіваючись на щастя, знайти віконечка на розкручених курортах, або переглянути приватні пропозиції житла. Якщо пощастить при пізньому бронювання можна навіть сподіватися на трохи меншу суму. Приватний сектор в Яремче стартує від 100 грн за місце, якщо знайдете вільні дати.

Та трохи поступившись "відомими брендами" можна організувати собі чудовий відпочинок з комфортними умовами та цікавими послугами. Такі куточки Карпат, як Космач, Колочава, Нижня Апша мають багато пропозицій. Вибір зручних дат і місць, доступність цін та незмінні багаті природні краєвиди та локації зроблять ваш відпочинок не менш приємним та насиченим.

Селища Красноїллі, Лазещині, Татарові, Верхньому Синьовидному пропонують найбюджетніші варіанти житла (до 100 грн на добу). Звісно це не окремий котедж, але будинок на декілька кімнат чудово підходить на компанію чи великої сім’ї. А місце для кемпінгу на приватній території можна відшукати й за 50 грн. Все залежить від вашої потреби у комфорті.

Як дістатися до Карпат

Ясна річ, зі збільшеним попитом на відпочинок у Карпатському напрямку проблемою стало не тільки знайти місце, а й добратися до локації. Наприклад, на потяг Київ – Івано–Франківськ на 20 серпня 2023 року знайдено лише люкс за 2118 грн. На Яремче ситуація не набагато краща. Виникає питання, що першим бронювати квитки, чи житло. В серпні з Києва та Львова додатково запустили потяги УЗ до Ясіні та Мукачева.

Краща ситуація з автобусами. З попитом було збільшено кількість рейсів, але вагомо піднялися ціни. До Івано–Франківська в середньому можна дістатися за 1000 грн. Слід зазначити, що з підняттям цін рівень комфорту теж піднявся. Деякі перевізники пропонують своїм клієнтам напої, які можна взяти прямо в автобусі, планшетні екрани з навушниками, та туалет в салоні автобуса. Вибрати місце можна за додаткову оплату, а квитки зберігати та показувати з телефону. Такими перевізниками стали INFOBUS, ECOLINES(Автолюкс) та FLIXBUS.

Знайти пропозиції на BlaBlacar залишається справою випадку, та вмінь. Вважайте на те, що рівень безпеки та умов повністю лежить на вас.