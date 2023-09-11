Проверьте, входит ли ваше любимое место купания в Киевской области в перечень официально разрешенных ОВА

В связи с военным положением в Украине, привычные и любимые места для купания в Киевской области, запрещены. Это очень огорчает жителей столицы и тех, кто не привык купаться на городских пляжах среди дорог и выхлопных газов.

Но если в 2022 году были запрещены все реки и водоемы, то в 2023 ситуация изменилась к лучшему, главное ознакомиться со списком разрешенных Киевским ОВА мест.

Хватаем купальника, зонтик и полотенце и едем купаться на кристально чистые водоемы, со свежим воздухом и красивой природой. Разрешенные места располагают пляжами и современными условиями для комфортного отдыха.

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Включаем навигатор и выбираем локацию

Ржищевский городской коммунальный пляж на реке Днепр (ул. Адмирала Петренко). Песчаный пляж с пологим заходом в воду. Для комфортного отдыха можно остановиться в усадьбе "Панские липки", коттедже "Хомене", глэмпинге "Шатро".

(ул. Адмирала Петренко). Песчаный пляж с пологим заходом в воду. Для комфортного отдыха можно остановиться в усадьбе "Панские липки", коттедже "Хомене", глэмпинге "Шатро". Центральный пляж в городе Украинка на реке Днепр. Удобный песчаный пляж с раздевалками, туалетами, игровой площадкой и ресторанами. Остановиться на несколько дней можно в отелях "Росинка", "ПростоРа", Black Cube, эко-кемпинге "Круча".

Городской пляж города Украинка на реке Стугна (ул. Вишневая);

(ул. Вишневая); Центральный пляж в городе Белая Церковь на реке Рось (ул. Росевая). Спасатели, медицинская помощь, зонтики, туалет, рестораны и набережная.

(ул. Росевая). Спасатели, медицинская помощь, зонтики, туалет, рестораны и набережная. Пляж в селе Чайка Богуславского района на реке Рось (ул. Замлинца). Обустроен комфортными бытовыми условиями и даже душем. Зоны для настольных и активных игр, зонты, шезлонги. Рядом детский оздоровительный лагерь.

Помним, что после деоккупации не все локации разминированы и в не проверенных водоемах могут находиться взрывоопасные предметы. Поэтому не пренебрегайте табличкой "Купаться запрещено", даже, если вы плещетесь на этой реке с детства. Табличка означает, что локация не проверена саперами и может содержать риски для жизни.

Не лишним будет напомнить себе правила путешествий и отдыха во время военного положения (поменять на ссылку сайта), чтобы безопасно и спокойно провести свой отпуск или выходной.