Перевірте, чи входить ваше улюблене місце купання на Київщині в перелік офіційно дозволених ОВА

У зв’язку з воєнним станом в Україні звичні та улюблені місця для відпочинку на Київщині, біля води заборонені. Це дуже засмучує мешканців столиці, та тих, хто не звик купатися на міських пляжах серед доріг та вихлопних газів.

Але, якщо у 2022 році були заборонені всі річки та водойми, то у 2023 ситуація змінилася на краще, головне ознайомитись зі списком дозволених Київським ОВА місць.

Хапаємо купальника, парасолю та рушник і їдемо купатися на кристально чисті водойми, обернуті свіжим повітрям і природою. Дозволені місця мають облаштовані пляжі та сучасні умови для комфортного відпочинку.

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Включаємо навігатор та обираємо локацію

Рживщівський міський комунальний пляж на річці Дніпро (вул. Адмірала Петренка). Піщаний пляж з пологим заходом у воду. Для комфортабельного відпочинку можна зупинитися в садибі "Панські липки", котеджі "Хомене", глемпінгу "Шатро".

(вул. Адмірала Петренка). Піщаний пляж з пологим заходом у воду. Для комфортабельного відпочинку можна зупинитися в садибі "Панські липки", котеджі "Хомене", глемпінгу "Шатро". Центральний пляж в місті Українка на річці Дніпро. Комфортний піщаний пляж з роздягальнями, туалетами, ігровим майданчиком і ресторанами. Зупинитися на кілька днів можна в готелях "Росинка", "ПростоРа", Black Cube, еко-кемпінгу "Круча".

Міський пляж міста Українка на річці Стугна (вул. Вишнева);

(вул. Вишнева); Пляж Центральний у місті Біла Церква на річці Рось (вул. Росьова). Рятувальний пункт, медична допомога, парасольки, туалет, ресторани та набережна.

(вул. Росьова). Рятувальний пункт, медична допомога, парасольки, туалет, ресторани та набережна. Пляж у селі Чайка Богуславського району на річці Рось (вул. Замлинця). Облаштований комфортними побутовими умовами й, навіть, душем. Зони для настільних та активних ігор, парасолі, шезлонги. Поруч дитячий оздоровчий табір.

Пам’ятаємо, що після деокупації не всі локації розміновані та неперевірені водойми можуть мати вибухонебезпечні предмети. Тому не нехтуйте табличкою "Купатися заборонено", навіть, якщо ви плескаєтеся на цій річці з дитинства. Табличка означає, що локація не перевірена саперами, та може містити ризики для життя.

Не зайвим буде нагадати собі правила подорожей та відпочинку під час воєнного стану (поміняти на посилання сайту), щоб безпечно та спокійно провести свою відпустку чи вихідний.