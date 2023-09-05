Ребенок уезжает в лагерь? Что обязательно должно лежать в рюкзаке

Первая поездка ребенка в лагерь, это всегда событие, которое волнует и сбивает с толку. Любящие родители, пытаясь предугадать все случайности, бережно складывают вещи на все случаи жизни. Так что рюкзак тяжелый, а половина вещей из чемодана просто не используется. Вожатые пытаются понять откуда запах, а то испорчены десять котлет, о которых ребенок забыл.

Сохраните действительно важный список и несколько советов, чтобы быть готовыми к каждой детской поездке.

Размеры чемодана и рюкзака по возрасту

В каждом возрасте есть свои нормы подъема веса, поэтому даже если чемодан ребенка на колесах, есть ситуации, когда груз все же придется поднимать, или нести на себе. Не пренебрегайте стандартами здоровья детей и учитывайте их в первую очередь.

Видео дня

Рассчитать такой вес можно зная, сколько весит ваш ребенок в определенном возрасте, и учитывая подготовку мышц ребенка к поднятию веса.

Норма поднятого веса для ребенка составляет 10% от собственного веса (если ребенок спортивный и активный), и 7% (если ребенок не очень развит физически).

Так что получается: если ваш ребенок весит 40 кг, он не должен поднимать больше 4 кг.

Такой вес не навредит здоровью ребенка.

Это касается рюкзаков, которые вы надеваете на плечи, или даете в руки ребенку.

Чемоданы на колесах

Конечно, колеса облегчают вес и дают возможность легкого передвижения. Только в том случае, когда это не ваш взрослый чемодан, который собран для ребенка.

Если вы должны дать дополнительный багаж, кроме рюкзака – это должен быть детский чемодан, желательно по нормам веса не превышенный выше указанных подсчетов.

Что точно не нужно класть

ценные вещи (украшения, два вида гаджетов или очень дорогие игрушки);

кредитные карты и большое количество денег (рассчитайтесь самостоятельно за все, что нужно, и согласуйте с вожатыми количество карманных денег);

большое количество продуктов, которые могут быстро портиться (питание в лагере, обычно, продумано)

лекарства на всякий случай (только то, что необходимо сейчас, если ребенок имеет особые потребности. Сообщите вожатым о количестве лекарств у ребенка, и спросите, что взяли вожатые для поездки)

Что должно быть в рюкзаке или чемодане ребенка

Если вы дали ребенку большой рюкзак, в нем должен быть маленький на каждый день, чтобы положить водичку, бутерброд, кофточку. Все.

Телефон с зарядным устройством. Все.

Три комплекта (или 5 на длинное путешествие) вещей на смену погоде. В зависимости от сезона и продолжительности поездки. Это может быть спортивный костюм и две футболки с парой шорт. Или спортивный теплый костюм, платье для небольших праздников и комплект удобной легкой одежды. В зависимости от локации лагеря, чаще всего это удобная спортивная одежда.

Две пары обуви (босоножки и кроссовки; удобные ботинки и кроссовки).

Белье на каждый день (нижнее белье и носки).

Кепка.

Зубная щетка.

Одна игрушка (небольшая).

Бутылка с водой (0,5л). Если этого недостаточно, вода должна быть у вожатых.

Влажные и сухие салфетки (маленькие).

Средства для душа (если нужны, то в маленьких дорожных бутылочках).

Маленькое полотенце.

Документы в отдельной водонепроницаемой папке.

Полезные советы

Чемодан и рюкзак ребенка должны быть оснащены бирками с фамилией и именем и контактным номером. То же самое можно сделать на внутренней стороне куртки или кофты.

Обсудите с вожатыми и прикрепите кредитную карту к телефону ребенка (ребенок должен знать правила пользования и безопасности).

Вы должны иметь все контактные номера, а вожатые ваши. Проверьте, знает ли ребенок ваш номер наизусть.