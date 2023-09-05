Дитина їде в табір? Що обов’язково має лежати в рюкзаку

Перша поїздка дитини до табору, то завжди подія, яка хвилює і бентежить. Люблячі батьки, намагаючись передбачити всі обставини, дбайливо складають речі на всі випадки життя. Тож рюкзак заважкий, а половина речей з валізи просто не використовується. Вожаті намагаються зрозуміти звідки запах, а то зіпсовані десять котлет, про які дитина забула.

Тож збережіть справді важливий перелік та декілька порад, щоб бути готовими до кожної дитячої поїздки

Розміри валізи та рюкзаку за віком

В кожному віці є свої норми підіймання ваги, тож, навіть якщо валіза дитини на колесах, є ситуації, коли вантаж все ж доведеться піднімати, чи нести на собі. Не нехтуйте стандартами здоров’я дітей, та враховуйте їх в першу чергу.

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Розрахувати таку вагу можна знаючи скільки важить ваша дитина у певному віці, та враховуючи підготовку м’язів дитини до підняття ваги.

Норма піднятої ваги для дитини становить 10% від її власної ваги (якщо дитина спортивна й активна), та 7% (якщо дитина не дуже розвинена фізично).

Тож виходить: якщо ваша дитина важить 40 кг, вона не повинна підіймати більше 4 кг.

Така вага не нашкодить здоров’ю дитини.

Це стосується рюкзаків, які ви одягаєте на плечі, або даєте в руки дитині.

Валізи на колесах

Звісно колеса полегшують вагу і дають можливість легкого пересування. Це в тому випадку, коли ви це не ваша доросла валіза, яку ви зібрали для дитини.

Якщо ви повинні дати додатковий багаж, крім рюкзака – це повинна бути дитяча валіза, бажано за нормами ваги не перевищена вище вказаних підрахунків.

Що точно не потрібно класти

цінні речі (прикраси, два види гаджетів чи дуже коштовні іграшки);

кредитні картки та велику кількість грошей (розрахуйтеся самостійно за все що потрібно, та узгодьте з вожатими кількість кишенькових грошей);

велику кількість продуктів, які можуть швидко псуватися (годування в таборі зазвичай продумане)

ліки про всяк випадок (тільки те що є необхідним наразі, якщо дитина має особливі потреби. Повідомте вожатим про кількість ліків у дитини, та запитайтеся, що взяли вожаті для поїздки)

Що має бути в рюкзаку або валізі дитини

Якщо ви дали дитині великий рюкзак, в ньому має бути маленький на кожен день, щоб покласти водичку, бутерброд, кофтинку. Все.

Телефон із зарядним пристроєм. Все.

Три комплекти (або 5 на довгу подорож) речей на зміну погоди. В залежності від сезону та тривалості подорожі. Це може бути спортивний костюм і дві футболки з парою шортів. Або спортивний теплий костюм, сукня для невеличких свят та комплект зручної легкої одежі. В залежності від локації табору, частіше за все це зручний спортивний одяг.

Дві пари взуття (босоніжки та кросівки; або зручні черевики та кросівки).

Білизна на кожен день (спідня білизна та шкарпетки).

Кепка.

Зубна щітка.

Одна іграшка (невелика).

Пляшка з водою (0,5 л). Якщо цього не достатньо, вода має бути у вожатих;

Вологі та сухі серветки (маленькі).

Засоби для душу (якщо потрібні, то в маленьких дорожніх пляшечках).

Маленький рушник.

Документи в окремій водонепроникній папці.

Корисні поради

Валіза й рюкзак дитини мають бути оснащені бірками з прізвищем та ім’ям та контактним номером. Те саме можна зробити на внутрішній стороні куртки чи кофти.

Обговоріть з вожатими та прикріпіть кредитну карту до телефону дитини (дитина має знати правила користування та безпеки).

Ви маєте мати всі контактні номери, а вожаті ваші. Перевірте, чи дитина знає ваш номер напам’ять.