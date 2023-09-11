Сколько стоит отдых на Шатских озерах в бархатный сезон

Шацкие озера на Волыни – это жемчужина Украины и пример комфортного отдыха на водоеме. Довоенная популярность этой местности дала старт развитию оздоровительных комплексов, санаториев, детским лагерям, частным эко комплексам и инфраструктуре. С началом вторжения сезон 2022 года прошел очень грустно, но 2023 год дал надежду на восстановление жизни в оздоровительном уголке. Понемногу начали работать детские лагеря, санатории принимают гостей и оздоравливают наших воинов.

Близость Волыни к белорусской границе повлияла на количество отдыхающих, сократило пешеходные походы среди лесных зон, но пляжный отдых обрел жизнь и предлагает достаточно бюджетную альтернативу морскому отдыху.

Как добраться до Шацких озер

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Добраться до локаций на Шацких озерах достаточно просто и комфортно. Ориентиром служит пгт Шацк Ковельского района. Поэтому добравшись до Ковеля или Ягодина удобным поездом, можно пересесть на прямые автобусы или на такси до Шацка.

Билеты на поезд Киев – Шацк и Киев – Ягодин стоят от 800 грн, Киев – Ковель от 300 грн (плацкарт).

Где отдохнуть на Шацких озерах и сколько стоит

Самым популярным из 30 озер, для отдыха на Шацких водохранилищах является озеро Свитязь. Из самых популярных мест отдыха на этой локации стали:

Частная усадьба "Исходящие у дедушки" (от 450 грн сутки, 250 м до озера).

Коттедж "Моне" (от 2200 грн сутки, 800 м до озера).

Частный дом "Свитязь" (от 1000 грн сутки, 800 м до озера).

База отдыха "Боброва хата" (от 1000 грн сутки, 650 м до озера).

База отдыха "Галицкий двор" (от 1900 грн сутки, 250 м до озера).

Частный сектор "Файний відпочинок" (от 200 грн сутки, 150 м от озера).

База отдыха "В Софии" (от 150 грн сутки, 500 м от озера).

База отдыха "Calypso Residence Svityaz" (от 1500 грн сутки).

Отдельные дома для семьи будут стоить вам в среднем 10–12 тыс. грн., а на две семьи 23000 грн. Такие цифры озвучивают сайт бронирования Booking.com на лето 2023 года.

Хороший диапазон цен позволяет найти каждому отдых по кошельку и насладиться отпуском. Неделя отдыха на озерных курортах на двоих может обойтись вам в 3000 грн. И пусть ваши условия будут отличаться комфортом и услугами, природа одинаково хороша для всех, да и купание ни для кого не ограничено.

Относительно бархатного сезона

Очевидно, что бронирование отдыха заблаговременно практически не происходит. Изменчивость ситуации не дает планировать и добавляет опасений. Но все понимают, и хозяева усадеб на Шцких озерах идут на уступки и согласовывают возврат денег или бронирование за довольно маленькую сумму.

Уже август и сезон скидок начат, добавьте раннее бронирование и вы получите хорошую скидку на бархатный сезон.

Например, в гостинице "Галицкий двор" (250 метров от озера) предлагают отдохнуть неделю на двоих по системе "все включено" с проживанием в полулюкс за 18549 грн.

Комплекс "Камыш" (первая линия от озера) выдвигает свое предложение на 18 600 грн за неделю на двоих с проживанием в апартаментах и пользованием бассейном, беседками и мангалами.

Гастрономический бюджет на Шацких озерах

В зависимости от выбора проживания, но чаще всего, вы будете иметь возможность готовить на отдельной кухне или получать хотя бы завтрак в стоимость. Конечно, самостоятельное питание обойдется не очень дорого, ведь местные магазинные цены меньше столичных.

Но если хочется отдохнуть без забот, питание в ресторанах и кафе в среднем обходится в 200 – 350 грн (за обед). Вариант пансионного питания выйдет в такую же сумму только за день.

Попробовать местные деликатесы, как копченый угорь, раки или пышки на завтрак тоже немного прибавят затрат. Стоимость одного копченого угря составляет 300 грн.

Развлечения Шацких озер

Какой отдых на воде без водных видов спорта: катамараны, лодки, сапы ждут путешественников для экскурсии.

Прокат катамарана за час составляет 250 грн, сапу от 150 грн, а вот тихая прогулка на лодке всего 50 грн, так что обозревать живописные берега доступно всем.

Заказать готовую экскурсию, которая включает "Остров влюбленных" можно за 500 грн.

Детские водные горки и развлечения стартуют от 50 грн, а вот профессиональная рыбалка для двоих составит 1000 грн (за 3 часа), но можно и самому организовать тихую охоту с берега за 50 грн в сутки.

Обожающие попариться смогут арендовать сауну или баню за 500 грн в час.

Посмотреть бюджетно местные достопримечательности можно пешком. Петропавловский мужской монастырь, Казанская церковь, усадьба Гутовских, музей фауны, храм Николая Чудотворца – прекрасно разнообразят ваш живописный отдых.