Скільки коштує відпочинок на Шатцьких озерах в оксамитовий сезон

Шацькі озера на Волині – це перлина України та приклад комфортабельного відпочинку на водоймі. Довоєнна популярність цієї місцевості дала старт розвитку оздоровчим комплексам, санаторіям, дитячим таборам, приватним еко–комплексам та інфраструктурі. З початком вторгнення сезон 2022 пройшов дуже сумно, але 2023 дав надію на відновлення життя в цьому оздоровчому куточку. Потроху запрацювали дитячі таборі, санаторії приймають гостей та оздоровлюють наших воїнів.

Близькість Волині до білоруського кордону вплинула на кількість відпочивальників, скоротило пішохідні походи серед лісових зон, але пляжний відпочинок набув життя та пропонує достатньо бюджетну альтернативу морському відпочинку.

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Як дістатися до Шацьких озер

Дістатися локацій на Шацьких озерах достатньо просто і комфортно. Орієнтиром служить смт Шацьк Ковельського Району. Тому діставшись до Ковеля або до Ягодина зручним потягом, можна пересісти на прямі автобуси або на таксі до Шацька.

Квитки на потяг Київ – Шацьк, та Київ - Ягодин коштують від 800 грн, Київ – Ковель від 300 грн (плацкарт).

Де відпочити на Шацьких озерах та скільки коштує

Найпопулярнішим з 30 озер, для відпочинку на Шацьких водоймищах стало озеро Світязь. З найпопулярніших місць відпочинку на цій локації стали:

Приватна садиба "Вихідні в дідуся" (від 450 грн доба, 250 м до озера).

Котедж "Моне"(від 2200 грн доба, 800 м до озера).

Садиба "Світязь" (від 1000 грн доба, 800 м до озера).

База відпочинку "Боброва хата" (від 1000 грн доба, 650 м до озера).

База відпочинку "Галицький двір" (від 1900 грн доба, 250 м до озера).

Приватний сектор "Файний відпочинок" (від 200 грн доба, 150 м від озера).

База відпочинку "У Софії" (від 150 грн доба, 500 м від озера).

База відпочинку "Calypso Residence Svityaz" (від 1500 грн доба).

Окремі будинки для сім’ї будуть коштувати вам в середньому 10–12 тис. грн, а на дві сім’ї 23000 грн. Такі цифри озвучує сайт бронювання Booking.com на літо 2023 року.

Гарний діапазон цін дозволяє знайти кожному відпочинок по гаманцю, та насолодитися відпусткою. Тож тиждень відпочинку на озерних курортах на двох може обійтися вам у 3000 грн. І нехай ваші умови будуть відрізнятися комфортом та послугами, природа однаково гарна для всіх та й купання ні для кого не обмежене.

Щодо оксамитового сезону

Зрозуміло, що бронювання відпочинку заздалегідь майже не відбувається. Мінливість ситуації не дає планувати, та додає побоювань. Та всі все розуміють, і господарі садиб на Шацьких озерах йдуть на поступки та узгоджують повернення грошей, чи бронювання за досить маленьку суму.

Вже серпень і сезон знижок вже розпочато, додайте раннє бронювання і ви отримаєте гарну знижку на оксамитовий сезон.

Наприклад у готелі "Галицький двір" (250 метрів від озера) пропонують вже відпочити тиждень на двох по системі "все включено" с проживанням в напів–люкс за 18549 грн.

Комплекс "Очерет" (перша лінія від озера) висуває свою пропозицію на 18 600 грн за тиждень на двох с проживанням в апартаментах та користуванням басейном, альтанками і мангалами.

Гастрономічний бюджет на Шацьких озерах

В залежності від вибору проживання, але частіше за все, ви будете мати можливість готувати на окремій кухні, або отримувати хоча б сніданок у вартість. Звісно, що самостійне харчування обійдеться не дуже дорого, адже місцеві магазинні ціни менше за столичні.

Але, якщо хочеться відпочити без турбот, харчування в ресторанах та кафе в середньому обходиться у 200 – 350 грн (за обід). Варіант пансіонного харчування вийде в таку ж суму, тільки за день.

Спробувати місцеві делікатеси, таки як копчений вугор, раки або пампухи на сніданок теж трохи додадуть витрат. Вартість одного копченого вугра сягає 300 грн.

Розваги Шацьких озер

Який же відпочинок на воді без водних видів спорту: катамарани, човни, сапи чекають мандрівників для екскурсії.

Прокат катамарана за годину складає 250 грн, сапу від 150 грн, а ось тиха прогулянка човном всього 50 грн, так що оглядати мальовничі береги доступно всім.

Замовити готову екскурсію, яка включає "Острів закоханих" можна за 500 грн.

Дитячі водні гірки та розваги стартують від 50 грн, а ось професійна рибалка для двох складе 1000 грн (за 3 години), але можна й самому організувати собі тиху охоту з берега за 50 грн на добу.

Ті, хто обожнюють попаритися, зможуть орендувати сауну або лазню за 500 грн за годину.

Подивитися бюджетно місцеві цікавинки можна пішки. Петропавлівський чоловічий монастир, Казанська церква, садиба Гутовських, музей фауни, храм Миколи Чудотворця - чудово урізноманітнять ваш мальовничий відпочинок.