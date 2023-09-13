rus
Українська
Путешествия

Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет

Анна Веселова - Соловонюк

Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет

Путешествие может стать непредсказуемым, даже если вы его досконально продумали и организовали. Очень часто возникает потребность обратиться к врачу, но в чужой стране, являясь туристом – это не так просто сделать. Хорошо, когда куплена медицинская страховка и есть возможность быстро добраться до больницы. Но частенько непредсказуемая ситуация со здоровьем случается, когда вы ограничены временем или действиями. И в этих, не редких случаях победить "закон подлости" поможет мини аптечка тщательно сложенная с собой. В случае путешествий с детьми она должна быть немного расширена.

Какие лекарства разрешено брать в самолет

  • препараты, отпускаемые без рецепта (глазные капли, спреи для носа, сиропы и т.п.);
  • лекарство, которое назначил врач (при себе нужно иметь рецепт);
  • раствор для контактных линз (маленькая бутылка);
  • солевой раствор;
  • антисептики (в составе <70% спирта).

Все лекарства в бутылочках должны быть в небольших объемах (до 100 мл) и упакованы в водонепроницаемый пакет с герметичной застежкой (можно купить в аэропорту). Количество одинаковых упаковок препаратов не должно превышать 3-5 штук (в зависимости от страны). Для рецептурного лекарства должен быть рецепт, в котором указано международное название лекарственного средства. Рецепт должен быть переведен на английский язык и печать (в случае пересечения границы между странами), дозировка, схема приема и диагноз. Препараты лучше перевозить в оригинальной упаковке с инструкцией и чеками.

Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет

Экстренное лекарство для вашего путешествия

  • Хлоргексидин, мирамистин, октенисепт (любой антисептик для ран).
  • Антигистаминный препарат на основе левоцитиризина.
  • Антибактериальная мазь (банеоцин, бактробан и т.п.).
  • Мазь на основе цинка от ран и укусов (цикапласт, цикакрем и т.п.).
  • Растворы для предотвращения обезвоживания (Humana Электролит, БиоГая ОРС и т.п.).
  • Глазные капли с антибиотиком (тобрекс, ципрофарм, флоксал и т.п.).
  • Спазмолитик для взрослых (протоверин и т.п.).
  • Жаропонижающий препарат (взрослая доза парацетамола или нурофена).
  • Препарат, останавливающий диарею (нифуроцизит, смекта и т.п.)
Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет

В детскую аптечку нужно добавить:

  • Детское жаропонижающее.
  • Электронный термометр.
  • Детский препарат, останавливающий диарею (смекта, линекс и т.п.).
  • Лейкопластырь и бинт.

Список лекарств для вас подготовила врач Лилия Сарахман в своем Instagram.

Какие лекарства перевозить запрещено

Как бы вам ни хотелось, некоторые препараты категорически запрещены для перевоза. Не рискуйте своим путешествием.

Нельзя перевозить препараты, в состав которых присутствуют:

  • Кодеин.
  • Диазепам.
  • Фенобарбитал.
  • Эфедрин или псевдоэфедрин;
  • Хлорфенамина малеат.

Также под запрет некоторых стран попадают антибиотики, снотворные, сильные болеутоляющие растворы с большим содержанием спирта и антидепрессанты. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию перед тем как отправиться в любую чужую страну, ознакомьтесь с конкретным списком запрещенных для ввоза медикаментов.

Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет

План действий к путешествию с аптечкой

  • изучить требования правоохранительных органов и авиакомпаний;
  • ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади;
  • отказаться от таблетки (мини-контейнера), взять лекарство в оригинальной упаковке;
  • проверить срок годности препаратов перед полетом;
  • купить прозрачный контейнер (пакет/косметичку), чтобы внутрь уложить все лекарство;
  • оформить специальный документ (паспорт, справка, свидетельство), если вы диабетик;
  • взять рецепт на каждый зарегистрированный препарат, подготовить его перевод;
  • упаковать в ручную кладь тот объем медикаментов, который необходим (остальные в багаже);
  • уточнить возможность охлаждения лекарства на борту. Так следует сделать, если препараты сохраняют только при определенном температурном режиме.
Путешествия