Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет
Путешествие может стать непредсказуемым, даже если вы его досконально продумали и организовали. Очень часто возникает потребность обратиться к врачу, но в чужой стране, являясь туристом – это не так просто сделать. Хорошо, когда куплена медицинская страховка и есть возможность быстро добраться до больницы. Но частенько непредсказуемая ситуация со здоровьем случается, когда вы ограничены временем или действиями. И в этих, не редких случаях победить "закон подлости" поможет мини аптечка тщательно сложенная с собой. В случае путешествий с детьми она должна быть немного расширена.
Какие лекарства разрешено брать в самолет
- препараты, отпускаемые без рецепта (глазные капли, спреи для носа, сиропы и т.п.);
- лекарство, которое назначил врач (при себе нужно иметь рецепт);
- раствор для контактных линз (маленькая бутылка);
- солевой раствор;
- антисептики (в составе <70% спирта).
Все лекарства в бутылочках должны быть в небольших объемах (до 100 мл) и упакованы в водонепроницаемый пакет с герметичной застежкой (можно купить в аэропорту). Количество одинаковых упаковок препаратов не должно превышать 3-5 штук (в зависимости от страны). Для рецептурного лекарства должен быть рецепт, в котором указано международное название лекарственного средства. Рецепт должен быть переведен на английский язык и печать (в случае пересечения границы между странами), дозировка, схема приема и диагноз. Препараты лучше перевозить в оригинальной упаковке с инструкцией и чеками.
Экстренное лекарство для вашего путешествия
- Хлоргексидин, мирамистин, октенисепт (любой антисептик для ран).
- Антигистаминный препарат на основе левоцитиризина.
- Антибактериальная мазь (банеоцин, бактробан и т.п.).
- Мазь на основе цинка от ран и укусов (цикапласт, цикакрем и т.п.).
- Растворы для предотвращения обезвоживания (Humana Электролит, БиоГая ОРС и т.п.).
- Глазные капли с антибиотиком (тобрекс, ципрофарм, флоксал и т.п.).
- Спазмолитик для взрослых (протоверин и т.п.).
- Жаропонижающий препарат (взрослая доза парацетамола или нурофена).
- Препарат, останавливающий диарею (нифуроцизит, смекта и т.п.)
В детскую аптечку нужно добавить:
- Детское жаропонижающее.
- Электронный термометр.
- Детский препарат, останавливающий диарею (смекта, линекс и т.п.).
- Лейкопластырь и бинт.
Список лекарств для вас подготовила врач Лилия Сарахман в своем Instagram.
Какие лекарства перевозить запрещено
Как бы вам ни хотелось, некоторые препараты категорически запрещены для перевоза. Не рискуйте своим путешествием.
Нельзя перевозить препараты, в состав которых присутствуют:
- Кодеин.
- Диазепам.
- Фенобарбитал.
- Эфедрин или псевдоэфедрин;
- Хлорфенамина малеат.
Также под запрет некоторых стран попадают антибиотики, снотворные, сильные болеутоляющие растворы с большим содержанием спирта и антидепрессанты. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию перед тем как отправиться в любую чужую страну, ознакомьтесь с конкретным списком запрещенных для ввоза медикаментов.
План действий к путешествию с аптечкой
- изучить требования правоохранительных органов и авиакомпаний;
- ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади;
- отказаться от таблетки (мини-контейнера), взять лекарство в оригинальной упаковке;
- проверить срок годности препаратов перед полетом;
- купить прозрачный контейнер (пакет/косметичку), чтобы внутрь уложить все лекарство;
- оформить специальный документ (паспорт, справка, свидетельство), если вы диабетик;
- взять рецепт на каждый зарегистрированный препарат, подготовить его перевод;
- упаковать в ручную кладь тот объем медикаментов, который необходим (остальные в багаже);
- уточнить возможность охлаждения лекарства на борту. Так следует сделать, если препараты сохраняют только при определенном температурном режиме.