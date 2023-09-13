Список лекарств, которые разрешено и запрещено брать в самолет

Путешествие может стать непредсказуемым, даже если вы его досконально продумали и организовали. Очень часто возникает потребность обратиться к врачу, но в чужой стране, являясь туристом – это не так просто сделать. Хорошо, когда куплена медицинская страховка и есть возможность быстро добраться до больницы. Но частенько непредсказуемая ситуация со здоровьем случается, когда вы ограничены временем или действиями. И в этих, не редких случаях победить "закон подлости" поможет мини аптечка тщательно сложенная с собой. В случае путешествий с детьми она должна быть немного расширена.

Какие лекарства разрешено брать в самолет

препараты, отпускаемые без рецепта (глазные капли, спреи для носа, сиропы и т.п.);

лекарство, которое назначил врач (при себе нужно иметь рецепт);

раствор для контактных линз (маленькая бутылка);

солевой раствор;

антисептики (в составе <70% спирта).

Все лекарства в бутылочках должны быть в небольших объемах (до 100 мл) и упакованы в водонепроницаемый пакет с герметичной застежкой (можно купить в аэропорту). Количество одинаковых упаковок препаратов не должно превышать 3-5 штук (в зависимости от страны). Для рецептурного лекарства должен быть рецепт, в котором указано международное название лекарственного средства. Рецепт должен быть переведен на английский язык и печать (в случае пересечения границы между странами), дозировка, схема приема и диагноз. Препараты лучше перевозить в оригинальной упаковке с инструкцией и чеками.

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Экстренное лекарство для вашего путешествия

Хлоргексидин, мирамистин, октенисепт (любой антисептик для ран).

Антигистаминный препарат на основе левоцитиризина.

Антибактериальная мазь (банеоцин, бактробан и т.п.).

Мазь на основе цинка от ран и укусов (цикапласт, цикакрем и т.п.).

Растворы для предотвращения обезвоживания (Humana Электролит, БиоГая ОРС и т.п.).

Глазные капли с антибиотиком (тобрекс, ципрофарм, флоксал и т.п.).

Спазмолитик для взрослых (протоверин и т.п.).

Жаропонижающий препарат (взрослая доза парацетамола или нурофена).

Препарат, останавливающий диарею (нифуроцизит, смекта и т.п.)

В детскую аптечку нужно добавить:

Детское жаропонижающее.

Электронный термометр.

Детский препарат, останавливающий диарею (смекта, линекс и т.п.).

Лейкопластырь и бинт.

Список лекарств для вас подготовила врач Лилия Сарахман в своем Instagram.

Какие лекарства перевозить запрещено

Как бы вам ни хотелось, некоторые препараты категорически запрещены для перевоза. Не рискуйте своим путешествием.

Нельзя перевозить препараты, в состав которых присутствуют:

Кодеин.

Диазепам.

Фенобарбитал.

Эфедрин или псевдоэфедрин;

Хлорфенамина малеат.

Также под запрет некоторых стран попадают антибиотики, снотворные, сильные болеутоляющие растворы с большим содержанием спирта и антидепрессанты. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию перед тем как отправиться в любую чужую страну, ознакомьтесь с конкретным списком запрещенных для ввоза медикаментов.

План действий к путешествию с аптечкой

изучить требования правоохранительных органов и авиакомпаний;

ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади;

отказаться от таблетки (мини-контейнера), взять лекарство в оригинальной упаковке;

проверить срок годности препаратов перед полетом;

купить прозрачный контейнер (пакет/косметичку), чтобы внутрь уложить все лекарство;

оформить специальный документ (паспорт, справка, свидетельство), если вы диабетик;