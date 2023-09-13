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Подорожі

Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак

Анна Веселова - Соловонюк

Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак

Подорож може стати непередбачуваною, навіть якщо ви її досконально продумали та організували. Дуже часто виникає потреба звернутися до лікаря, але в чужій країні, будучи туристом – це не так просто зробити. Добре, коли куплена медична страховка і є можливість швидко дістатися лікарні. Але частенько непередбачувана ситуація зі здоров’ям трапляється, коли ви обмежені часом або діями. І в цих, не рідкісних, випадках перемогти "закон підлості" допоможе мініаптечка ретельно складена з собою. У випадку подорожей з дітьми вона має бути трохи розширена.

Які ліки дозволено брати в літак

  • препарати, які відпускаються без рецепта (очні краплі, спреї для носа, сиропи тощо);
  • ліки, які призначив лікар (при собі потрібно мати рецепт);
  • розчин для контактних лінз (маленька пляшка);
  • сольовий розчин;
  • антисептики (в складі <70% спирту).

Всі ліки у пляшечках мають бути у невеликих об’ємах (до 100 мл) та запаковані в водонепроникний пакет з герметичною застібкою (можна купити в аеропорту). Кількість однакових упакувань препаратів не має перевищувати 3–5 штук (в залежності від країни). Для рецептурних ліків має бути рецепт, в якому вказано міжнародну назву лікарського засобу. Рецепт має бути перекладений англійською мовою та мати печатку (в разі перетину кордону між країнами), дозування, схема прийому та діагноз. Препарати краще перевозити в оригінальній упаковці з інструкцією та чеками.

Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак

Екстрені ліки для вашої мандрівки

  • Хлоргексидин, мірамістин, октенісепт (будь-який антисептик для ран).
  • Антигістамінний препарат на основі левоцитиризину.
  • Антибактеріальна мазь (банеоцин, бактробан тощо).
  • Мазь на основі цинку від ран і укусів (цикапласт, цикакрем тощо).
  • Розчини для запобігання зневоднення (Humana Електроліт, БіоГая ОРС тощо).
  • Очні краплі з антибіотиком ( тобрекс, ципрофарм, флоксал тощо).
  • Спазмолітик для дорослих (дротаверин тощо).
  • Жарознижувальний препарат (доросла доза парацетамолу чи нурофену).
  • Препарат, який зупиняє діарею (ніфуроцизіт, смєкта тощо)
Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак

В дитячу аптечку треба додати:

  • Дитяче жарознижувальне.
  • Електронний термометр.
  • Дитячий препарат,який зупиняє діарею (смекта, лінекс тощо).
  • Лейкопластир і бинт.

Перелік ліків для вас підготувала лікар Лілія Сарахман у своєму Instagram.

Які ліки перевозити заборонено

Як би вам не хотілося, деякі препарати є категорично забороненими для перевозу. Не ризикуйте своєю мандрівкою.

Не можна перевозити препарати у складі яких присутні:

  • Кодеїн.
  • Діазепам.
  • Фенобарбітал.
  • Ефедрин або псевдоефедрин;
  • Хлорфенаміну малеат.

Також під заборону деяких країн попадають антибіотики, снодійні, сильні болезаспокійливі, розчини з великим вмістом спирту та антидепресанти. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію, перед тим як відправитися в будь–яку чужу країну, ознайомтесь з конкретним списком заборонених для ввозу медикаментів.

Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак

План дій до подорожі з аптечкою

  • вивчити вимоги правоохоронних органів та авіакомпаній;
  • ознайомитися з правилами перевезення багажу й ручної поклажі;
  • відмовитися від таблетниці (міні-контейнеру), взяти ліки в оригінальній упаковці;
  • перевірити термін придатності препаратів перед польотом;
  • купити прозорий контейнер (пакет / косметичку), щоб всередину укласти всі ліки;
  • оформити спеціальний документ (паспорт, довідка, свідоцтво), якщо ви діабетик;
  • взяти рецепт на кожен зареєстрований препарат, підготувати його переклад;
  • упакувати в ручну поклажу той обсяг медикаментів, який необхідний (решта в багаж);
  • уточнити можливість охолодження ліків на борту. Так потрібно зробити, якщо препарати зберігають лише при певному температурному режимі.
Подорожі