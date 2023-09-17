Топ-5 крутых фото локаций среди Замков Украины, нуждающихся в огласке и восстановлении

Времена рыцарей, королей и князей оставили молчаливые огромные сооружения, среди живописной природы Украины. Замковые имения, большинство из которых построены во время господства Речи Посполитой, имеют мощные послания к потомкам и хранят в себе куски подлинной истории нашей земли. Многие каменные здания не выдержали нападений Османской империи и посягательств Московского царства, но даже то, что осталось, может стать большим сокровищем для Украины и новыми локациями для развития туристического бизнеса.

Во времена социальных сетей и создания впечатляющего фото контента, в наших с вами силах не дать забыть о значимых исторических памятниках и сохранить локации для потомков.

Эти известные развалины являются примером развития искусства, архитектуры, культуры и ценностей народов. Поэтому в каком состоянии они будут еще через сто лет, зависит только от действий нашего поколения и поколения наших детей. Популяризация своей истории, культуры и идентификации – важный фронт уже сегодня. Запоминайте места и не проезжайте мимо, оставьте в своей памяти и интернет облаке напоминание о величии истории своего народа.

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Замок князей Острожских в Старом селе под Львовом

Замковые имения князей Острожских – ярких представителей украинской шляхты, разбросаны по всей западной, центральной части Украины и не только. Беларусь и Польша тоже сохранили на своих территориях величественные каменные сооружения. Но не так много зданий осталось в должном состоянии и имеют функциональную жизнь.

Вот те, что хранятся среди живописных просторов Украині:

Луцкие ворота в Остроге (работает как Музей книги и книгопечатания).

Замок в селе Межирич с церковью Святой Троицы (работает как монастырь УПЦ МП).

Дубенский замок (работает как музей и платформа для фестивалей).

Звягельский замок (часть реконструирована).

Староконстантиновский замок (работает как музей).

Замок в Старом селе на Львовщине (находится в упадке, но включен в виртуальный интернет тур туристического маршрута "наследие Острожских").

О последнем поговорим подробнее. Сооружение достаточно уникально. Она имеет 5 углов и 6 башен. На фасаде увековечено имя Доминика Заславского-Острожского. Стены находятся в очень разрушенном состоянии, но сохраняют уникальные архитектурные стили. Чтобы лучше изучить и узнать больше о наследии князей Острожских и их влиянии на ход истории можно воспользоваться мобильным приложением OSTVR. Разработанные специальные квесты помогут разобраться в исторических сплетениях и виртуально побывать в замках. Сделайте свое уникальное фото с постройкой, посещая Старое село на Львовщине.

Поморянский замок

Еще одна, заслуживающая внимания локация, которая находится во Львовской области, со времен турецко-татарских посягательств. Родовой замок Кердеев в селе Поморяне сохранил стены, подвалы и большую часть крыш.

Расцвет своей жизни здание встретило во времена правления польского короля Яна III Собеского. Произошло большое расширение и модернизация, что и помогло стенам дожить до наших дней.

Род Прушинский стал вторым восстановительным периодом после пожара 1771 года. Был разработан ландшафтный парк, украшен интерьер, и созданы теплицы. Приход Советской власти превратил пышную локацию в местный центр коммунистической партии, а затем в техническое училище, что стало причиной большого разрушения и упадка.

В 2020 году началась небольшая реконструкция в древнейшей части здания, но с развертыванием полномасштабной войны с россией восстановление остановилось. К сожалению, время не играет на руку, поэтому огласка и интерес к сохранению локации могли бы помочь ей не исчезнуть.

Добромильский замок

Львовская область обогащена величественными сокровищами. На высоте 569 метров, на холме возле города Добромиль, возвышаются руины одноименного замка. Точнее, части целого защитного комплекса, строительство которого было начато потомком Гербурта – Станиславом. Строительство продолжалось много лет, потому завершил его уже Ян Щесный.

И хотя, от когда-то могучего сооружения, осталось совсем мало, то, что осталось, может стать прекрасным фоном для исторических фотосессий и дальнейшего развития и восстановления памятника.

Скала-Подольский замок

Тернопольская область – это целая платформа для изучения времен рыцарей и князей. Сохранив много достопримечательностей, город имеет мощный туристический потенциал, который нужно развивать и модернизировать.

Скала-Подольский замок – пример сильного оборонительного сооружения и сундук со спящими сокровищами истории. Замок, окруженный водами и реками, имеет уникальную форму и содержит дворец на своей территории. А количество исторических событий, произошедших у его стен, сделали замок значимым памятником, который, к сожалению, после разрушения в 1538 году был уничтожен. Но на этом история замка не остановилась и в XVII веке здание приобрело новую жизнь и продержалось вплоть до захвата Османским войском.

В дальнейшем на территории замка был украшен парк и имение Голуховских, но природа решила иначе и после бури и пожара территория пришла в упадок совсем.

Планы реконструкции и разработки ведутся, а пока все в ожидании удобного времени для перестройки вы успеете зафиксировать еще одну часть жизни Скала-Подольского замка, который продолжает бороться за существование, как и вся Украина.

Залозетский замок

Среди зеленых холмов и чистых водоемов реки Серет, виднеется белая каменная стена Залозецкого замка. Построенный Мартыном Каменецким в XVI веке с помощью местных материалов (пескового камня и кирпичного завода) замок был примером прочной оборонительной архитектуры.

История наградила эту локацию большими событиями, но с размещения, на территории замка, фабрики и пивоварни начинается упадок постройки и разрушение стен. Вторая Мировая война ускорила темпы упадка и разрухи сооружений и добавила к ландшафту сохранившийся до сих пор бункер.

Костел святого Антония, ставший последним пристанищем Вишневецких, немного сохранил свои стены и трофей войны (неразорванный снаряд в стене).

На лужайках бывшего Залозецкого замка сейчас проводятся различные мероприятия, но сооружение требует больших вложений для сохранения оставшегося.