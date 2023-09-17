Топ-5 крутих фото локацій серед Замків України, які потребують розголосу та відновлення

Часи лицарів, королів та панів лишили мовчазні величезні споруди, серед мальовничої природи України. Замкові маєтки, більшість з яких зведені під час панування Речі Посполитої, мають потужні посилання до нащадків та зберігають в собі шматки справжньої історії нашої землі. Багато мурованих будівель не витримали нападів Османської імперії та зазіхань Московського царства, але навіть те, що лишилося, може стати великим скарбом для України та новими локаціями для розвитку туристичного бізнесу.

У часи соціальних мереж та створення вражаючого фото контенту, в наших з вами силах не дати забути про вагомі історичні пам’ятки та зберегти локації для нащадків.

Ці відомі руїни є прикладом розвитку мистецтва, архітектури, культури та цінностей народів. Тож в якому вони стані будуть ще через сто років, залежить лише від дій нашого покоління та покоління наших дітей. Популяризація своєї історії, культури та ідентифікації важливий фронт вже сьогодні. Запам’ятовуйте місця та не проїжджайте повз, залиште у своїй пам’яті та інтернет хмарі нагадування про велич історії свого народу.

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Замок князів Острозьких у Старому селі під Львовом

Замкові маєтки князів Острозьких – яскравих представників української шляхти розкидані по всій західній та центральній частині України і не тільки. Білорусь та Польща теж зберегли на своїх територіях величні муровані споруди. Але не так багато будівель залишилося у належному стані та мають функціональне життя.

Ось ті, що зберігає серед своїх мальовничих просторів Україна:

Луцька брама в Острозі (працює як Музей книги та друкарства).

Замок в селі Межиріч з церквою Святої Трійці (працює як монастир УПЦ МП).

Дубенський замок (працює як музей та платформа для фестивалів).

Звягельський замок (частина реконструйована).

Старокостянтинівський замок (працює як музей).

Замок у Старому селі на Львівщині (знаходиться у занепаді, але включений в віртуальний інтернет тур туристичного маршруту "спадщина Острозьких").

Про останній поговоримо детальніше. Споруда є досить унікальною. Вона має 5 кутів та шість веж. На фасаді увіковічено ім’я Домініка Заславського–Острозького. Стіни знаходяться в дуже зруйнованому стані, але зберігають унікальні архітектурні стилі. Щоб краще вивчити та більше дізнатися про спадщину князів Острозьких та їх вплив на хід історії можна скористатися мобільним додатком OSTVR. Розроблені спеціальні квести допоможуть розібратися в історичних сплетіннях та віртуально побувати в замках. Зробіть своє унікальне фото зі спорудою, відвідуючи Старе село на Львівщині.

Поморянський замок

Ще одна варта уваги локація яка знаходиться на Львівщині з часів турецько-татарських зазіхань. Родовий замок Кердеїв у селі Поморяни зберіг стіни, підвали та більшу частину стріх.

Розквіт свого життя будівля зазнала в часи правління польського короля Яна III Собеського. Відбулася велика розбудова та модернізація, що й допомогло їй дожити до наших днів.

Рід Прушинський став другим відновлювальним періодом після пожежі 1771 року. Було розроблено ландшафтний парк, оздоблено інтер’єр, та створено теплиці. Прихід Радянської влади перетворив пишну локацію на місцевий осередок комуністичної партії, та згодом у технічне училище, що стало причиною великого руйнування та занепаду.

У 2020 році почалася невелика реконструкція у найдавнішій частині будівлі, але з розгортанням повномасштабної війни з росією відбудова зупинилася. На жаль, час не грає на руку, тому розголос та зацікавленість у збереженні локації могли б допомогти їй не зникнути.

Добромильський замок

Львівщина збагачена величними скарбами. На висоті 569 метрів, на пагорбі біля міста Добромиль височіють руїни однойменного замку. Точніше частини цілого захисного комплексу, будівництво якого було розпочато нащадком Гербурта – Станіславом. Будівництво продовжувалося багато років, тому завершив його вже Ян Щесний.

І хоча від, колись могутньої споруди, залишилося зовсім мало, те, що лишилося може стати чудовим фоном для історичних фотосесій та подальшого розвитку й відновлення пам’ятки.

Скала-Подільський замок

Тернопільщина – це ціла платформа для вивчення часів лицарів та князів. Зберігши багато історичних пам’яток, місто має потужний туристичний потенціал, який потрібно розвивати та модернізувати.

Скала-Подільський замок – приклад сильної оборонної споруди та скриня зі сплячими скарбами історії. Замок оточений водами й річками має унікальну форму та містить палац на своїй території. А кількість історичних подій, які відбулися біля його стін, зробили замок вагомою пам’яткою, яка на жаль після руйнування в 1538 році була знищена. Та на цьому історія замку не зупинилася і в XVII столітті будівля набула нового життя і протрималася аж до захоплення Османським військом.

Надалі на території замку було оздоблено парк та маєток Голуховських, але природа вирішила інакше і після бурі та пожежі територія занепала зовсім.

Плани реконструкції та розробки ведуться, а поки всі в очікуванні слушного часу для перебудови, ви встигнете зафіксувати ще одну частину життя Скала–Подільського замку, який продовжує боротися за існування, як і вся Україна.

Залозецький замок

Серед зелених пагорбів та чистих водойм річки Серет видніється біла мурована стіна Залозецького замку. Збудований Мартином Кам’янецьким в XVI столітті за допомогою місцевих матеріалів (піскового каменю та цегельні) замок був прикладом міцної оборонної архітектури.

Історія нагородила цю локацію великими подіями та з розташування на території замку фабрики та пивоварні починається занепад споруди та руйнування стін. Друга Світова війна прискорила темпи занепаду та розрухи споруд, та додала до ландшафту бункер, який зберігся досі.

Костел святого Антонія, що став останнім прихистком Вишневецьких, трохи зберіг свої стіни та трофей війни (нерозірваний снаряд у стіні).

На галявинах колишнього Залозецького замку нині проводяться різні заходи, але споруда потребує великих вкладень задля збереження того, що залишилося.