Уникальные места в Украине, о большинстве которых вы не слышали: подборка

Лето подходит к концу, но это не повод расстраиваться. Этот непростой год открыл для многих украинцев туристические направления внутри страны, о которых раньше лишь слышали.

Украина богата уникальными и живописными местами. Некоторые зоны предназначены для отдыха в течение года и, несмотря на обстоятельства, становятся с каждым днем более комфортными и развитыми. Учитывайте условия безопасности и познавайте свою страну. Туризм по Украине - это модно, интересно и актуально.

Базальтовые столбы

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Это место – одно из 7 чудес Украины. Построенные самой природой, архитектурные стены имеют четырехгранные и семигранные столбы, ставшие картинной рамкой для кристально чистого водоема.

Лучше всего пейзаж раскрывается в Яновой Долине, где посреди затопленного карьера виднеется небольшой островок в форме сердца, крещенный "Островом любви".

Замечательная местность в Ровенской области, Костопольского района, в селе Базальтово - Геологический заказник и имеет живописные ландшафты и уникальную природу вокруг.

Официально погружаться в изумрудные воды водоема запрещено, однако это не останавливает желающих освежиться.

Известность этого места растет с каждым годом. Познакомиться с картиной природы местности можно через такие культурные достижения, как фильм "Поводырь" Олеся Санина, или клип певицы Русланы на песню "Я люблю".

Великие Сорочинцы

Все слышали о Сорочинской ярмарке, но многие даже не понимают, в какую сторону Украины смотреть.

Поселок Большие Сорочинцы расположен в Миргородском районе Полтавской области. Созданная когда-то Советской властью ярмарка, сегодня является почти фестивалем народного творчества. Увидеть сохранившиеся уникальные традиционные ремесла, отведать вкусности, рецепты которых передаются поколениями, приобрести рукотворные вещи можно во второй половине августа. Война немного корректирует планы, но не останавливает украинцев. В 2023 году Сорочинскую ярмарку планируют проводить во Львове с 24 по 27 августа. Прекрасная возможность сделать очень яркую и насыщенную передышку, и посетить город-Лев.

В программе примут участие более 100 предпринимателей и мастеров. А разнообразие народных коллективов украсят ярмарку песнями, танцами и шутками в рамках фестиваля "Ярмарка".

Батурин

Погрузиться в мир казатства можно в поселке Батурин, Нежинского района, Черниговской области. Это самый лучший вариант изучить историю времен украинских казаков интересно, весело и наглядно.

Посетив поселок Батурин, вы сможете увидеть такие уникальные достопримечательности как: Цитадель Батуринской крепости, дворец Кирилла Разумовского и здание Генерального военного суда.

Истории из жизни украинских Гетманов, культура и традиции казаков, быт и расцвет города во время правления Мазепы – ждут вас среди обновленной и сохранившейся уникальной архитектуры.

В городе проводятся праздники, во время которых можно увидеть бой на саблях, трюки верхом на коне и примерить казацкую одежду. Вы можете посетить город как в рамках тура, так и заказать индивидуальные экскурсии в местных гидов.

Голубые или голубые озера

Эко комплекс с хрустальной водой аквамаринового цвета – популярное место в Черниговской области, среди желающих освежиться в летнюю жару. Если вы еще не открыли это место для своего отдыха и уникального контента для социальных сетей – самое время взять отпуск.

Прекрасные комплексы на берегу Голубого озера предлагают комфортное жилье на разный бюджет, выбор ресторанов и кафе, а также развлечения для детей и взрослых.

Озера объяты сосновым бором, так что чистая здесь не только вода, но и воздух. Да и занятия можно найти в течение всего года. Местность славится рыболовом, охота (в разрешенное время) и пешеходными прогулками в лес за грибами и ягодами.

Хортица

Мечтаете об отпуске на островах? Самый большой остров на Днепре – Хортица (Запорожская область), откроет для вас новый вид отдыха, полон впечатлений, знаний и живописных пейзажей. Местность входит в 7 чудес Украины и обогащена историческими, природными и архитектурными памятниками.

Уникальная территория острова является подиумом для всех ландшафтных зон в Украине. Окутанная Днепром зона, создает хорошие места для развлекательного и познавательного отдыха с современными аттракционами и глубоко-историческими прогулками.

Самый известный пляж на острове имеет длину почти в километр и окружен живописными скалами. Популярен здесь и цветочный туризм. Посетив остров в мае и июне, можно вдохнуть столько ароматов и увидеть столько разноцветий, что хватит на год контента и воспоминаний.

И, если сейчас, может, и не лучшие времена для запорожского направления, и запишите это место в приоритет вашего турне процветающей Украиной.

Днестровский каньон

Уникальность этого местности растекается на 4 области (Ивано-Франковскую, хмельницкую, Черновицкую и Тернопольскую). так что посетить живописные ландшафты можно сразу из нескольких удобных точек.

Имея длину в 250 км, каньон открывает множество возможностей для пеших походов и путешествий по машине. Заповедные леса, обзорные плато на вершине холмов, скалы и удивительная водная змейка заставят вас дышать полной грудью.

Помните, что все туристические походы должны проводиться с учетом действующих запретов в каждом отдельном регионе и уведомлением соответствующих структур.