Унікальні місця в Україні, про більшість з яких ви не чули: підбірка

Літо добігає кінця, але це не привід засмучуватися. Цей непростий рік відкрив для багатьох українців туристичні напрямки всередині країни, про які раніше тільки чули краєм вуха. Україна багата на унікальні та мальовничі куточки. Деякі зони створені для відпочинку протягом року та, не дивлячись на обставини, стають з кожним днем комфортнішими та розвинутішими. Враховуйте умови безпеки та відкривайте для себе свою країну. Туризм Україною – це модно, цікаво і на часі.

Базальтові стовпи

Це місце – одне з 7 чудес України. Побудовані самою лишень природою, архітектурні стіни мають чотиригранні та семигранні стовпи, які стали картинною рамкою для кришталево чистого водоймища.

Найкраще пейзаж розкривається в Яновій Долині, де посеред затопленого кар’єру видніється невеликий острівець у формі серця, охрещений "Островом кохання".

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Чудова місцевість у Рівненській області, Костопільського району, в селі Базальтове – є Геологічним заказником і має мальовничі ландшафти та унікальну природу навколо.

Офіційно занурюватися у смарагдові води водоймища заборонено, однак це не спиняє охочих освіжитися.

Популярність цього місця зростає з кожним роком. Познайомитися з картиною природи місцевості можна через такі культурні здобутки, як фільм "Поводир" Олеся Саніна, або кліп співачки Руслани на пісню "Я люблю".

Великі Сорочинці

Всі чули про Сорочинський ярмарок, та багато хто навіть не розуміють в який бік України дивитися.

Селище Великі Сорочинці розташоване в Миргородському районі, Полтавської області. Створений колись Радянською владою ярмарок, сьогодні є майже фестивалем народної творчості. Побачити збережені унікальні традиційні ремесла, скуштувати смаколики, рецепти яких передаються поколіннями, придбати рукотворні речі можна у другій половині серпня. Війна трохи корегує плани, але не спиняє українців. У 2023 році Сорочинський ярмарок планують проводити у Львові з 24 по 27 серпня. Чудова нагода зробити дуже яскравий та насичений перепочинок, та відвідати місто-Лева.

У програмі братимуть участь понад 100 підприємців та майстрів. А різноманіття народних колективів прикрасить ярмарок піснями, танцями та жартами у рамках фестивалю "Ярмаринка".

Батурин

Зануритися у світ козацтва можна у селищі Батурин, Ніжинського району, Чернігівської області. Це найкращий варіант вивчити історію часів українських козаків цікаво, весело та наочно.

Відвідавши селище Батурин, ви зможете побачити такі унікальні пам’ятки як: Цитадель Батуринської фортеці, палац Кирила Розумовського та будинок Генерального військового суду.

Історії з життя українських Гетьманів, культура та традиції козаків, побут та розквіт міста під час правління Мазепи – чекають на вас серед відновленої та збереженої унікальної архітектури.

В місті проводяться свята, під час яких можна побачити бій на шаблях, трюки верхи на коні, та приміряти козацький одяг. Ви можете відвідати місто, як в рамках туру, так і замовити індивідуальні екскурсії у місцевих гідів.

Голубі або блакитні озера

Екокомплекс з кришталевою водою аквамаринового кольору – популярне місце в Чернігівській області, серед охочих освіжитися в літню спеку. Якщо ви ще не відкрили це місце для свого відпочинку та унікального контенту для соцмереж – саме час взяти відпустку.

Чудові комплекси на березі Блакитного озера пропонують комфортне житло на різний бюджет, вибір ресторанів і кафе, а також розваги для дітей і дорослих.

Озера огорнуті сосновим бором, так що чиста тут не лише вода, а й повітря. Та й заняття можна знайти протягом всього року. Місцевість славиться рибалкою, мисливством (в дозволений час) та пішохідними прогулянками до лісу по гриби та ягоди.

Хортиця

Мрієте про відпустку на островах? Найбільший острів на Дніпрі – Хортиця (Запорізька область) відкриє для вас новий вид відпочинку, сповнений вражень, знань та мальовничих краєвидів. Місцевість входить до 7 чудес України та збагачена історичними, природними та архітектурними пам’ятками.

Унікальна територія острова є подіумом для всіх ландшафтних зон в Україні. Огорнута Дніпром зона створює гарні місця для розважального та пізнавального відпочинку з сучасними атракціонами та глибоко–історичними прогулянками.

Найвідоміший пляж на острові має довжину майже в кілометр, та оточений мальовничими скелями. Популярний тут і квітковий туризм. Відвідавши острів у травні та червні можна вдихнути стільки ароматів та побачити стільки різнобарв’я, що вистачить на рік контенту та спогадів.

І, якщо зараз, може й не найкращі часи для запорізького напрямку, та запишіть це місце в пріоритет вашого турне квітучою Україною.

Дністровський каньйон

Унікальність цього цієї місцевості розтікається аж на 4 області (Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську). так що відвідати мальовничі ландшафти можна одразу з декількох зручних точок.

Маючи довжину у 250 км, каньйон відкриває безліч можливостей для піших походів, та подорожей машиною. Заповідні ліси, оглядові плато на вершині пагорбів, скелі та дивовижна водна змійка змусять вас дихати на повні груди.

Пам’ятайте, що всі туристичні походи мають прокладатися з урахуванням чинних заборон у кожному окремому регіоні та повідомленням відповідних структур.