Вред и польза алкоголя: 5 научных фактов

Можно ли выпить за здоровье с пользой для здоровья? С тех пор, как вода превратилась в "вино", человечество до сих не может ответить на этот вопрос. Несмотря на то, что влияние алкоголя на наш организм уже давно научно доказано, ученые все еще пытаются находить аргументы, чтобы "отбелить" репутацию зеленого змея.

По данным ВОЗ 2022 года, алкоголь - самое опасное психоактивное вещество, которое вызывает зависимость, является причиной более 200 заболеваний, 3 миллионов смертей ежегодно и приводит к психическим и поведенческим расстройствам.

Как спиртные напитки влияют на организм?

Почему итальянцы, французы и народы Кавказа пьют и не спиваются?

Существует ли безопасная порция виски?

Обезвоживание: вода точит камень

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Первое, что происходит с нашим организмом при потреблении алкоголя - это обезвоживание. Алкоголь обладает мощным мочегонным действием. Вспомните, когда вы пьете пиво, вино, виски, буквально через 20-30 минут начинаются частые позывы в туалет. От обезвоживания в первую очередь страдают нейроны головного мозга, - утверждает врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Литвиненко.

"Вспомните свое состояние на утро после посиделок с друзьями. Не успели толком проснуться, как уже с самого утра у вас жуткое похмелье. Вам хочется выпить не просто воды, а рассола. Почему именно рассола? Алкоголь в процессе обезвоживания "ломает" так называемые натрий-калиевые насосы в организме, которые являются "сердцем" наших клеток".

По словам доктора, наши клетки построены по подобию нашего организма - у каждой из них есть свое "сердце": помпа, натрий-калиевый насос. При дисбалансе этих процессов происходит выкачивание жидкости из клетки, в результате чего она погибает. И в первую очередь погибают нейроны головного мозга.

Алкоголь уничтожает нейроны головного мозга

День за днем у человека, увлекающегося алкоголем, со временем полностью меняется структура нейронов головного мозга, что искажает систему принятия решений.

По данным последних научных исследований, даже разовое употребление алкоголя вызывает гибель нейронов в головном мозге.

По мнению ученых, в нашем мозге есть так называемая субвентрикулярная зона, где расположены стволовые клетки, которые воспроизводят нейроны. Этот процесс называется нейрогенезом. И алкоголь в первую очередь влияет именно на эту зону мозга, где зарождаются нейроны, чтобы мы могли мыслить, развиваться и эволюционировать:

"Нейронные связи разрываются - и человек попадает в ловушку! Префронтальная кора мозга - наш аналитический центр начинает очень плохо функционировать. Усиленно начинает работать амигдала - зона головного мозга, которая отвечает за наши первобытные желания и страхи".

Тем не менее, испанцы, итальянцы и французы не садятся за стол без бокала вина, а на Кавказе с рекордным количеством долгожителей ни одно застолье не обходится без нескольких десятков литров молодого вина. Что не так с этими народами?

"Я бы рекомендовал найти среди этих народов тех, кто не пьет и посмотреть, насколько их жизнь и состояние здоровья отличается от пьющих земляков. То, что происходят с французами, испанцами и кавказцами я называю гиперкомпенсацией", - считает доктор.

Традиции южан ежедневно употреблять спиртные напитки, природные и климатические факторы, наличие сиесты и более короткий рабочий день, по мнению врача, влияют на усвоение алкоголя:

"Нужно понимать, что те же народы Кавказа, испанцы, французы и итальянцы генетически лучше переваривают алкоголь. Поскольку они традиционно пьют из поколения в поколения, у них более активно вырабатывается фермент алкогольдегидрогеназа, который позволяет расщеплять алкоголь и выводить его из организма."

Спиртные напитки меняют состав микробиоты кишечника

В нашем организме в среднем около 30-40 триллионов клеток. Столько же бактерий живет и в нашем кишечнике. Алкоголь, попадая в организм, вызывает окислительный стресс для этих микробов в кишечнике. По мнению врачей, распространенное утверждение о том, что алкоголь обеззараживает организм, - это миф. Алкогольные напитки вызывают ожоги, изменения состава микробиоты кишечника, размножая патогенную и условно патогенную микрофлору:

"Мы есть не то, что мы едим, а то, что усваиваем. Все обменные процессы в нашем организме происходят лишь благодаря симбионтной микрофлоре. Если преобладает патогенная микрофлора, в организме начинают накапливаться токсины, развиваться различные вирусы и бактерии".

В 2010 году в журнале The Lancet вышла статья британских учёных о вреде алкоголя. Именно спиртные напитки ученые признали самыми вредными для организма человека и окружающей среды. Из-за губительного воздействия алкоголя на человека и общество в целом, ученые приравняли спиртные напитки с опасными наркотиками.

Резкое снижение Т-лимфоцитов в тимусе

Алкоголь резко сокращает размеры тимуса - вилочковой железы, расположенной в верхнем отделе грудной клетки, которая отвечает за выработку Т-лимфоцитов. При рождении эта железа огромная, с годами она редуцируется, то есть уменьшается. Поскольку Т-лимфоциты - это самые высокоэффективные клетки иммунной системы, хроническое употребление алкоголя приводит к сокращению выработки этих клеток, которые защищают наш организм:

"В наш организм постоянно поступают какие-то микроорганизмы, и если в нем нарушены защитные процессы иммунной системы, то мы чаще будем страдать от различных вирусов, бактерий и других микроорганизмов".

Это также развенчивает миф о пользе алкоголя в период ОРВИ, гриппа или коронавируса. Спиртные напитки лишь усугубляют наш иммунитет, нарушая защитные функции организма.

Есть ли польза от вина

Красное сухое вино в умеренных количествах имеет несколько полезных свойств, благодаря своему химическому составу, - утверждают ученые. Благодаря активному веществу ресвератролу, красное вино замедляет развитие диабета, повышает уровень гемоглобина в крови, очищает стенки сосудов от вредного холестерина и защищает сердце от болезней. Но если употреблять вино ежедневно и в неограниченных количествах, то действие напитка будет противоположным. А учитывая то, что все алкогольные напитки вызывают зависимость, то и полезные свойства красного вина у многих ученых вызывают сомнение. Исследования доказали, что даже несколько глотков алкоголя влияет на наши нейронные связи, способность мыслить и принимать решения.

Если и существует польза от алкоголя, то она ограничивается умеренным потреблением и высоким качеством напитка.