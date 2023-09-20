Шкідливість та користь алкоголю: 5 наукових фактів

Чи можна випити за здоров'я із користю для здоров'я? З тих пір, як вода перетворилася на "вино", людство досі не може відповісти на це питання. Незважаючи на те, що вплив алкоголю на наш організм уже давно науково доведено, вчені все ще намагаються знаходити аргументи, аби відбілити репутацію зеленого змія.

За даними ВООЗ 2022 року, алкоголь - найнебезпечніша психоактивна речовина, яка викликає залежність, є причиною понад 200 захворювань, 3 мільйонів смертей щорічно та призводить до психічних і поведінкових розладів.

Як алкогольні напої впливають на організм?

Чому італійці, французи та народи Кавказу п'ють і не спиваються?

Чи є безпечна порція віскі?

Зневоднення: вода камінь точить

Перше, що відбувається із нашим організмом при споживанні алкоголю – це зневоднення. Алкоголь має потужну сечогінну дію. Згадайте, коли ви п'єте пиво, вино чи віскі, буквально через 20-30 хвилин у вас починаються часті позиви до туалету. Від зневоднення в першу чергу страждають нейрони головного мозку, - стверджує лікар анестезіолог-реаніматолог Віктор Литвиненко.

Відео дня

"Згадайте свій стан на ранок після посиденьок із друзями. Не встигли ще прокинутися, як уже із самого ранку у вас страшне похмілля. Вам хочеться випити не просто води, а розсолу. Чому саме розсолу? Алкоголь у процесі зневоднення "ламає" так звані натрій-калієві насоси в організмі, які є "серцем" наших клітин".

За словами лікаря, наші клітини побудовані за подобою нашого організму - кожна з них має своє "серце": помпу, натрій-калієвий насос. При дисбалансі цих процесів відбувається викачування рідини з клітини, в результаті чого вона гине. І насамперед гинуть нейрони головного мозку.

Алкоголь знищує нейрони головного мозку

День за днем ​​у людини, яка захоплюється алкоголем, згодом повністю змінюється структура нейронів головного мозку, що спотворює систему прийняття рішень.

За даними останніх наукових досліджень, навіть разове вживання алкоголю спричиняє загибель нейронів у головному мозку.

На думку вчених, у нашому мозку є так звана субвентрикулярна зона, де розташовані стовбурові клітини, які відтворюють нейрони. Цей процес називається нейрогенезом. І алкоголь насамперед впливає саме на цю зону мозку, де зароджуються нейрони, щоб ми могли мислити, розвиватися та еволюціонувати:

"Нейронні зв'язки розриваються - і людина потрапляє в пастку! Префронтальна кора мозку - наш аналітичний центр починає вкрай погано функціонувати. Посилено починає працювати амігдала - зона головного мозку, яка відповідає за наші первісні бажання та страхи".

Тим не менш, іспанці, італійці та французи не сідають за стіл без келиха вина, а на Кавказі з рекордною кількістю довгожителів жодне застілля не обходиться без кількох десятків літрів молодого вина. Що не так із цими народами?

"Я б рекомендував знайти серед цих народів тих, хто не п'є і подивитися, наскільки їх життя та стан здоров'я відрізняється від земляків, які п'ють. Те, що відбуваються із французами, іспанцями та кавказцями я називаю гіперкомпенсацією", - вважає лікар.

Традиції жителів півдня щодня вживати спиртні напої, природні та кліматичні фактори, наявність сієсти та більш короткий робочий день, на думку лікаря, впливають на засвоєння алкоголю:

"Потрібно розуміти, що ті ж народи Кавказу, іспанці, французи та італійці генетично краще перетравлюють алкоголь. Оскільки вони традиційно п'ють із покоління в покоління, у них більш активно виробляється фермент алкогольдегідрогеназа, який дозволяє розщеплювати алкоголь та виводити його з організму."

Спиртні напої змінюють склад мікробіоти кишечника

У нашому організмі загалом близько 30-40 трильйонів клітин. Стільки ж бактерій живе й у нашому кишечнику. Алкоголь, потрапляючи до організму, викликає окислювальний стрес цих мікробів у кишечнику. На думку лікарів, поширене твердження про те, що алкоголь знезаражує організм, – це міф. Алкогольні напої викликають опіки, зміни складу мікробіоти кишечника, розмножуючи патогенну та умовно патогенну мікрофлору:

"Ми є не те, що ми їмо, а те, що засвоюємо. Всі обмінні процеси у нашому організмі відбуваються лише завдяки симбіонтній мікрофлорі. Якщо переважає патогенна мікрофлора, в організмі починають накопичуватись токсини, розвиватись різні віруси та бактерії".

У 2010 року в журналі The Lancet вийшла стаття британських вчених про шкоду алкоголю. Саме спиртні напої вчені визнали найшкідливішими для організму людини та навколишнього середовища. Через згубний вплив алкоголю на людину та суспільство, вчені прирівняли спиртні напої з небезпечними наркотиками.

Різке зниження Т-лімфоцитів у тимусі

Алкоголь різко скорочує розміри тимусу - вилочкової залози, розташованої у верхньому відділі грудної клітки, що відповідає за вироблення Т-лімфоцитів. При народженні ця залоза величезна, з роками вона редукується, тобто зменшується. Оскільки Т-лімфоцити - це найефективніші клітини імунної системи, хронічне вживання алкоголю призводить до скорочення вироблення цих клітин, які захищають наш організм:

"У наш організм постійно потрапляють якісь мікроорганізми, і якщо в ньому порушені захисні процеси імунної системи, то ми частіше страждатимемо від різних вірусів, бактерій та інших мікроорганізмів".

Це також розвінчує міф про користь алкоголю під час ГРВІ, грипу чи коронавірусу. Спиртні напої лише посилюють наш імунітет, порушуючи захисні функції організму.

Чи є користь від вина

Червоне сухе вино в помірних кількостях має кілька корисних властивостей, завдяки своєму хімічному складу, - стверджують вчені. Завдяки активній речовині ресвератролу, червоне вино уповільнює розвиток діабету, підвищує рівень гемоглобіну в крові, очищує стінки судин від шкідливого холестерину та захищає серце від хвороб. Однак якщо вживати вино щодня та в необмежених кількостях, то дія напою буде протилежною. А з огляду на те, що всі алкогольні напої викликають залежність, то й корисні властивості червоного вина у багатьох вчених викликають сумніви. Дослідження довели, що навіть кілька ковтків алкоголю впливає на наші нейронні зв'язки, здатність мислити та приймати рішення.

Якщо й існує користь від алкоголю, то вона обмежується помірним споживанням та високою якістю напою.