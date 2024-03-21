Российская пропаганда не скрывает, что давно 'воюет' с Францией

БЛОГ

Видео дня

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск в Украину, как уже отмечали эксперты CEPA, может ознаменовать собой новую страницу в текущем конфликте и снимает важное табу в оценке перспектив противостояния НАТО и России. При этом в России их восприняли весьма нервозно, хотя сами российские пропагандисты и политологи не скрывают: они уже давно "воюют" с Францией и вмешиваются в ее национальные интересы, пишет CEPA.

Российские официальные лица жестко прокомментировали слова Макрона, заявив, что они "грозят началом третьей мировой войны". Россия даже запросила на 22 марта заседание Совбеза ООН, на котором "ожидает от стран НАТО объяснений лукавой логики альянса". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Макрон продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в войну на Украине, что никоим образом не соответствует интересам французов".

При этом российские пропагандисты не скрывают, что Москва давно вовлечена в прямое противостояние с Францией. Так, одно из главных кремлевских СМИ, газета "Известия" в большой статье о состоянии российско-французских отношений называет предложение Макрона реакцией на "жесткое противостояние" Москвы и Парижа, происходящее "на ряде территорий". Пропагандисты называют слова французского президента местью за поражение французов в Африке, отметив, что французские военные вынуждены были покинуть Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Центральноафриканскую Республику, тогда как военное и экономическое сотрудничество России и Африканских стран "стремительно развивается". Именно мотив "мести Макрона" стал основной версией российской пропаганды, объясняющей его риторику – наряду с рассуждениями о том, что Париж таким образом "пытается заработать себе политические очки" и занять лидирующее место в ЕС.

Весьма показательно, что пропагандисты признавались в том, что "наносят удары Франции", еще задолго до слов Макрона. В числе таких ударов они перечисляли не только сложности Парижа в Африке, но и, к примеру, распоряжение Путина, позволяющее Росбанку приобрести акции российских компаний, принадлежавших французской финансовой группе Société Générale. Еще одним "военным ударом" российские СМИ назвали "ликвидацию более 60 французских военных" под Харьковом в результате удара российской ракеты 17 января. Российские военные эксперты уверяли, что убитые на чужой территории иностранные солдаты были кадровыми военными, чье нахождение в Украине было "тайно санкционировано их правительством".

Впрочем, говоря об уже имеющем место конфликте интересов России и Франции, нельзя не отметить, что некоторые геополитические шаги Парижа Кремль воспринял весьма болезненно. Речь идет в первую очередь о сближении Франции и Армении. В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Париж, после чего сообщил о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Затем последовал визит в Ереван министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, закончившийся подписанием важных соглашений в области обороны и запретом на работу российских пограничников ФСБ в армянском аэропорту Звартноц.

Российские эксперты не скрывают, что сотрудничество Франции и Армении подрывает их интересы, поскольку "блокирует реализацию российского транспортного коридора "Север-юг". Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов признает, что для Москвы, которая находится в изоляции из-за западных санкций, выход на Запад заблокирован, поэтому для нее важен выход на юг через Зангезурский коридор в Азербайджан. Однако Москве не удается убедить Армению разблокировать этот коридор.

Впрочем, тесное сотрудничество с Арменией принесло для Франции вполне ожидаемые последствия в виде резкого ухудшения отношений с Азербайджаном. Еще в конце прошлого года Баку выслал двух сотрудников посольства Франции. После того, как французский Сенат принял в январе резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана призвал правительство страны ввести санкции против Франции и прервать все экономические связи с Парижем. Кроме этого, парламентский комитет призвал правительство поручить МИД Азербайджана предпринять шаги, направленные на признание независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики.

Россия находилась в состоянии открытого конфликта с Францией задолго до высказываний Макрона

Россия, со своей стороны, не скрывает, что конфликт Франции и Азербайджана приносит ей "одну пользу". Известный пропагандистский ресурс Life.ru прямо пишет, что, чем больше сил будет тратиться на освещение "разных агрессий" во французских СМИ, "тем меньше ресурсов будет выделяться конкретно на русофобию". Пропагандисты с поразительной откровенностью признаются, что им выгодны войны и нестабильность по всему миру, поскольку "чем больше конфликтов в мире, тем сложнее западной пропаганде объяснять общественному мнению, почему против России ввели 18 тысяч санкций", а против участников других конфликтов санкций нет.

От себя добавим, что Москва не только пользуется конфликтом, но и активно пытается усугубить его. На русскоязычном азербайджанском телеканале скандальный российский политолог Сергей Марков уверял аудиторию, что Франция намерено оттягивает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией и пытается дестабилизировать регион. Другие российские политологи убеждают своих азербайджанских зрителей, что "Францию выкидывают на помойку истории". В то же время пропагандисты пытаются охватить и антироссийски настроенную аудиторию, распространяя фейки про то, что "Париж играет на руку Москве", а "французские жандармы в Армении координируют действия с ФСБ России".

Все перечисленное показывает, что все предыдущие месяцы, задолго до высказываний Макрона, Россия находилась в состоянии открытого конфликта с Францией и вела себя намерено провокативно. Кроме этого, Москва на уровне своих официальных спикеров уже давно твердит о том, что война в Украине "продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", и очевидно делает все, чтобы эти слова стали реальностью. На этом фоне слова Эммануэля Макрона воспринимаются уже как вполне реалистичный прогноз, основанный на конкретных действиях Москвы.