Россия 'успешно' вернулась в родную гавань: что после 'выборов' Путина

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Самым ярким доказательством деградации российской политической системы и отсутствия каких бы то ни было реальных выборов в стране, уверен, стали даже не сами президентские выборы, а то, что произошло после них – "митинг-концерт", посвященный 10-летию оккупации Крыма.

Владимир Путин, появившийся на этом митинге в сопровождении других кандидатов в президенты Российской Федерации, с удовольствием демонстрировал политическое единомыслие. Все кандидаты, даже объявленный непонятно почему "почти" антивоенным кандидатом Владислав Даванков, радовались оккупации и аннексии и благодарили Путина. Ну и какой тогда был выбор у тех, кто за них голосовал? Ведь на самом деле "присоединение" Крыма, война на Донбассе, нарушение международного права – это и есть краеугольный камень российской политики, это, уверен, и есть то, что отделяет эту страну не просто от цивилизованного мира, а от будущего как такового.

Если призадуматься, оккупация Крыма и стала событием, окончательно продемонстрировавшим, что на самом деле представляет из себя российская политическая система путинского времени. "До Крыма" представленным в Государственной Думе политическим партиям, похоже, еще как-то удавалось имитировать оппозицию и наличие альтернативных представлений о развитии страны. Но после оккупации и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский, и Сергей Миронов превратились просто в дежурных клерков в администрации Владимира Путина, восхищающихся каждым новым политическим шагом президента России, который в мире считали нарушением международного права или даже преступлением. Никакая альтернатива, похоже, российской власти больше была не нужна. И оказалось, что если даже в Кремле решат разбавить меню какой-нибудь новой партией, имитирующей современные политические тенденции – например, теми же "Новыми людьми", от которых выступал Даванков – то и в этом случае от допущенных в парламент и к президентским выборам будут требовать абсолютной лояльности к оккупации и аннексии. Не молчания, а именно демонстративного и радостного одобрения всех деяний Кремля, в том числе – оцененных миром как преступные.

Именно поэтому оккупация Крыма, уверен, помогла понять, что авторитарная система в России сложилась и успешно движется в сторону тоталитаризма, репрессий, агрессии и новых войн.

Выборы закончились, а Россия, что и говорить, "успешно" вернулась в родную гавань.

В родную гавань сталинизма.