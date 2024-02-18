Уход из Авдеевки: что будет дальше в зоне боевых действий

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Силы обороны Украины оставили Авдеевку, что было вполне предсказуемо в нынешних условиях и к чему общество должно было быть готовым без фантазий. Этот городок под Донецком более четырех месяцев выполнял роль мясорубки российского ресурса, благодаря чему были установлены рекорды уничтожения РОВ. Но что будет после захвата города и как будут развиваться события в зоне боевых действий?

Рекордные потери

Даже российские военкоры и те командиры подразделений, которые имеют право подавать голос, признают, что их потери в боях за Авдеевку кратно большие, нежели в боях за Бахмут. В то время как российские диванные ура-патриоты верещат от удовольствия по факту захвата маленького городка неполной площадью 29 км², командный состав среднего звена на местах ужасается тому, какой на это был положен ресурс РОВ.

Только согласно верифицированным данным из разных источников, потери в технике оккупантов с 10 октября 2023 года и до конца января 2024 года составляли от 400 до 600 единиц. С учетом специфики верификации и коэффициентов реальные потери в технике в битве за Авдеевку у РОВ вполне могли достигнуть и даже превысить тысячу единиц! Тысяча танков, ББМ, артиллерии и прочей техники в боях за маленький городок, который даже не является областным или районным центром и вообще был фактической агломерацией с Донецком, оккупированным с 2014 года!

Потери людского ресурса у россиян и вовсе невообразимые – только убитыми звучат цифры 15, 20 тысяч и более.

Но важно то, что со второй половины 2022 года российские оккупанты не совершили ни одного важного масштабного захвата крупного города, а довольствуются небольшими городками и селами. Прошел год с момента захвата Бахмута – и вот российские оккупационные войска захватывают маленькую Авдеевку. Но насколько важна была она для них и для нас?

Важность Авдеевки

С первых же дней наступления на этот городок российская пропаганда настойчиво навязывала потребителям информационного фастфуда нарратив, что Авдеевка обезопасит Донецк от ударов Сил обороны Украины, а также откроет дорогу на Днепр.

Что до первого утверждения, то Авдеевка никогда не являлась площадкой для ведения огня по Донецку и его окрестностям. Для высокоточных ударов по объектам российских оккупантов использовались средства, которым не нужно было находиться в городе или около него.

Касательно дороги на Днепр, то это отчасти так, ведь речь идет о северном и южном пути на Покровск по Т0511 и М04, а с Покровска на Павлоград и Днепр. Но, на минуточку, это по прямой 200 км. Оккупантам понадобилось четыре месяца, чтобы преодолеть дистанцию в 1-2 км, прорваться к Авдеевке и развернуть городские бои, при этом отказавшись от продвижения в поле, а также потеряв почти тысячу единиц техники и десятки тысяч личного состава. Возникает вопрос: при движении на Днепр что закончится у РОВ раньше – техника или люди?

На самом деле Авдеевка для российского командования виделась окном возможностей показать быструю победу накануне прямой линии Путина в декабре, затем к обращению на Новый год. Сейчас же припекло обращение Путина к федеральному собранию – и это катализировало до режима самоубийственных штурмов действия РОВ.

Никакой на самом деле тактической и тем более стратегической важности для россиян Авдеевка не представляла. Просто российские генералы решили, что ее удастся очень быстро окружить и захватить. Когда же провал с наступлением зашел слишком далеко, останавливаться было поздно.

Для СОУ, помимо того, что Авдеевка – это украинский город, важность его заключается в том, что он представлял собой лучший пример использования тактики истощения врага. В свое время Бахмут стал показательной ловушкой для российских оккупантов и в первую очередь для ЧВК "Вагнер", исчезнувших в никуда после этих боев. Авдеевка же превзошла Бахмут по всем показателям.

Для нас это был укрепрайон, который позволял долгое время истощать врага, нанося ему потери кратно большие, чем несли Силы обороны Украины. К Авдеевке командование РОВ вынуждено было стягивать силы и средства с других направлений и плацдармов, увеличив общую численность контингента в этой небольшой локации до 60 тысяч!

Самые боеспособные бригады из состава 2-й и 41-й ОВА группировки войск "Центр" здесь утратили боеспособность. Подразделения 90-й ТД были сточены. Потери 1 АК и вовсе исчисляются тысячами.

Роль Авдеевки в изматывании и истощении врага была настолько долго, насколько это было возможным. Когда же эти возможности были исчерпаны, а положение стало ухудшаться, город стали оставлять. Но что будет после?

Отход из Авдеевки – что дальше?

Что стали делать российские оккупанты после того, как захватили Бахмут? Они были истощены настолько, что не стали двигаться на Славянск и даже на Ивановское, Хромово и Часов Яр. Они почти год зализывали раны, теряя при этом локации в районе города – Клещиевка, Андреевка…

За Авдеевкой начинаются линии обороны СОУ, подготовленные к встрече противника. Одна из них начинается сразу же за Коксохимом, проходит по городской черте с охватом 9 квартала и южнее с учетом особенностей ландшафта и логистики. При этом каждое село представляет собой укрепобъект, вскрытие которого это не простая задача. Яркий пример тому Степовое, которое до сих пор РОВ не смогли взять под свой контроль, хотя оно примыкает буквально к линии боестолкновения уже более двух месяцев, или Северное, на которое 55-я и 74-я ОМСБр 41-й ОВА так и не смогли выйти за все время наступления.

И в этом жестокая правда для российских ура-патриотов – в нынешней ситуации Авдеевка не дает российским оккупационным войскам ровным счётом ничего. Любой, кто хочет оспорить это утверждение, должен ответить на простой вопрос: а что дальше?

По всей видимости, дальше мы увидим ту же последовательность действий, что и после оккупации Бахмута. Сначала Путин использует этот захват в своих целях по полной, а именно будет козырять захваченной Авдеевкой перед федеральным собранием, затем в ходе "выборов". При этом информационное пространство России будет просто распирать от количества "героических" историй о том, как один бурят из трехлинейки подбил одним выстрелом два "апача". Авдеевку будут культивировать до конца выборов и некоторое время после, дабы стимулировать мобилизационные процессы, а затем забудут как и Бахмут.

Забудут, поскольку после Авдеевки стремительного и "героического" движения не будет. А будет, вероятнее всего, переопределение внимания на другие участки фронта, где катализируют наступление за счет переброски освободившихся подразделений.

Приоритет у российского командования – это Купянск, Часов Яр, Новомихайловка, а также возобновление наступления на Угледар и в Запорожской области, возвращение под контроль потерянных в 2023 году территорий в районе Вербового и Работино.

Подразделения из состава ГВ "Центр" могут быть возвращены в зону своей ответственности или даже усилить ГВ "Запад". Зона Авдеевки перейдет под ответственность 1 АК и превратится в вялотекущее позиционное противостояние.

Но для Сил обороны Украины важной задачей сейчас является формирование по всем возможным направлениям прорыва и движения РОВ линий обороны, прорыв которых будет занимать не дни или недели, а месяцы. Каждое поле, лесопосадка, ландшафтная особенность должны быть превращены в неприступную крепость, взлом которой будет обходиться россиянам колоссальными жертвами и временем.

Авдеевка создавала возможности и условия для подготовки всего вышеизложенного, и даже после ее захвата эти условия будут для нас еще некоторое время благоприятными.

Выводы

Авдеевка стала ярким примером того, как можно максимизировать возможности по истощению противника. Даже во времена Второй мировой войны не было соотношения потерь 1 к 10-11 и даже больше в особо пиковые моменты наступления РОВ. Российское командование положило в боях за Авдеевку ничем не оправданное, гипертрофированное огромное количество ресурса с практически нулевым постэффектом.

Разумеется, некие генералы получат по новому значку, повышение и личные поздравления от Путина. Но это все не более чем пыль в глаза российских адептов Z-войны, которым следует объяснить, что потери, которые РОВ не несли даже в боях за Киев, а они составили тогда 3900 л. с., оправданы в битве за маленький городок Авдеевка, о котором большинство россиян даже не слышали до 10 октября 2023 года.