БАДы и витамины: стоит ли тратить деньги

От коллагена и омега-3 до мелатонина и витаминных бустеров - пищевые добавки настолько прочно укоренились в нашу жизнь, что мы не всегда задумываемся об их реальной пользе. Стремление быть здоровым, молодым и стройным как можно дольше - кажется, именно это движет нами при покупке очередной банки БАД-а. Тем не менее до сегодняшнего дня не существует ни одного научного исследования, доказывающего пользу добавок для здоровья и долголетия.

Почему человечество ежегодно тратит миллиарды на витамины, если их польза до сих пор не доказана?

Можно ли навредить организму, бесконтрольно употребляя добавки?

И как с помощью питания закрыть потребности организма?

Культ здоровья и пищевые добавки

Индустрия пищевых добавок особенно она популярна в США. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на индустрию БАД-ов ежегодно в США уходит около 30 миллиардов долларов. Ученые связывают такую статистику с популяризацией культа здоровья, которая наблюдается в последние десятилетия: "Распространено мнение, что добавки полезны для укрепления здоровья, но до сих пор нет четких доказательств, которые бы позволяли предположить это", - утверждает профессор Школы науки питания при Университете Тафтса Фан Фан Чжан. Исследовательница отмечает: люди, которые принимают диетические добавки, с большей вероятностью имеют более высокий уровень образования и дохода, соответственно ведут более здоровый образ жизни, занимаются спортом и придерживаются здоровой диеты. По мнению Чжан, вполне вероятно, что на состояние здоровья таких людей влияют не пищевые добавки, а образ жизни. В некоторых случаях использование добавок может быть даже вредным для здоровья, - уверены ученые. В исследовании 2015 года американские ученые проанализировали случаи обращения пациентов в неотложную помощь, связанные с потреблением БАД-ов. По данным ученых, ежегодно в США около 23 000 американцев обращаются в отделения неотложной помощи с жалобами на побочные действия пищевых добавок.

Как показало исследование, большинство побочных эффектов после потребления добавок были связаны с сердечно-сосудистыми проблемами из-за снижения веса или потребления энергетических продуктов.

Ученые также связывают это с тем, что в БАД-ах часто нарушена дневная доза потребления активных веществ, на чем производители иногда даже делают акцент в своих рекламных кампаниях: "Когда производители используют очень высокие дозы в формулах пищевых добавок, это может принести больше вреда, чем пользы", - считает профессор эпидемиологии и медицины в Школе общественного здравоохранения Джонса Хопкинса Элисео Гуаллар.

В каких случаях добавки полезны?

Витамины, минералы, аминокислоты и многие другие микроэлементы жизненно необходимы для функционирования нашего организма и являются важной частью правильного питания. Однако пищевые добавки не могут заменить здоровое, сбалансированное питание, - уверены ученые. Витаминные и минеральные добавки могут быть полезны для людей с дефицитом питательных веществ и некоторыми заболеваниями: "Высококачественные добавки должны быть широко доступны, и они нужны нам как часть медицинского лечения", - считает терапевт, доцент Гарвардской медицинской школы Питер Коэн. Однако большая часть продуктов питания уже содержат питательные вещества, поэтому дефицит витаминов среди населения в целом встречается редко. Для большинства людей добавки могут принести сомнительную пользу, - считают эксперты.

Витамины не помогут? Обзор последних исследований

В научном анализе 2020 года профессор Чжан проанализировала результаты нескольких исследований. Доктор не нашла четких доказательств того, что витамины и минералы полезны здоровым людям для предотвращения хронических заболеваний - сердечно-сосудистых патологий и рака.

По мнению экспертов по питанию Университета Джонса Хопкинса, вместо того, чтобы запасаться модными пищевыми добавками, деньги лучше потратить на полезные продукты, богатые питательными веществами, - фрукты, овощи, цельнозерновые и нежирные молочные продукты.

В научной статье "Хватит тратить деньги на витаминные и минеральные добавки", исследователи представили последние научные данные о добавках:

Анализ исследования с участием 450 000 человек показал, что поливитамины не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Еще одно исследование, в котором ученые отслеживали умственное функционирование 5 947 мужчин при употреблении поливитаминов в течение 12 лет, показало: поливитамины не снижают риск умственных нарушений, таких как потеря памяти или замедление мышления.

В исследование с участием 1 708 человек, переживших сердечный приступ, ученые разделили пациентов на две группы. В одной пациенты принимали высокие дозы поливитаминов, а во второй плацебо в течение 55 месяцев. Частота последующих сердечных приступов, операций на сердце и смертности в обеих группах была одинаковой.

Витамины и здоровье сердца

Исследователи пришли к выводу, что поливитамины не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, снижения когнитивных функций или ранней смерти. Они также отметили, что в предыдущих исследованиях добавки витамина Е и бета-каротина оказались вредными, особенно в высоких дозах.

"Таблетки не являются кратчайшим путем к улучшению здоровья и предотвращению хронических заболеваний. Я рекомендую здоровое питание, поддержание здорового веса и сокращение количества потребляемых насыщенных жиров, трансжиров, натрия и сахара", - считает доктор медицинских наук, директор Центра профилактики, эпидемиологии и клинических исследований имени Джонса Хопкинса Ларри Аппель.

По мнению ученого, исключением является прием фолиевой кислоты женщинами детородного возраста:

"Фолиевая кислота предотвращает дефекты нервной трубки у младенцев, если женщины принимают ее до и во время ранней беременности. Вот почему молодым женщинам рекомендуются поливитамины", - говорит Аппель.

Если вы соблюдаете здоровую диету, вы можете получать все необходимые витамины и минералы из пищи, - считает ученый, поэтому не рекомендует здоровым людям дополнительный прием пищевых добавок. Доктор советует питаться 3 раза в день здоровой пищей, которая содержит все необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества.

Обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые, овощи, фрукты, зелень, белое мясо птицы и жирная рыба - лучшие продукты для восполнения всех питательных веществ в организме, - считает ученый.

Добавки, польза которых доказана

Фолиевая кислота во время беременности

Многочисленные исследования, в том числе клинические данные профилактической медицины в США USPSTF, доказали: прием фолиевой кислоты до зачатия и в первом триместре беременности защищает будущего ребенка от дефектов нервной системы.

Клетчатка

Диетические добавки с клетчаткой, такие как псиллиум, отруби цельнозерновых могут помочь уменьшить запоры, предотвратить болезни сердца и снизить уровень холестерина. При этом клетчатку легко можно восполнить с помощью питания, употребляя цельнозерновые, овощи, фрукты, орехи и бобы.

Мелатонин

Мелатонин может помочь при смене часовых поясов, поэтому его в основном рекомендуют людям, которым приходится часто летать. Однако доказательств того, что он помогает при бессоннице и нарушениях сна, недостаточно.

Кальций и витамин D после менопаузы

Женщинам в постменопаузе может быть полезен прием добавок кальция и витамина D для предотвращения потери костной массы.

Смесь добавок для взрослых с возрастной дегенерацией желтого пятна

Комбинация цинка, витаминов С и Е, меди, лютеина и зеаксантина может помочь замедлить потерю зрения у людей с этим заболеванием глаз.

Популярные добавки, польза которых не доказана

Мультивитамины

Поливитаминные комплексы чрезвычайно распространены в США и Европе - треть американцев принимают мультивитамины. Однако нет четких доказательств того, что они помогают снизить смертность или предотвратить серьезные хронические заболевания, такие как рак или болезни сердца у здоровых людей.

Эхинацея

Польза этого растения преувеличена, - считает большинство ученых. Экстракт эхинацеи может немного снизить вероятность простуды, но доказательств слишком мало, чтобы утверждать о ее целительных свойствах лечить простуду или респираторные инфекции.

Гинкго билоба

Исследования показали, что эта добавка не улучшает когнитивные функции и не предотвращает болезнь Альцгеймера или деменцию.

Глюкозамин и хондроитин

Несмотря на популярность этих добавок среди спортсменов и людей пожилого возраста, нет ни одного исследования об их эффективности при остеоартрите.

Витамин D

Несмотря на большой интерес к витамину D, до сих пор неясно, полезен ли он для здоровых людей. Некоторые ученые считают, что очень высокие дозы витамина D могут увеличить риск смертности от всех причин и рака у здоровых людей.

Антиоксиданты

Состоящие из витаминов А, С и Е, а также селена, бета-каротина и фолиевой кислоты антиоксиданты рекламировались как эликсир здоровья, но пока они не оправдали этой шумихи. Ученые обнаружили, что они не защищают от болезней сердца, инсульта или рака, а некоторые из них могут быть вредны в высоких дозах.

Жирные кислоты омега-3

Было доказано, что употребление в пищу продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, таких как рыба, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Но до сих пор неясно, обеспечивают ли они такую ​​же защиту при употреблении в виде добавок. Некоторые исследования показывают, что они могут помочь защитить от определенных заболеваний сердца, в то время как другие не показали никакой пользы.

Дополнительный прием пищевых добавок - это лишняя трата денег, - считают ученые. К тому же бесконтрольное употребление поливитаминов может вызывать осложнения сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. При этом витамины могут быть полезны для людей с дефицитом конкретных веществ, что встречается не так уж и часто. Налегайте на овощи, фрукты, полезные жиры, рыбу и нежирное мясо - этого достаточно для восполнения нутриентов в организме, - уверены эксперты.