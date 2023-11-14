Что может спасти от рака?

Вас мучает постоянный дискомфорт в ЖКТ, неоднократно замечали кровь в стуле и чувствуете необъяснимую усталость? Рак толстой кишки - не такое уж и редкое заболевание, как может казаться, - считают эксперты. Это один из самых распространенных и смертоносных форм онко после рака легких. Раньше считалось, что заболевание чаще всего затрагивает пожилых, но ученые убеждены: все больше людей до 45 лет имеют этот неутешительный диагноз.

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Именно поэтому большинство экспертов рекомендует делать скрининг в возрасте 40-45 лет. Правда, исследователи Американского колледжа врачей ACP считают, что лучший возраст для этого - 50 лет, чем вызвали дискуссии научных кругах.

Как скрининг влияет на уровень заболеваемости рака толстой кишки?

И почему более раннее обследование может повлиять на эффективность терапии?

Возраст - вопрос разногласий: почему эксперты предлагают начинать скрининг раньше?

Основной вопрос разногласий между экспертами касается возраста, в котором люди должны начинать скрининг на рак толстой кишки. В новом руководстве ACP указано 50 лет, в то время как Американское онкологическое общество ACS и Целевая группа профилактических служб США USPSTF рекомендуют начинать обследование в 45 лет. Более ранний возраст для скрининга одобрен также Общественной рабочей группой США по колоректальному раку. Его также одобряют многие врачи, в том числе профессор Гарвардской медицинской школы, гастроэнтеролог Эндрю Т. Чан.

"Мы столкнулись с необъяснимым и тревожным ростом заболеваемости раком толстой кишки у людей, моложе 50 лет", - делится доктор Чан.

В целом смертность от рака толстой кишки снижалась на 2% в год с 2011 по 2020 год, но среди людей, моложе 50 лет, статистика другая. Согласно новой статистике колоректального рака 2023 года, в данной возрастной группе смертность от рака толстой кишки выросла на 0,5-3% за этот же период. Рост заболеваемости раком толстой кишки у молодых людей наблюдается среди всех рас и национальностей, причем наиболее резкий рост исследователи выявили среди коренных жителей Аляски и коренных американцев.

Эксперты утверждают: темнокожие и афроамериканцы с большей вероятностью заболеют и умрут от рака толстой кишки, чем европейцы, а ранние случаи заболевания выше у темнокожих, нежели у белых.

Со середины 1990-х годов ученые и врачи начали поощрять скрининг рака толстой кишки. На сегодняшний день около 60% взрослых старше 50 лет регулярно проходят колоноскопию. По мнению экспертов, это объясняет снижение смертности от рака толстой кишки среди пожилых людей.

"Я думаю, что более ранний скрининг поможет остановить рост случаев рака толстой кишки на ранних стадиях, по крайней мере, среди тех, кому за 40. Мы также видели, что более ранняя колоноскопия может быть связана со снижением заболеваемости раком толстой кишки даже в более позднем возрасте", - утверждает гастроэнтеролог Чан.

Какие скрининговые тесты на рак толстой кишки существуют?

Стандартная колоноскопия и различные анализы кала - это два наиболее используемые скрининговые тесты:

Колоноскопия- обследование, которое проводит гастроэнтеролог или хирург, протягивая длинную гибкую трубку с установленной камерой через прямую кишку и за ее пределы, чтобы осмотреть всю длину толстой кишки. Процедура позволяет обнаружить предраковые полипы - аденомы для их дальнейшего удаления.

Для проведения данного обследования пациент заранее принимает слабительные препараты и пьет много жидкости, чтобы очистить толстую кишку от кала. В случае если врач не обнаружил полипы, повторная колоноскопия не рекомендуется в ближайшие 10 лет. При наличии полипов или изменении симптомов, этот интервал будет короче.

Анализы стула могут выявить полипы толстой кишки (аденомы). Анализ кала на скрытую кровь FOBT и иммунохимический тест кала FIT проверяют наличие крови в стуле. Эксперты рекомендуют делать эти тесты ежегодно.

могут выявить полипы толстой кишки (аденомы). Анализ кала на скрытую кровь FOBT и иммунохимический тест кала FIT проверяют наличие крови в стуле. Эксперты рекомендуют делать эти тесты ежегодно. Тест FIT-ДНК проверяет как кровь, так и аномальную ДНК. Его нужно повторять каждые три года.

Обновленное руководство Американского колледжа врачей предлагает другой вариант: гибкую ректороманоскопию, при которой осматривается лишь нижняя часть толстой кишки один раз в 10 лет, а также FIT-тестирование кала каждые два года.

Если эти тесты выявят наличие проблемы, врачи рекомендуют колоноскопию для проверки на аденомы или рак.

Почему скрининг кала наиболее оптимален для молодых людей?

По мнению доктора Чана, колоноскопия не для всех является лучшим первоначальным скрининговым тестом, особенно это касается молодых людей, поскольку это отнимает много времени и усилий.

"В этом случае подходящим вариантом являются анализы стула - это неинвазивный метод, который занимает очень мало времени. Худший вариант - ничего не делать, потому что раннее выявление и лечение могут предотвратить смерть", - отмечает доктор.

Если раньше рак толстой кишки считался заболеванием пожилых людей, то по последним данным, заболевание все чаще наблюдается в молодом возрасте. Обычно оно начинается с небольших скоплений клеток - полипов, которые изначально не вызывают симптомов. По этой причине эксперты рекомендуют регулярные скрининговые тесты в возрасте 40-45 лет. Обследование позволяет своевременно выявить аденомы или рак, что в разы увеличивает эффективность лечения и спасает жизнь пациентов.