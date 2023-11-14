Що може врятувати від раку?

Вас мучить постійний дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, неодноразово помічали кров у калі та відчуваєте незрозумілу втому? Рак товстої кишки - не таке вже й рідкісне захворювання, як здається, - вважають експерти. Це одна з найпоширеніших смертоносних форм онко після раку легень. Раніше вважалося, що захворювання найчастіше торкається літніх людей, однак вчені переконані: все більше людей до 45 років мають цей невтішний діагноз.

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Саме тому більшість експертів рекомендує робити скринінг у віці 40-45 років. Щоправда, дослідники Американського коледжу лікарів ACP вважають, що найкращий вік для цього - 50 років, чим викликали дискусії в наукових колах.

Як скринінг впливає на рівень захворюваності на рак товстої кишки?

І чому раннє обстеження може вплинути на ефективність терапії?

Чому експерти пропонують починати скринінг раніше?

Основні розбіжності між експертами виникають стосовно віку, в якому люди мають розпочинати скринінг на рак товстої кишки. У новому посібнику ACP зазначено 50 років, тоді як Американське онкологічне товариство ACS та Цільова група профілактичних служб США USPSTF рекомендують розпочинати обстеження у 45 років. Більш ранній вік для скринінгу схвалено також Громадською робочою групою США з колоректального раку. Його також схвалюють чимало лікарів, зокрема професор Гарвардської медичної школи, гастроентеролог Ендрю Т. Чан.

"Ми зіткнулися з незрозумілим і тривожним зростанням захворюваності на рак товстої кишки у людей, молодших 50 років", - наголошує лікар Чан.

Загалом смертність від раку товстої кишки знижувалася на 2% на рік з 2011 по 2020 рік, однак серед людей, молодших 50 років, статистика інша. Згідно з новою статистикою колоректального раку 2023 року, у цій віковій групі смертність від раку товстої кишки зросла на 0,5-3% за цей же період. Зростання захворюваності на рак товстої кишки у молодих людей спостерігається серед усіх рас та національностей, причому найбільш різке зростання дослідники виявили серед корінних жителів Аляски та корінних американців.

Експерти стверджують: темношкірі та афроамериканці з більшою ймовірністю захворіють та помруть від раку товстої кишки, ніж європейці, а ранні випадки захворювання вищі у темношкірих, аніж у білих.

Із середини 1990-х років вчені та лікарі почали заохочувати скринінг раку товстої кишки. На сьогоднішній день близько 60% дорослих віком від 50 років регулярно проходять колоноскопію. На думку експертів, це пояснює зниження смертності від раку товстої кишки серед людей похилого віку.

"Я вважаю, що більш ранній скринінг допоможе зупинити зростання випадків раку товстої кишки на ранніх стадіях, принаймні серед тих, кому за 40. Ми також бачили, що більш рання колоноскопія може бути пов'язана зі зниженням захворюваності на рак товстої кишки навіть у похилому віці", - стверджує гастроентеролог Чан.

Які скринінгові тести на рак товстої кишки існують?

Стандартна колоноскопія та різні типи аналізів калу – це два найбільш використовувані скринінгові тести:

Колоноскопія- обстеження, яке проводить гастроентеролог або хірург, простягаючи довгу гнучку трубку із встановленою камерою через пряму кишку та за її межі, щоб оглянути всю довжину товстої кишки. Процедура дозволяє виявити передракові поліпи - аденоми для подальшого видалення.

Для проведення обстеження пацієнт заздалегідь приймає проносні препарати та п'є багато рідини, щоб очистити товсту кишку від калу. Якщо лікар не виявив поліпи, повторна колоноскопія не рекомендується найближчі 10 років. За наявності поліпів чи зміні симптомів, цей інтервал буде коротшим.

Аналізи калу можуть виявити поліпи товстої кишки (аденоми). Аналіз калу на приховану кров FOBT та імунохімічний тест калу FIT перевіряють наявність крові в калі. Експерти рекомендують робити ці тести щороку.

можуть виявити поліпи товстої кишки (аденоми). Аналіз калу на приховану кров FOBT та імунохімічний тест калу FIT перевіряють наявність крові в калі. Експерти рекомендують робити ці тести щороку. Тест FIT-ДНК перевіряє як кров, так і аномальну ДНК. Його треба повторювати кожні три роки.

Оновлений посібник Американського коледжу лікарів пропонує інший варіант: гнучку ректороманоскопію, при якій оглядається лише нижня частина товстої кишки один раз на 10 років, а також FIT-тестування калу кожні два роки.

Якщо ці тести виявлять наявність проблеми, лікарі рекомендують колоноскопію для перевірки на аденому чи рак.

Чому скринінг калу найоптимальніший для молодих людей?

На думку лікаря Чана, колоноскопію важко назвати найкращим початковим скринінговим тестом, особливо це стосується молодих людей, оскільки це забирає чимало часу та зусиль.

"У цьому випадку найкращий варіант - аналізи калу. Це неінвазивний метод, який не займає багато часу. Найгірший варіант - нічого не робити, тому що раннє виявлення та лікування можуть запобігти смерті", - зазначає лікар.

Якщо раніше рак товстої кишки вважався захворюванням людей похилого віку, то за останніми даними, хвороба все частіше спостерігається в молодому віці. Зазвичай він починається з невеликих скупчень клітин - поліпів, які не викликають симптомів. Тому експерти рекомендують регулярні скринінгові тести у віці 40-45 років. Обстеження дозволяє своєчасно виявити аденоми чи рак, що у рази збільшує ефективність лікування та рятує життя пацієнтів.