Добавки для печени: мифы и факты

Печень - это наиболее важный орган в нашем организме, благодаря которому происходят детоксикация и основные обменные процессы. Не удивительно, что добавки для здоровья печени - это многомиллиардная индустрия, в которую вовлечены миллионы людей.

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Могут ли растительные добавки или витамины поддерживать здоровую функциональность печени?

И насколько оправдано принимать подобные БАД-ы здоровым людям?

Чем уникальна печень?

Несмотря на свою популярность, биологически активные добавки для печени не подтверждены убедительными научными данными. Если вы сбалансировано питаетесь и ведете здоровый образ жизни, они вам не нужны, - уверены эксперты. При этом исследователи утверждают: некоторые добавки могут быть полезны для печени, а некоторые даже опасны.

Прежде чем верить ярким, многообещающим этикеткам, стоит разобраться, какие добавки могут быть действительно полезны, а от которых лучше отказаться, - пишет доктор медицинских наук, врач-диетолог Бриттани Любек.

Печень - довольно большой орган, расположенный в правой части брюшной полости. Она получает кровь из печеночной артерии, насыщенную кислородом, а также из воротной вены, богатой питательными веществами. Вся кровь из кишечника проходит через печень для фильтрации. Известно, что орган выполняет сотни функций, в том числе:

выработку желчи;

синтез белков;

выработку холестерина;

регуляцию аминокислот;

превращение аммиака в мочевину;

метаболизм лекарств;

регулирует свертываемость крови;

очищает кровь от бактерий, шлаков и токсинов.

Поскольку питание играет важную роль для здоровья печени, существует много исследований, посвященных действию некоторых растений и питательных веществ на функциональность данного органа.

Расторопша

В составе диетических добавках для здоровья печени часто можно найти такой растительный компонент как расторопша. Это цветущее растение, содержащее биологически активное соединение силимарин, который имеет полезные для печени свойства.

Согласно научному обзору немецких исследователей, клинические исследования показывают, что силимарин улучшает симптомы цирроза печени, уменьшает окислительный стресс и нормализует функцию печени при различных заболеваниях.

Расторопша также оказалась эффективной как дополнительное средство для лечения неалкогольной жировой болезни печени. Одно из исследований показало: употребление расторопши снижает уровень триглицеридов у пациентов с жировой болезнью печени.

Зизифус

Зизифус - сладкий фрукт с высоким содержанием фенолов и флавоноидов и антиоксидантов, которые могут обладать защитными свойствами для печени. У крыс с повреждением печени, вызванным высокими дозами ацетаминофена, добавление в рацион зизифуса привело к снижению уровня ферментов печени АЛТ и АСТ. Исследователи полагают, что эти изменения связаны с содержанием антиоксидантов в плодах фрукта. Еще одно исследование с участием пациентов, больных туберкулезом и лекарственным поражением печени показало: сироп зизифуса по сравнению с плацебо сократил случаи гепатотоксичности.

Свекла

Некоторые исследования доказывают лечебные свойства свеклы при жировой болезни печени. Овощ содержит биологически активные вещества, в том числе бетаин и антиоксиданты, которые, по мнению экспертов, помогают предотвратить накопление жира в печени. В одном исследовании с участием пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени исследователи сравнили действие свекольного сока со Средиземноморской диетой. У участников, употребляющих лишь свекольный сок, значительно снизились уровни печеночных ферментов, холестерина и триглицеридов.

Еще одно исследование, в котором участники употребляли свекольный сок в течение 12 недель, наблюдалось значительное снижение ферментов печени и липидного профиля, а также уменьшение размера печени.

Артишок

Артишок - съедобное растение, которое бывает часто в составах диетических добавок для печени. Обзор нескольких клинических исследований показал: артишок благотворно влияет на снижение уровня ферментов печени АЛТ и АСТ. По мнению экспертов, артишок может защищать печень, улучшать уровень ее ферментов и липидов у людей с MASLD.

Одуванчик

В нескольких экспериментальных исследованиях одуванчик продемонстрировал защитное действие на печень. Исследователи полагают, что одуванчик может уменьшить окислительный стресс и снизить уровень различных биомаркеров повреждения печени, таких как АСТ, АЛТ и билирубин. Исследования на животных также показали, что одуванчик уменьшает фиброз печени.

Чанка пьедра

Чанка Пьедра - растение, которое используется в Аюрведе и других видах традиционной медицины для лечения заболеваний печени. Растение содержит антиоксидантные и противовоспалительные вещества, которые могут быть полезны для печени. В одном исследовании ученые изучали влияние чанка пьедры на людей с алкогольным гепатитом. Ученые обнаружили, что растение оказывает лишь незначительное влияние на уровни АСТ и АЛТ. Тем не менее, у участников исследования, принимавших чанка пьедра, наблюдалось значительное увеличение общего уровня антиоксидантов по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Какие витамины могут быть полезны для здоровья печени?

Прием некоторых витаминов и минералов может улучшить состояние печени, особенно при их дефиците, - считают эксперты. Например дефицит холина может привести к стеатотическому заболеванию печени MASLD, поскольку вещество необходимо для выведения жира из печени. По данным Национального исследования здоровья и питания в США, люди, которые получают достаточное количество холина из своего рациона, имеют меньший риск развития данного заболевания.

Витамин C

Использование добавок витамина С может улучшить здоровье печени, особенно у людей с заболеваниями печени, - говорят результаты нескольких исследований.

В одном из таких исследований ученые сравнивали прием витамина С с плацебо у людей с гепатитом С. У участников, которые принимали витамин С в течение месяца, наблюдалось значительное улучшение показателей ферментов печени по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Эксперты связывают это со способностью витамина С уменьшать окислительный стресс в организме.

Цинк

Исследователи обнаружили, что дефицит минерала цинка часто наблюдается у людей с различными типами заболеваний печени. Добавки минерала оказались эффективными для комплексного лечения цирроза печени и печеночной энцефалопатии. В одном исследовании прием цинка в течение 6 месяцев коррелировал с более низким уровнем заболеваемости циррозом и раком печени у людей с хроническими заболеваниями печени.

Селен

Исследования показывают: у людей с хроническими заболеваниями печени, такими как гепатит, цирроз и рак печени, наблюдается дефицит селена. Экспериментальные исследования показывают, что селен может уменьшать накопление жира, воспаление и окислительный стресс в печени.

Витамин Е

Систематический обзор, включавший 15 исследований, показал: добавление витамина Е улучшает ферменты печени АЛТ и АСТ и уменьшает фиброз как у взрослых, так и у детей с жировой болезнью печени. Другой обзор обнаружил аналогичные результаты и пришел к выводу, что добавки витамина Е могут нормализовать уровни АЛТ и АСТ, а также уменьшать воспаление и накопление жира в печени.

Несмотря на преимущества некоторых добавок для здоровья печени, эксперты уверены: здоровым людям они не нужны. Большинство исследований показывают, что растительные добавки и витамины могут быть полезны лишь при наличии заболеваний печени. Сбалансированное питание, употребление свежих овощей, зелени и фруктов, отказ от вредных привычек, алкоголя и сладких газировок помогут поддерживать здоровье печени без дополнительных БАД-ов.