Добавки для печінки: міфи та факти

Печінка – це найбільш важливий орган у нашому організмі, завдяки якому відбуваються детоксикація та основні обмінні процеси. Не дивно, що добавки для здоров'я печінки – це багатомільярдна індустрія, до якої залучено мільйони людей.

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Чи можуть рослинні добавки й вітаміни підтримувати здорову функціональність печінки?

Та наскільки виправдано вживати подібні БАД-и здоровим людям?

Чим унікальна печінка?

Незважаючи на свою популярність, біологічно активні добавки для печінки не підтверджені переконливими науковими даними. Якщо ви збалансовано харчуєтесь та ведете здоровий спосіб життя, вони вам не потрібні, – впевнені експерти. При цьому дослідники стверджують: деякі добавки можуть бути корисними для печінки, а деякі навіть шкідливими.

Перш ніж вірити яскравим, багатообіцяючим етикеткам, варто розібратися, які добавки можуть бути дійсно корисні, а від яких краще відмовитися, - пише доктор медичних наук, лікар-дієтолог Бріттані Любек.

Печінка – досить великий орган, розташований у правій частині черевної порожнини. Вона отримує кров з печінкової артерії, насичену киснем, та з ворітної вени, збагачену поживними речовинами. Вся кров із кишечника проходить через печінку для фільтрації. Відомо, що орган виконує сотні функцій, зокрема:

вироблення жовчі;

синтез білків;

вироблення холестерину;

регуляція амінокислот;

перетворення аміаку на сечовину;

метаболізм ліків;

регулює згортання крові;

очищує кров від бактерій, шлаків і токсинів.

Оскільки харчування відіграє важливу роль для здоров'я печінки, існує чимало досліджень, присвячених дії деяких рослин та поживних речовин на функціональність печінки.

Розторопша

У складі дієтичних добавок для здоров'я печінки часто можна знайти такий рослинний компонент, як розторопша. Це квітуча рослина, котра містить біологічно активну сполуку силімарин, який має корисні для печінки властивості.

Згідно з науковим оглядом німецьких дослідників, клінічні дослідження показують, що силімарин покращує симптоми цирозу печінки, зменшує окисний стрес та нормалізує функцію печінки при різних захворюваннях.

Розторопша також виявилася ефективною як додатковий засіб для лікування неалкогольної жирової хвороби печінки. Одне із досліджень показало: вживання розторопші знижує рівень тригліцеридів у пацієнтів із жировою хворобою печінки.

Зізіфус

Зізіфус - солодкий фрукт із високим вмістом фенолів, флавоноїдів та антиоксидантів, які можуть мати захисні властивості для печінки. У щурів із пошкодженням печінки, викликаним високими дозами ацетамінофену, додавання до раціону зизіфуса призвело до зниження рівня ферментів печінки АЛТ та АСТ. Дослідники вважають, що ці зміни пов'язані із вмістом антиоксидантів у плодах фрукта. Ще одне дослідження за участю пацієнтів, хворих на туберкульоз, показало: сироп зізіфусу порівняно із плацебо скоротив випадки гепатотоксичності.

Буряк

Деякі дослідження доводять лікувальні властивості буряку при жировій хворобі печінки. Овоч містить біологічно активні речовини, у тому числі бетаїн та антиоксиданти, які, на думку експертів, допомагають запобігти накопиченню жиру в печінці. В одному дослідженні за участю пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки дослідники порівняли дію бурякового соку із Середземноморською дієтою. В учасників, які вживали лише буряковий сік, значно знизилися рівні печінкових ферментів, холестерину й тригліцеридів.

Ще одне дослідження, в якому учасники вживали буряковий сік протягом 12 тижнів, спостерігалося значне зниження ферментів печінки та ліпідного профілю, а також зменшення розміру печінки.

Артишок

Артишок – їстівна рослина, яку часто використовують як активний компонент у дієтичних добавках для печінки. Огляд кількох клінічних досліджень показав: артишок позитивно впливає на зниження рівня ферментів печінки АЛТ і АСТ. На думку експертів, артишок може захищати печінку, покращувати рівень її ферментів та ліпідів у людей з MASLD.

Кульбаба

У кількох експериментальних дослідженнях рослина продемонструвала захисну дію на печінку. Дослідники вважають, що кульбаба може зменшувати окислювальний стрес і знижувати рівень різних біомаркерів ушкодження печінки, таких як АСТ, АЛТ та білірубін. Дослідження на тваринах також показали, що кульбаба зменшує фіброз печінки.

Чанка п'єдра

Чанка п'єдра – рослина, яка використовується в Аюрведі та інших видах традиційної медицини для лікування захворювань печінки. Рослина містить антиоксидантні та протизапальні речовини, які можуть бути корисними для печінки. В одному дослідженні вчені вивчали вплив чанки п'єдри на людей із алкогольним гепатитом. Вчені виявили, що рослина має незначний вплив на рівні АСТ та АЛТ. Однак в учасників дослідження, які вживали чанка п'єдру, спостерігалося значне збільшення загального рівня антиоксидантів у порівнянні з тими, хто приймав плацебо.

Які вітаміни можуть бути корисними для здоров'я печінки?

"Прийом деяких вітамінів та мінералів може покращити стан печінки, особливо при їх дефіциті", - вважають експерти. Наприклад, дефіцит холіну може призвести до стеатотичного захворювання печінки MASLD, оскільки речовина необхідна для виведення жиру з печінки. За даними Національного дослідження здоров'я та харчування у США, люди, які отримують достатню кількість холіну зі свого раціону, мають менший ризик розвитку цього захворювання.

Вітамін C

Використання добавок вітаміну С може покращити здоров'я печінки, особливо у людей із захворюваннями печінки, - кажуть результати кількох досліджень. В одному з таких досліджень вчені порівнювали прийом вітаміну С із плацебо у людей із гепатитом С. У учасників, які приймали вітамін С протягом місяця, спостерігалося значне покращення показників ферментів печінки порівняно з тими, хто вживав плацебо. Експерти пов'язують це із здатністю вітаміну С зменшувати окисний стрес в організмі.

Цинк

Дослідники виявили, що дефіцит мінералу цинку часто спостерігається у людей із різними захворюваннями печінки. Добавки мінералу виявилися ефективними для комплексного лікування цирозу печінки та печінкової енцефалопатії. В одному дослідженні прийом цинку протягом 6 місяців показав нижчий рівень захворюваності на цироз та рак печінки у людей із хронічними захворюваннями печінки.

Селен

Дослідження показують: у пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки, такими як гепатит, цироз та рак печінки, спостерігається дефіцит селену. Експериментальні дані демонструють: селен може зменшувати накопичення жиру, запалення та окислювальний стрес у печінці.

Вітамін Е

Систематичний огляд, який включав 15 досліджень, показав: додавання вітаміну Е покращує ферменти печінки АЛТ та АСТ та зменшує фіброз як у дорослих, так і у дітей з жировою хворобою печінки. Інший огляд виявив аналогічні результати, дійшовши висновку, що добавки вітаміну Е можуть нормалізувати рівні АЛТ та АСТ, а також зменшувати запалення й накопичення жиру в печінці.

Незважаючи на переваги деяких добавок для здоров'я печінки, експерти впевнені: здоровим людям вони не потрібні. Більшість досліджень показують, що рослинні добавки та вітаміни можуть бути корисні лише за наявності захворювань печінки. Збалансоване харчування, вживання свіжих овочів, зелені та фруктів, відмова від шкідливих звичок, алкоголю та солодких газованих напоїв допоможуть підтримувати здоров'я печінки без додаткових БАД-ів.