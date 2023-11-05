Как лечат туберкулез на Западе и в Украине?

В обществе принято считать, что туберкулез - это неизлечимое заболевание, и чаще всего оно поражает асоциальных людей - бездомных, зависимых от алкоголя и наркотиков.

Видео дня

По данным экспертов, палочка Коха есть в организме больше трети людей на Земле, при этом каждый десятый из них рано или поздно заболевает туберкулезом. Заболевание излечимо, хоть и требует осознанного подхода к лечению и образу жизни, - уверены врачи.

Как не пропустить опасные симптомы и вовремя обратиться к фтизиатру?

Чем отличается терапия туберкулеза в западных странах от Украины?

Как проявляется туберкулез и чего боится палочка Коха?

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, который распространяется воздушно-капельным путем. Возбудителем болезни является микобактерия - палочка Коха. Хоть туберкулез часто и называют болезнью легких, но он может поражать и другие органы. Микобактерии отличаются от других бактерий и вирусов тем, что могут сохранять свою жизнеспособность на поверхностях бытовых предметов и вещей несколько месяцев. А в воде и почве микобактерии могут жить около 5 месяцев. Но палочку Коха можно победить солнечным светом! Под действием солнечных лучей она погибает в течении 1,5 часа, при кипячении гибнет через 15 минут. А УФ-лучи могут уничтожить микобактерии всего лишь за 2 минуты.

Палочка Коха может годами жить в организме человека и не быть активной. В таком случае человек не может распространять инфекцию и не имеет симптомов заболевания. Но при снижении иммунитета микобактерии могут активизироваться и вызвать туберкулез.

Хоть в большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем, когда инфицированный пациент тесно общается с кем-то, кашляя, чихая и активно общаясь, но заразиться туберкулезом можно и через пищу. Молоко и кисломолочные продукты, приготовленные из молока больных животных, могут быть носителями палочки Коха.

Эксперты отмечают: люди, которые пребывают в неудовлетворительных социальных и жилищно-бытовых условиях, а также имеют хронические заболевания и вредные привычки, имеют более высокий риск заболеть туберкулезом.

Как диагностируют туберкулез? Симптомы, анализы и тесты

Как утверждают эксперты ВОЗ, треть населения Земли инфицированы микобактериями, которые вызывают туберкулез. Чтобы точно диагностировать заболевание, врачи применяют несколько анализов, тестов и рентгенографию. При этом специалисты рекомендуют обратить внимание на основные симптомы туберкулеза:

выраженный сухой или мокрый кашель, который не проходит больше 2-х недель;

нет желания есть, резкое похудение;

у вас наблюдается постоянно температура от 37° С и выше;

потливость во время сна;

быстро утомляетесь, ощущение упадка сил, физическая слабость;

боли в области грудной клетки;

после кашля выделяется мокрота с кровью.

Чтобы диагностировать инфекцию туберкулеза, лечащий врач фтизиатр проводит обследование, которое включает:

осмотр и аускультация;

проверка на увеличение лимфатических узлов;

обсуждение имеющихся у пациента симптомов;

тесты на туберкулез;

рентгенография.

При подозрении на туберкулез, специалист может также рекомендовать следующие анализы.

Кожный тест с помощью туберкулина

Небольшое количество туберкулина - вещество, которое получают из микобактерий туберкулеза, вводят под кожу. Через 2-3 дня специалист изучает состояние и размер слегка приподнятой кожи на месте инъекции, определяя положительный или отрицательный результат.

Этот тест позволяет определить, реагирует ли ваша иммунная система на туберкулез или вырабатывает антитела. Люди, получившие прививку от туберкулеза , могут получить положительный результат теста, даже если у них нет инфекции.

Анализы крови позволяет выяснить, могут ли определенные клетки иммунной системы "распознавать" туберкулез. Положительный тест показывает, либо латентную инфекцию, либо активную форму туберкулеза.

Рентген грудной клетки показывает участки неправильной формы в легких, которые характерны для активной формы туберкулеза.

Анализ мокроты, которая выделяется при кашле, также может показать активные бактерии.

Врач также может рекомендовать другие лабораторные анализы: дыхательный тест; процедуру удаления мокроты из легких с помощью специальной трубки; анализ мочи; исследование спинномозговой жидкости.

Особенности терапии туберкулеза в США и Европе

В США, как и в большинстве европейских стран, лечение туберкулеза происходит в так называемой амбулаторной форме. Это означает, что как при латентной, так и активной форме туберкулеза, пациент лечится в домашних условиях. При этом или врач периодически посещает пациента, или пациент приходит на прием к врачу.

Например, в США практикуют так называемую терапию под непосредственным наблюдением DOT: она подразумевает регулярное посещение врача пациента, который проходит терапию в домашних условиях.

Здесь также есть программы, которые позволяют принимать лекарства самостоятельно. Центры по контролю и профилактике заболеваний предоставляют пациентам распечатанные формы для отслеживания ежедневных доз. При латентной туберкулезной инфекции эксперты рекомендуют принимать 1 или 2 типа лекарств, при активном заболевании - 4 и больше. К распространенным лекарствам, которые используют для лечения туберкулеза, относятся:

Изониазид;

Рифампин (Римактан);

Рифабутин (Микобутин);

Рифапентин (Прифтин);

Пиразинамид;

Этамбутол (Миамбутол).

Лечение туберкулеза в Украине

В Украине до 2019 года лечение пациентов с активной формой туберкулеза происходило в закрытом диспансере. После принятия Кабинетом министров Украины распоряжения "Об одобрении Государственной стратегии развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению", начал меняться подход к лечению туберкулеза со стационарного на амбулаторный тип.

Сейчас пациенты могут получать препараты для лечения туберкулеза бесплатно у семейного врача. Они также могут обратиться с электронным направлением в больницу, которая осуществляет лечение туберкулеза по контракту с НСЗУ.

В Украине используют специальную антибактериальную терапию, которая может длится от 6 месяцев и больше. В декабре 2021 года Минздрав Украины зарегистрировал новое лекарственное средство для лечения туберкулеза - Претоманид, который был одобрен FDA. Врачи также применяют такие препараты:

Изониазид;

Рифампицин;

Пиразинамид;

Этамбутол;

Тиоацетазон.

Амбулаторная модель лечения туберкулеза сейчас внедряется во всех странах Европы. Эксперты объясняют это тем, что уже после 2 недель приема антибиотиков, пациент даже с активной формой туберкулеза не представляет опасности для общества.

Тем не менее важно осознавать, что туберкулез - это опасное социальное заболевание, к которому должны быть готовы, как пациенты, так и их близкие. При активной форме болезни пациент должен быть на некоторое время изолирован. Людям, живущим с зараженным человеком, важно соблюдать правила гигиены:

выделить отдельное полотенце, посуду и постельное белье для больного;

регулярно проводить влажную уборку с помощью специальных средств;

проветривать помещение, по возможности использовать специальные УФ-лампы для дезинфекции комнаты.

Длительный план лечения туберкулеза может оказаться настоящим испытанием для пациента, ведь не всегда первичная терапия эффективна. Часто при продолжительной терапии у некоторых людей наблюдается резистентность к антибиотикам. Именно поэтому эксперты рекомендуют психологически поддерживать пациентов, зараженных туберкулезом, а также обеспечить им все условия для успешного лечения.