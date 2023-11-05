Як лікують туберкульоз на Заході та в Україні?

У суспільстві подейкують, що туберкульоз - це невиліковне захворювання, яке найчастіше вражає асоціальних людей - безпритульних, залежних від алкоголю та наркотиків.

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За даними експертів, паличка Коха є в організмі більше третини людей на Землі, при цьому кожен десятий з них рано чи пізно хворіє на туберкульоз. Захворювання виліковне, хоч і вимагає усвідомленого підходу до лікування та способу життя, – впевнені лікарі.

Як не пропустити небезпечні симптоми та вчасно звернутися до фтизіатра?

Чим відрізняється терапія туберкульозу в західних країнах від України?

Як діагностується туберкульоз та чого боїться паличка Коха?

Туберкульоз відноситься до інфекційних захворювань, який поширюється повітряно-крапельним шляхом. Збудником хвороби є мікобактерія – паличка Коха. Хоч туберкульоз часто називають хворобою легень, однак він може вражати й інші органи. Мікобактерії відрізняються від інших бактерій та вірусів тим, що можуть зберігати свою життєздатність на поверхнях побутових предметів і речей кілька місяців. А у воді та ґрунті мікобактерії можуть жити близько 5 місяців. Однак паличку Коха можна перемогти сонячним світлом! Під дією сонячних променів вона гине протягом 1,5 годин, при кип'ятінні - через 15 хвилин. УФ-промені можуть знищити мікобактерії лише за 2 хвилини.

Паличка Коха може роками жити в організмі людини та не бути активною. У такому разі людина не може поширювати інфекцію та не має симптомів захворювання. Проте при зниженні імунітету мікобактерії можуть активізуватися та викликати туберкульоз.

Хоч у більшості випадків зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, коли інфікований пацієнт тісно спілкується з кимось, кашляючи, чхаючи та активно спілкуючись, проте заразитися туберкульозом можна й через їжу. Молоко та кисломолочні продукти, виготовлені з молока хворих тварин, можуть бути носіями палички Коха.

Експерти відзначають: люди, які перебувають у поганих соціальних та житлово-побутових умовах, а також мають хронічні захворювання та шкідливі звички, мають більш високий ризик захворіти на туберкульоз.

Як діагностують туберкульоз? Симптоми, аналізи та тести

Як стверджують експерти ВООЗ, третина населення Землі інфіковані мікобактеріями, які викликають туберкульоз. Щоб точно діагностувати захворювання, лікарі застосовують кілька аналізів, тестів та рентгенографію. При цьому фахівці рекомендують звернути увагу на основні симптоми туберкульозу:

виражений сухий чи мокрий кашель, який не проходить більше 2 тижнів;

немає бажання їсти, різке схуднення;

у вас спостерігається постійно температура від 37 ° С і вище;

пітливість під час сну;

швидко втомлюєтесь, відчуття занепаду сил, фізична слабкість;

біль у ділянці грудної клітини;

після кашлю виділяється мокротиння з кров'ю.

Щоб діагностувати інфекцію туберкульозу, лікар фтизіатр проводить обстеження, яке включає:

огляд та аускультація;

перевірка збільшення лімфатичних вузлів;

обговорення наявних у пацієнта симптомів;

тести на туберкульоз;

рентгенографія.

При підозрі на туберкульоз фахівець може також рекомендувати такі аналізи.

Шкірний тест за допомогою туберкуліну

Невелику кількість туберкуліну – речовини, яку отримують з мікобактерій туберкульозу, вводять під шкіру. Через 2-3 дні фахівець вивчає стан та розмір шкіри на місці ін'єкції, визначаючи позитивний чи негативний результат.

Даний тест дозволяє визначити, чи реагує ваша імунна система на туберкульоз чи виробляє антитіла. Люди із щепленням від туберкульозу, можуть отримати позитивний результат тесту, навіть якщо в організмі немає інфекції.

Аналізи крові дозволяє з'ясувати, чи певні клітини імунної системи можуть "розпізнавати" туберкульоз. Позитивний тест показує або латентну інфекцію, або активну форму туберкульозу.

Рентген грудної клітини показує ділянки неправильної форми в легенях, які характерні для активної форми туберкульозу.

Аналіз мокротиння, яке виділяється при кашлі, також може показати активні бактерії.

Лікар також може рекомендувати інші лабораторні аналізи: дихальний тест; процедуру видалення мокротиння з легень за допомогою спеціальної трубки; аналіз сечі; дослідження спинномозкової рідини.

Особливості терапії туберкульозу в США та Європі

У США, як і в більшості європейських країн, лікування туберкульозу відбувається у так званій амбулаторній формі. Це означає, що як за латентної, так і активної форми туберкульозу, пацієнт лікується в домашніх умовах. При цьому або лікар періодично відвідує пацієнта, або пацієнт приходить на прийом до лікаря.

Наприклад, у США практикують так звану терапію під безпосереднім наглядом DOT: вона включає регулярне відвідування лікаря пацієнта, який проходить терапію в домашніх умовах.

Тут також є програми, які дозволяють приймати ліки самостійно. Центри контролю та профілактики захворювань надають пацієнтам роздруковані форми для відстеження щоденних доз. При латентній туберкульозній інфекції експерти рекомендують приймати 1 або 2 типи ліків, при активному захворюванні – 4 та більше. До поширених ліків, які використовують для лікування туберкульозу, належать:

Ізоніазид;

Рифампін (Римактан);

Рифабутін (Мікобутін);

Рифапентин (Прифтин);

Піразінамід;

Етамбутол.

Лікування туберкульозу в Україні

В Україні до 2019 року лікування пацієнтів з активною формою туберкульозу відбувалося у закритому диспансері. Після ухвалення Кабінетом Міністрів України розпорядження "Про схвалення Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню" почав змінюватися підхід до лікування туберкульозу зі стаціонарного на амбулаторний тип.

Наразі пацієнти можуть отримувати препарати для лікування туберкульозу безкоштовно у сімейного лікаря. Вони також можуть звернутися з електронним направленням до лікарні, яка здійснює лікування туберкульозу за контрактом НСЗУ.

В Україні використовують спеціальну антибактеріальну терапію, яка може тривати від 6 місяців та більше. У грудні 2021 року МОЗ України зареєстрував новий лікарський засіб для лікування туберкульозу – Претоманід, який був схвалений FDA. Лікарі також застосовують такі препарати:

Ізоніазид;

Рифампіцин;

Піразінамід;

Етамбутол;

Тіоацетазон.

Амбулаторна модель лікування туберкульозу наразі запроваджується у всіх країнах Європи. Експерти пояснюють це тим, що вже після 2 тижнів прийому антибіотиків, пацієнт навіть з активною формою туберкульозу не становить небезпеки для суспільства.

Однак важливо усвідомлювати, що туберкульоз - це небезпечне соціальне захворювання, до якого мають бути готові як пацієнти, так і їх близькі. При активній формі хвороби пацієнта варто ізолювати на певний проміжок часу. Людям, які живуть із зараженою людиною, вкрай важливо дотримуватися правил гігієни:

виділити окремий рушник, посуд та постільну білизну для хворого;

регулярно проводити вологе прибирання за допомогою спеціальних засобів;

провітрювати приміщення, по можливості використовувати спеціальні УФ-лампи для дезінфекції кімнати.

Тривалий план лікування туберкульозу може стати справжнім випробуванням для пацієнта, адже первинна терапія не завжди ефективна. Часто при тривалій терапії у деяких людей спостерігається резистентність до антибіотиків. Саме тому експерти рекомендують психологічно підтримувати пацієнтів, заражених туберкульозом, а також забезпечити їм усі умови для успішного лікування.