Цена кусается: кому доступен первый препарат от послеродовой депрессии?

Первый препарат от послеродовой депрессии в форме таблеток, одобренный FDA, будет доступен единицам из-за завышенной цены, - обеспокоены эксперты. За 14-дневной курс пациенткам придется заплатить 16 тыс. долларов. Новый препарат Zurzuvae успешно прошел несколько клинических исследований и должен появится на рынке в конце 2023 года.

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Врачи и эксперты с нетерпением ждут выхода многообещающего лекарства, но его цена вызывает опасения, поскольку большинство пациентов не смогут оплатить курс лечения. Насколько оправдана такая цена и кому будет доступен препарат после выхода на рынок?

Как пациенты могут получить доступ к Zurzuvae?

Новый препарат от послеродовой депрессии Zurzuvae был одобрен Управлением по контролю качества продуктов и лекарств в США FDA в августе. Это первое лекарство в виде таблеток, разработанное для лечения послеродовой депрессии. Производитель Sage Therapeutics заявил, что препарат станет доступен в декабре. Учитывая его высокую цену, компания с партнером Biogen ведут переговоры со страховщиками относительно планов покрытия.

По словам генерального директора Sage Барри Грина, цель компаний - обеспечить широкий и равноправный доступ лекарства для всех женщин с послеродовой депрессией, кому рекомендован Zurzuvae.

Грин рассматривает вариант, при котором пациенты смогут получить лекарство с минимальной доплатой или без нее, независимо от финансовых возможностей. Однако производитель хочет, чтобы страховые компании предоставляли ему финансовую помощь для покрытия расходов.

Как утверждают эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, послеродовая депрессия затрагивает 1 из 8 женщин после рождения ребенка. Обычно это происходит после родов, но может возникнуть и на более поздних стадиях беременности. Потеря смысла жизни и энергии, печаль, уныние, мысли о самоубийстве - основные признаки послеродовой депрессии.

Как работает препарат?

Специалисты по психическому здоровью приветствовали одобрение препарата Zurzuvae. Это новый, быстродействующий способ лечения послеродовой депрессии, - считает руководитель отделения Женской психической помощи кафедры акушерства и гинекологии Колумбийского университета, доктор Кэтрин Монк.

"Ускоренное выздоровление является огромным плюсом, которое помогает женщинам с послеродовой депрессией вовремя восстановиться. Это может иметь ключевое значение для установления связи матери с ребенком в самые первые дни жизни малыша", - уверена доктор Монк.

По данным производителей Sage и Biogen, одно из клинических исследований показало: препарат облегчает симптомы депрессии всего за 3 дня. Лекарство Zurzuvae было одобрен на основании двух исследований, которые продемонстрировали значительные улучшения через две недели по шкале депрессии из 17 пунктов по сравнению с плацебо.

Лекарство имитирует функцию естественных стероидов головного мозга, которые воздействуют на сигнальный путь ГАМК, помогая регулировать функцию мозга.

Поскольку препарат влияет на центральную нервную систему, на этикетке есть информация о том, что пациентам не следует водить машину или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности в течение 12 часов после приема средства. До сегодняшнего дня послеродовую депрессию лечили антидепрессантами - селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Основной недостаток этих средств - длительный период восстановления. Пациенткам требуется несколько недель для восстановления, затем их необходимо продолжать принимать ежедневно в течение шести-двенадцати месяцев.

Чем обусловлена высокая цена Zurzuvae?

Психиатр, которая специализируется на женском психическом здоровье и репродуктивной психиатрии, Катрина Фьюри считает цену Zurzuvae слишком высокой по сравнению с такими препаратами, как Prozac и Zoloft, которые стоят менее 20 долларов в месяц.

"Пока неизвестно, какую сумму могут покрыть страховые компании. Возможно, они потребуют от женщин "провалить" лечение менее дорогими антидепрессантами, прежде чем платить за новую терапию. Я надеюсь, что цена не станет препятствием для доступа к этому лечению," - поделилась доктор Фьюри.

Однако психиатр отметила: цена в 15 900 долларов составляет половину стоимости более раннего препарата от послеродовой депрессии Zulresso. Лекарство стоимостью 35 000 долларов вводится внутривенно в течение 60 часов в больнице.

По прогнозам некоторых финансовых аналитиков, цена Zurzuvae может приблизиться к стоимости Zulresso. Ожидалось, что одобрение препарата FDA приведет к цене, ниже 10 000 долларов США, что является порогом для страхового покрытия Medicare. Аналитики финансовой компании Mizuho прогнозируют: при меньшем пуле пациентов цена будет еще выше.

Стоимость препарата Zurzuvae вызывает серьезные опасения по поводу его доступности, особенно когда мы до сих пор не знаем, как она будет покрыта страховкой, - считает доцент кафедры неотложной медицины, экономист в области здравоохранения Линдсей Аллен.

"Обеспечение доступа к такому лечению является обязательным, поскольку оно может спасти жизнь молодым матерям в уязвимое время, ведь самоубийство является основной причиной смерти в первый год после родов", - подчеркнул доктор Аллен.

Эксперты также обеспокоены тем, что вокруг препарата Zurzuvae слишком много шума из-за рекламы и заинтересованности СМИ, якобы из-за этого препарат могут назначать тяжело больным пациентам, которым необходимы дополнительные лекарства и психотерапия.

Дороговизна терапии может стать причиной отказа от лечения или недостаточного лечения послеродовой депрессии и тревоги, - считают специалисты. А это может привести к весьма плачевным последствиям, начиная от проблем с физическим здоровьем и социализацией, заканчивая суицидом.