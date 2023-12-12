Ціна кусається: кому доступний перший препарат від післяпологової депресії?

Перший препарат від післяпологової депресії у формі таблеток, схвалений FDA, буде доступний одиницям через завищену ціну, - стурбовані експерти. За 14-денний курс пацієнткам доведеться заплатити 16 тисяч доларів. Новий препарат Zurzuvae успішно пройшов кілька клінічних досліджень й має з'явитися на ринку наприкінці 2023 року.

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Лікарі та експерти із нетерпінням чекають виходу багатообіцяючих ліків, однак його ціна викликає побоювання, оскільки більшість пацієнтів не зможуть оплатити курс лікування. Наскільки виправдана така ціна та кому буде доступний препарат після виходу на ринок?

Як пацієнти можуть отримати доступ до Zurzuvae?

Новий препарат від післяпологової депресії Zurzuvae був схвалений Управлінням з контролю якості продуктів та ліків у США FDA у серпні. Це перші ліки у вигляді таблеток, розроблені для лікування післяпологової депресії. Виробник Sage Therapeutics заявив, що препарат стане доступним у грудні. Враховуючи його високу ціну, виробник із партнером Biogen ведуть переговори зі страховими компаніями щодо планів покриття.

За словами генерального директора Sage Баррі Гріна головна мета компаній - забезпечити широкий та рівноправний доступ ліків для всіх жінок із післяпологовою депресією, кому рекомендовано Zurzuvae.

Грін розглядає варіант, за якого пацієнти зможуть отримати ліки із мінімальною доплатою або без неї, незалежно від фінансових можливостей. Однак виробник хоче, щоб страхові компанії надавали фінансову допомогу для покриття витрат.

Як стверджують експерти Центрів з контролю та профілактики захворювань США, післяпологова депресія торкається 1 з 8 жінок після народження дитини. Зазвичай це відбувається після пологів, та може виникнути й на пізніших стадіях вагітності. Втрата сенсу життя та енергії, смуток, зневіра, думки про самогубство – основні ознаки післяпологової депресії.

Як працює препарат?

Фахівці з психічного здоров'я підтримують схвалення препарату Zurzuvae. Це новий, швидкодіючий спосіб лікування післяпологової депресії, - вважає керівник відділення Жіночої психічної допомоги кафедри Акушерства та гінекології Колумбійського університету, лікарка Кетрін Монк.

"Прискорене одужання - це величезний плюс, який допомагає жінкам із післяпологовою депресією вчасно відновитись. Це може мати ключове значення для встановлення зв'язку матері з дитиною в перші дні життя малюка", - впевнена лікарка Монк.

За даними виробників Sage та Biogen, одне із клінічних досліджень показало: препарат полегшує симптоми депресії всього за 3 дні. Лікарський засіб Zurzuvae був схвалений на підставі двох досліджень, які продемонстрували значні покращення через два тижні за шкалою депресії з 17 пунктів порівняно з плацебо.

Ліки імітують функцію природних стероїдів головного мозку, які впливають на сигнальний шлях ГАМК, допомагаючи регулювати функцію мозку.

Оскільки препарат впливає на центральну нервову систему, на етикетці є інформація про те, що пацієнтам не слід керувати машиною чи займатися іншими потенційно небезпечними видами діяльності протягом 12 годин після прийому засобу. До сьогодні післяпологову депресію лікували антидепресантами - селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. Основний недолік цих засобів у тривалому періоді відновлення. Пацієнткам потрібно кілька тижнів для відновлення, потім ці ліки необхідно продовжувати приймати щодня протягом шести-дванадцяти місяців.

Чим зумовлена ​​висока ціна Zurzuvae?

Психіатр, яка спеціалізується на жіночому психічному здоров'ї та репродуктивній психіатрії, Катріна Ф'юрі вважає ціну Zurzuvae надто високою у порівнянні з такими препаратами, як Prozac та Zoloft, які коштують менш ніж 20 доларів на місяць.

Поки невідомо, яку суму можуть покрити страхові компанії. Можливо, вони вимагатимуть від жінок провалити лікування менш дорогими антидепресантами, перш ніж платити за нову терапію. Я сподіваюся, що ціна не стане на заваді доступу до цього лікування," - поділилася лікарка Фьюрі.

Однак психіатр зазначила: ціна в 15 900 доларів становить половину вартості більш раннього препарату від післяпологової депресії Zulresso. Ліки вартістю 35 000 доларів вводяться внутрішньовенно протягом 60 годин у лікарні.

За прогнозами деяких фінансових аналітиків, ціна Zurzuvae може наблизитися до вартості Zulresso. Очікувалося, що схвалення препарату FDA призведе до ціни, нижчої 10 000 доларів США, що є порогом для страхового покриття Medicare. Аналітики фінансової компанії Mizuho прогнозують: при меншому пулі пацієнтів ціна буде ще вищою.

Вартість препарату Zurzuvae викликає серйозні побоювання з приводу його доступності, особливо коли ми досі не знаємо, як його будуть покривати страхові компанії, - вважає доцент кафедри невідкладної медицини, економіст в галузі охорони здоров'я Ліндсей Аллен.

"Забезпечення доступу до такого лікування є обов'язковим, оскільки воно може врятувати життя молодим матерям у вразливий період, адже самогубство є основною причиною смерті у перший рік після пологів", - підкреслив доктор Аллен.

Експерти також стурбовані тим, що навколо препарату Zurzuvae надто багато шуму через рекламу та зацікавленість ЗМІ, нібито через це препарат можуть призначати важкохворим пацієнтам, яким потрібні додаткові ліки та психотерапія.

Дороговизна терапії може стати причиною відмови від лікування або недостатнього лікування післяпологової депресії та тривоги, - вважають фахівці. А це може призвести до вельми сумних наслідків, починаючи від проблем із фізичним здоров'ям та соціалізацією, закінчуючи суїцидом.