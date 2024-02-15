Как микробиом кишечника влияет на успех лечения рака?

Микробиом кишечника человека содержит около 44 миллиардов микробов, что в десять раз превышает количество клеток в нашем организме. Это сложная и разнообразная экосистема, которая играет решающую роль в функционировании всего организма. Сбалансированная и разнообразная микробиота может стать ключом к успешной терапии рака, - считают эксперты.

По данным последних исследований, трансплантация фекальной микробиоты позволяет восстановить и сбалансировать микрофлору пациентов с онко. В дальнейшем это может существенно повлиять на эффективность лечения рака. Эксперты поделились новыми рекомендациями терапии, акцентируя внимание на специальном питании для восстановления микробиоты кишечника.

Микробное разнообразие - залог успешной терапии

Если микробиом выходит из равновесия, возникает дисбиоз кишечника, что превышает риск системных заболеваний, - отмечает доктор медицинских наук, главный врач внутренних заболеваний Университетской клиники Регенсбурга, Хендрик Поек. По мнению исследователя, это также влияет на рак и методы его лечения.

"Микробное разнообразие влияет на то, будет ли опухоль расти, приведет ли она к воспалению, механизмам иммунного ответа или геномной нестабильности, а также на развитие терапевтической резистентности", - говорит Поек.

По мнению эксперта, микробное разнообразие может быть полезным и для лечения рака. Состав микробиома значительно варьируется от хозяина к хозяину и может мутировать. Эти свойства позволяют использовать его в качестве биомаркера для прогнозирования различных физических реакций и разработки индивидуальных диет.

Как взаимосвязан микробиом с механизмом развития заболеваний?

Микробиом кишечника выполняет защитную функцию, особенно при воздействии на организм внешней среды: в эпидермисе и внутренних слизистых оболочках, в желудочно-кишечном тракте, в легких, грудной клетке, мочеполовой системе.

Клинические исследования на людях и эксперименты на мышиных моделях рака показали: определенные микроорганизмы могут оказывать как защитное, так и вредное воздействие на развитие рака, прогрессирование заболевания и реакцию на терапию.

Нарушения микрофлоры кишечника, которые возникают во время терапии антибиотиками, могут существенно влиять на реакцию пациента на иммунотерапию. По последним данным, прием антибиотиков до или после начала терапии ингибиторами иммунных контрольных точек (ICI) значительно влиял как на общую выживаемость, так и на выживаемость без прогрессирования.

Препараты ICI также влияют на микробиом кишечника и снижают ответ на иммунотерапию. Этот эффект был продемонстрирован новыми исследованиями 2023 г., в котором было проанализировано данные более чем 2700 онкобольных.

Еще одно исследование 2018 г. показало, что на эффективность терапии ICI влияла бактерия Akkermansia muciniphila в кишечнике больных раком. Учитывая данный фактор, исследователи сделали трансплантацию микробиоты стула на моделях мышей.

Микробиом и эффективность иммунотерапии

Французские ученые Национального института здравоохранения и медицинских исследований во главе с доктором медицинских наук Лоуренсом Зитвогелем решили выяснить: может ли состав микробиоты кишечника с наличием бактерии A muciniphila прогнозировать эффективность иммунотерапии ICI?

В исследовании принимали участие 338 пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Ученые изучили прогностическое значение фекальных бактерий A muciniphila - "статус Аккермана". Выживаемость при низком Akk составила 13,4 месяца по сравнению с 18,8 месяца при высоком Akk после лечения.

"Эти результаты являются многообещающими, однако не существует универсального решения, которое подошло бы всем. По одной бактерии нельзя сделать никаких выводов об эффективности лечения, поскольку все бактерии имеют решающее значение", - отмечает Поек.

ТФМ: новая перспектива терапии рака

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) - относительно новая процедура, которая позволяет восстановить здоровый микробиом кишечника. Исследования показали эффективность ТФМ при лечении 20 пациентов с меланомой с ICI на поздней стадии.

Через семь дней после применения ТФМ, пациенты прошли курс иммунотерапии, который составил 3-4 циклы. Через 12 недель у большинства из них наблюдалась полная или частичная ремиссия.

Несмотря на такие многообещающие результаты, эксперты предупреждают: ТФМ имеет риск сепсиса опасных инфекций, что побудило FDA требовать расширенный скрининг донорского кала. Тем не менее, по мнению єкспертов, это вмешательство является многообещающим.

Диетические добавки и питание

Эксперты призывают с осторожностью принимать пробиотики. Эти продукты, как правило, содержат лишь несколько видов бактерий, таких как Lactobacillus spp и Bifidobacterium spp. "Продаваемые без рецепта пробиотики могут даже задержать восстановление микробиома после приема антибиотиков", - утверждает Поек, ссылаясь на исследование.

Исследователи рекомендуют обогатить рацион пребиотиками - продуктами с высоким содержанием клетчатки, поскольку они расщепляются на короткоцепочечные жирные кислоты, способствуя росту микробиоты.

По результатам исследования 2021 г., всего 20 г пищи, богатой клетчаткой, оказали значительное влияние на выживаемость без прогрессирования у 128 пациентов с меланомой, которые проходили иммунотерапию. Наиболее значительная польза наблюдалась у пациентов с достаточным потреблением клетчатки, которые не принимали пробиотики.

Ссылаясь на рекомендации Onkopedia по питанию после рака и 10 правил питания Немецкого общества питания, исследователи подчеркивают важность диеты, богатой растительной клетчаткой, умеренное потребление мяса, отказ от искусственных подсластителей, ароматизаторов и полуфабрикатов. Наряду со здоровым рационом не менее важна регулярная физическая активность, - отмечают эксперты.