Назад в прошлое: почему возвращаются старые препараты для похудения?

Инновационные препараты для похудения и терапии диабета 2-го типа, известные как агонисты рецептора GLP-1, пользуются огромной популярностью во всем мире. Избыточный спрос на инъекции Wegovy и Ozempic, а также страховые препятствия в США и странах Западной Европы, привели к дефициту этих лекарств на рынке.

Чтобы не останавливать терапию пациентов с тяжелым ожирением, врачи начали снова применять препараты для похудения десятилетней давности - фентермин, метформин и бупропион. Какие преимущества имеют старые лекарства и могут ли они в будущем вытеснить Wegovy и Ozempic?

Несмотря на высокий спрос, терапия должна продолжаться

56-летняя американка Кристи Нгуен резко набрала вес в период пандемии Covid-19 и менопаузы. Женщина неоднократно пыталась похудеть. Но ни кето-диета, ни таблетки ей не принесли должного результата. "Я набрала 14 кг почти за два года, поэтому отчаянно пыталась найти что-нибудь для потери веса", - делиться Нгуен. Узнав о новом классе лекарств для похудения Wegovy и Ozempic, американка решилась на 15-месячную терапию.

Пациентов, которые худеют с помощью агонистов GLP-1, очень много. Но с недавних пор из-за высокого спроса и страховых нюансов на рынке сейчас наблюдается дефицит этих препаратов. Тем не менее пациенты и дальше обращаются к врачам для продолжения терапии.

"Люди стучатся в дверь, чтобы пройти терапию с помощью GLP-1, а затем по какой-то причине они не могут ее получить или передумать", - говорит врач Нгуен, эндокринолог, которая специализируется на ожирении и диабете 2-го типа, Джоди Душай.

По словам доктора, старые лекарства для снижения веса имеют ряд преимуществ. Они более доступны в цене, с меньшей вероятностью окажутся в дефиците, имеют другие побочные эффекты, и это таблетки вместо инъекций. По данным Epic Research, общее количество рецептов на лекарства для похудания резко возросло, особенно на такие препараты, как Wegovy, на также на более старые лекарства этой категории.

Дефицит и борьба со страховкой

Для Кристи Нгуен терапия избыточного веса началась весной 2022 года, когда ее предыдущий врач прописал ей Wegovy. Несмотря на то, что индекс массы тела Кристи составляет 35, лекарства ей обходились около 1000 долларов в месяц, поскольку страховка полностью не покрывала лечение.

Поэтому врач прописал ей родственный препарат Ozempic, который был одобрен для лечения диабета 2-го типа с одним и тем же действующим веществом семаглутидом, но в более низких дозах. Нгуен удалось найти трехмесячный запас Оземпика за 900 долларов в одном из интернет-магазинов Канады. По ее словам, за эти три месяца она похудела на 5 кг.

"Это не было безумно быстро, но этого было достаточно, чтобы почувствовать: о, как здорово, что я нашла то, что работает", - делится американка. Через 3 месяца Нгуен решила заменить Ozempic на другой, более доступный препарат Mounjaro, одобренный для лечения диабета 2-го типа. Она похудела еще на 5 кг и хотела бы и дальше худеть, но препарат в высоких дозах сейчас также в дефиците, как и Ozempic.

Несмотря на это, по словам Нгуен, она наконец-то нашла то, что ей помогло и успокоило "шум еды" в голове, из-за которого ей было трудно похудеть. "Внезапно я впервые почувствовала себя услышанной, когда ожирение рассматривают как болезнь, а не как ленивый образ жизни", - делится Нгуен.

Недостаточно толстый: суровые правила страховки

После того, как у Нгуен закончились купоны Mounjaro, врач прописал ей более старое лекарство из того же класса GLP-1 под названием Саксенда. Страховая Нгуен отказалась покрывать лечение, поскольку ИМТ женщины не относится к категории болезненного ожирения.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний определяют ожирение с индексом массы тела 30 и более, а препараты GLP-1 одобрены для людей с ИМТ менее 30. Под эту категорию попадают также пациенты с ИМТ 27, но с еще одним состоянием, связанным с лишним весом, например, с высоким давлением.

За три месяца после того, как Нгуен остановили терапию с Mounjaro, она снова набрала около 80% веса, которые потеряла за предыдущие 15 месяцев. Именно тогда ее направили к эндокринологу, специализирующемуся на ожирении и диабете 2-го типа Джоди Душай.

Как работают старые рецептурные лекарства?

По словам доктора Душай, в последнее время все больше пациентов обращаются к ней с просьбой найти решение для дальнейшей терапии ожирения. Эксперт связывает это с популярностью новых лекарств, таких как Ozempic.

Из-за хронической нехватки Mounjaro, Ozempic и Wegovy, а также отказов в страховании, врачи начали возвращаться к старым рецептурным лекарствам для снижения веса, таким как фентермин, метформин и бупропион.

Кристи Нгуен доктор прописал бупропион, впервые одобренный в 1985 году и наиболее известный как антидепрессант Велбутрин, который применяют также против курения. В 2014 году FDA одобрило его для снижения веса в сочетании с другим препаратом налтрексоном под названием Contrave.

"Препарат рекомендован пациентам с постоянной тягой к перекусам и к сладкому. Подобно тому, как он помогает бросить курить, нейтрализуя тягу к курению, такой же механизм срабатывает с пищевыми привычками", - утверждает доктор Душай.

Растет число рецептов на препараты для похудения

Согласно данным Epic Research, которые основаны на анализе миллионов электронных медицинских записей, с 2017 года количество рецептов для препаратов для похудения увеличилось в два раза. Наибольший рост рецептов наблюдается для семаглутида (Ozempic и Wegovy) и тирзепатида (Mounjaro и Zepbound). Также увеличилось количество рецептов на старые лекарства.

По данным Epic, количество рецептов на бупропион выросло на 29% в период с 2017 по 2023 год, а на фентермин, одобренный FDA в еще 1959 году, - на 34%.

"Не у всех есть страховое покрытие новых лекарств для похудения. Однако это не останавливает пациентов - они делают все возможное, чтобы похудеть", - говорит директор Центра комплексного контроля веса Weill Cornell Medicine, доктор Луи Аронн, который применяет в своей практике как старые, так и новые лекарства.

По словам эксперта, старые лекарства также могут быть очень эффективными, однако важно найти то, что подходит каждому человеку. Фентермин, например, может увеличить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, поэтому он не рекомендован для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для некоторых пациентов новые лекарства менее привлекательны именно потому, что они новые. 62-летний американец Генри Бенсон похудел на 31 кг за 4 года, благодаря применению метформина, активному образу жизни и питанию. Он надеется сбросить еще 9 кг. Доктор Душай изначально предлагала пациенту терапию с помощью Wegovy, но Бенсон сам добровольно отказался от нового препарата.

"Потенциальные побочные эффекты агонистов GLP-1 особенно неприятны. Они могут включать тошноту, рвоту и запор, особенно когда пациенты впервые начинают принимать лекарства. Я просто посмотрел на это все и решил, что мне это не подходит", - утверждает Бенсон.

Недостатки лекарств нового поколения

Несмотря на то, что врачи одобряют такие новые инструменты, как агонисты GLP-1, они имеют ряд недостатков, - уверен профессор медицины, руководитель отдела клинического питания Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Чжаопин Ли.

"Люди, конечно, теряют вес, но они также теряют много мышц, что особенно нежелательно для пожилых пациентов. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что пациенты начинают слишком мало есть и страдают от недоедания и дефицита витаминов.", - говорит доктор Ли.

Поскольку агонисты рецепторов GLP-1 имитируют кишечные гормоны, почти все их побочные эффекты связаны с желудочно-кишечным трактом: тошнотой, рвотой, запором и диареей. Пациенты, которые проходят терапию данным классом лекарств, часто обращаются за медицинской помощью с острым панкреатитом, заболеваниями желчного пузыря и кишечной непроходимостью.

Несмотря на опасные риски, такие препараты, как Mounjaro, Wegovy и Ozempic имеют огромный спрос в мире. Учитывая сложности со страховкой, а также дефицит этих лекарств на рынке, врачи снова возвращаются к старым препаратам для терапии ожирения и диабета 2-го типа. По словам экспертов, они имеют более легкие побочные эффекты и стоят намного дешевле новых лекарств.