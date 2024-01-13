Назад у минуле: чому повертаються старі препарати для схуднення?

Інноваційні препарати для схуднення й терапії діабету 2-го типу, відомі як агоністи GLP-1, надзвичайно популярні у світі. Надмірний попит на ін'єкції Wegovy та Ozempic, а також страхові перешкоди в США й країнах Західної Європи, призвели до дефіциту цих ліків на ринку.

Відео дня

Щоб не зупиняти терапію пацієнтів із важким ожирінням, лікарі почали знову застосовувати препарати для схуднення десятирічної давності – фентермін, метформін та бупропіон. Які переваги мають старі ліки та чи можуть вони у майбутньому витіснити Wegovy й Ozempic?

Незважаючи на високий попит, терапія має продовжуватися

56-річна американка Крісті Нгуєн різко набрала вагу в період пандемії Covid-19 та менопаузи. Жінка неодноразово намагалася схуднути. Однак ані кето-дієта, ані таблетки не їй дали належний результат. "Я набрала 14 кг майже за два роки, тому відчайдушно намагалася знайти щось для втрати ваги", - ділитися Нгуєн. Дізнавшись про новий клас ліків для схуднення Wegovy і Ozempic, американка зважилася на 15-місячну терапію.

Пацієнтів, які худнуть за допомогою агоністів GLP-1, дуже багато. Та з недавніх пір через високий попит і страхові нюанси на ринку зараз спостерігається дефіцит цих препаратів. Проте пацієнти й надалі звертаються до лікарів для продовження терапії.

"Люди стукають у двері, щоб пройти терапію за допомогою GLP-1, а потім з якоїсь причини вони не можуть її отримати або передумати", - говорить лікарка Нгуєн, ендокринолог, яка спеціалізується на ожирінні та діабеті 2-го типу, Джоді Душай.

За словами екпертки, старі ліки для зниження ваги мають низку переваг. Вони быльш доступні в ціні, з меншою ймовірністю будуть у дефіциті, мають інші побічні ефекти, і це таблетки замість ін'єкцій. За даними Epic Research, загальна кількість рецептів на ліки для схуднення різко зросла, особливо на такі препарати, як Wegovy, та на більш старі ліки цієї категорії.

Дефіцит та боротьба зі страховкою

Для Крісті Нгуєн терапія надмірної ваги почалася навесні 2022 року, коли її попередній лікар прописав їй Wegovy. Незважаючи на те, що індекс маси тіла Крісті складає 35, ліки їй коштували близько 1000 доларів на місяць, оскільки страховка повністю не покривала лікування.

Тому лікар прописав їй споріднений препарат Оземпік, який був схвалений для лікування діабету 2-го типу з однією і тією ж діючою речовиною семаглутидом, але в більш низьких дозах. Нгуєн вдалося знайти тримісячний запас Оземпіка за 900 доларів в одному з інтернет-магазинів Канади. За її словами, за ці три місяці вона схудла на 5 кг.

"Це не було шалено швидко, однак цього було достатньо, щоб відчути, як це чудово, що я знайшла те, що працює", - ділиться американка. Через 3 місяці Нгуєн вирішила замінити Ozempic іншим, більш доступним препаратом Mounjaro, схвалений для лікування діабету 2-го типу. Вона схудла ще на 5 кг й хотіла б худнути далі, однак препарат у високих дозах наразі також у дефіциті, як і Ozempic.

Незважаючи на це, за словами Нгуєн, вона нарешті знайшла те, що їй допомогло і заспокоїло "шум їжі" в голові, через що їй було важко схуднути. "Раптом я вперше відчула себе почутою, коли ожиріння розглядають як хворобу, а не як лінивий спосіб життя", - ділиться Нгуєн.

Недостатньо товстий: суворі правила страховки

Після того, як у Нгуєн закінчилися купони Mounjaro, лікар прописав їй старіші ліки з того ж класу GLP-1 під назвою Саксенда. Страхова Нгуєн відмовилася покривати лікування, оскільки ІМТ жінки не належить до категорії важкого ожиріння.

Центри США з контролю та профілактики захворювань визначають ожиріння з індексом маси тіла 30 і більше, а препарати GLP-1 схвалені для людей з ІМТ менше 30. Під цю категорію потрапляють також пацієнти з ІМТ 27, але із ще одним станом, пов'язаним із зайвою вагою, наприклад, з високим тиском.

За три місяці після того, як Нгуєн зупинили терапію з Mounjaro, вона знову набрала близько 80% ваги, які втратила за попередні 15 місяців. Саме тоді її направили до ендокринолога, який спеціалізується на ожирінні та діабеті 2-го типу, Джоді Душай.

Як працюють старі рецептурні ліки?

За словами лікарки Душай, останнім часом все більше пацієнтів звертаються до неї із проханням знайти рішення для подальшої терапії ожиріння. Експертка пов'язує це з популярністю нових ліків, таких як Ozempic.

Через хронічний брак Mounjaro, Ozempic та Wegovy, а також відмови у страхуванні, лікарі почали повертатися до старих рецептурних ліків для зниження ваги, таких як фентермін, метформін та бупропіон.

Крісті Нгуєн лікарка прописала бупропіон, вперше схвалений у 1985 році, відомий як антидепресант Велбутрін, який застосовують також проти куріння. У 2014 році FDA схвалило його для зниження ваги у поєднанні з іншим препаратом налтрексон під назвою Contrave.

"Препарат рекомендований пацієнтам з постійним потягом до перекусів та до солодкої їжі. Подібно до того, як він допомагає кинути палити, нейтралізуючи потяг до куріння, такий же механізм спрацьовує із харчовими звичками", - стверджує Душай.

Зростає кількість рецептів на препарати для схуднення

За даними Epic Research, які ґрунтуються на аналізі мільйонів електронних медичних записів, з 2017 року кількість рецептів для препаратів для схуднення збільшилася вдвічі. Найбільше зростання рецептів спостерігається для семаглутиду (Ozempic, Wegovy) та тирзепатиду (Mounjaro, Zepbound). Також збільшилась кількість рецептів на старі ліки.

За даними Epic, кількість рецептів на бупропіон зросла на 29% у період з 2017 по 2023 рік, а на фентермін, схвалений FDA ще в 1959 році, - на 34%.

"Не всі мають страхове покриття нових ліків для схуднення. Однак це не зупиняє пацієнтів – вони роблять все можливе, щоб схуднути", - стверджує директор Центру комплексного контролю ваги Weill Cornell Medicine, лікар Луї Аронн, який застосовує у своїй практиці як старі, так і нові ліки.

За словами експерта, старі ліки також можуть бути дуже ефективними, однак важливо знайти те, що підходить кожній людині. Фентермін, наприклад, може збільшити частоту серцевих скорочень та кров'яний тиск, тому він не рекомендований для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Для деяких пацієнтів нові ліки менш привабливі саме тому, що вони нові. 62-річний американець Генрі Бенсон схуд на 31 кг за 4 роки, завдяки застосуванню метформіну, активному способу життя й харчуванню. Він сподівається скинути ще 9 кг. Лікарка Душай спочатку пропонувала пацієнтові терапію за допомогою Wegovy, проте Бенсон сам добровільно відмовився від нового препарату.

"Потенційні побічні ефекти агоністів GLP-1 особливо неприємні. Вони можуть включати нудоту, блювання та запор, особливо коли пацієнти вперше починають приймати ліки. Я просто подивився на це все й вирішив, що мені це не підходить", - стверджує Бенсон.

Недоліки ліків нового покоління

Незважаючи на те що лікарі схвалюють нові інструменти, такі як агоністи GLP-1, вони мають низку недоліків, - упевнений професор медицини, керівник відділу клінічного харчування Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Чжаопін Лі.

"Люди, звичайно, втрачають вагу, але вони втрачають також багато м'язів, що особливо небажано для пацієнтів похилого віку. Ще одна серйозна проблема полягає в тому, що пацієнти починають надто мало їсти, страждаючи від недоїдання та дефіциту вітамінів.", - стверджує лікар Лі.

Оскільки агоністи рецепторів GLP-1 імітують кишкові гормони, майже всі їх побічні ефекти пов'язані з шлунково-кишковим трактом: нудотою, блюванням, запором та діареєю. Пацієнти, які проходять терапію даним класом ліків, часто звертаються за медичною допомогою з гострим панкреатитом, захворюваннями жовчного міхура та кишковою непрохідністю.

Незважаючи на небезпечні ризики, такі препарати, як Mounjaro, Wegovy та Ozempic, мають величезний попит у світі. Враховуючи нюанси зі страховкою, а також дефіцит цих ліків на ринку, лікарі знову повертаються до старих препаратів для ожиріння й діабету 2-го типу. За словами експертів, вони мають більш легкі побічні ефекти та коштують набагато дешевше нових ліків.